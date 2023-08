Umělá inteligence rozdělila Hollywood. Kazí byznys Netflixu i jeho rivalů

Herci a scenáristé v Hollywoodu pokračují ve stávce. Bojují za záchranu svého řemesla, které je ohroženo nástupem chatbotů a počítačem vygenerovaných avatarů. Mezitím streamovací platformy hledají manažery umělé inteligence, kterým jsou ochotny platit milionové částky, v dolarech samozřejmě. Jak tohle dopadne? A jaký to má dopad na byznys Netflixu a jeho rivalů, se zamýšlí hlavní analytička společnosti Wonderinterest Trading Olívia Lacenová.

Reklama

Netflix, lídr v oblasti streamovacích služeb zklamal Wall Street svými výsledky za druhé čtvrtletí. Příjmy platformy zaostaly za odhady analytiků, přestože počet předplatitelů služby rostl nad očekávání. Akcie se po tomto oznámení propadly o pět procent. Svou roli v tom nepochybně sehrála stávka scénáristů, k níž se připojila řada herců, což způsobilo problémy při výrobě dalších pokračování seriálů a filmů. V pozadí celé kauzy stojí horký trend doby - využívání umělé inteligence. Jak se s ní americký průkopník kinematografie vypořádává?

Stanislav Šulc: Zmlsaní herci stávkují, reagují Češi na stávku v Hollywoodu. Realita je složitější Názory Hollywood jde do další stávky. Po scenáristech, kteří se bojí umělé inteligence, se rozhodli stávkovat také herci. Důvod? Nová realita Hollywoodu, kterou stávající kolektivní smlouva prostě nezohlednila. Nejde tedy o to, že by zmlsaní herci zvyklí na 20milionové honoráře (v dolarech) chtěli nově 30milionové honoráře, jak si představují mnozí Češi. Realita je barvitější a smutnější. Stanislav Šulc Přečíst článek

Scenáristé i herci stávkují

Nejen Netflix, ale i další společnosti v tomto segmentu se potýkají se stávkami desítek tisíc hollywoodských herců a scénáristů, které způsobily přerušení nebo zrušení mnoha filmových a televizních produkcí. Stávka, kterou 2. května 2023 zahájila organizace Writers Guild of America (WGA), je dlouhodobým problémem.

Společnost Netflix má oproti svým konkurentům výhodu v tom, že její činnost je měřena globálně, tedy že nové filmy a seriály vznikají po celém světě. Nicméně kvůli současné situaci musela odložit vydání šesti filmových novinek z letošního roku na rok 2024. Odklad očekávaných filmů by mohl potenciálně odradit řadu fanoušků od placení za streamovací službu.

Netflix zklamal investory a akcie padají. Bojí se stávky scénáristů a herců Zprávy z firem Největší internetová televize světa Netflix v posledním kvartálu přilákala téměř šest milionů nových uživatelů. Tak výrazně se jí nepovedlo navýšit předplatitelský kmen od začátku pandemie. Výrazně tím překonala očekávání. Ale ve finančních výkazech už tak úspěšný Netflix nebyl a investoři se nyní masivně zbavují akcií. Vliv má také stávka scenáristů a herců. Stanislav Šulc Přečíst článek

Hollywood stojí. Na vině je umělá inteligence!

Hlavním důvodem stávek je používání umělé inteligence, která ke svému výcviku využívá díla scenáristů, jejich duševní vlastnictví, bez souhlasu jejich autorů. Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), organizace sdružující více než 160 tisíc zaměstnanců v tomto odvětví, vyhlásila stávku poté, co se podle zástupců odborů nedokázala se studii dohodnout na nové tříleté smlouvě s vyššími benefity a omezením využívání jejich snímků umělou inteligencí. SAG-AFTRA požaduje v prvním roce platnosti smlouvy plošné zvýšení mezd o 11 procent, které by kompenzovalo inflaci. Studia jsou ochotna přijmout podmínky pouze s pěti procenty.

Hollywood má vedle stávky další problém: lidé nechodí na vysokorozpočtové filmy Enjoy Problémy továrny na sny Hollywood se začínají množit. Tím zdánlivě nejviditelnějším je stávka, kterou vyhlásily scenáristická a herecká asociace, což podle předběžných odhadů zainteresovaných společností bude mít miliardové dopady. Stanislav Šulc Přečíst článek

Aliance filmových a televizních producentů (AMPTP), která zastupuje významné hráče v oblasti filmové produkce, jako jsou Netflix, Walt Disney a Warner Bros, uvedla, že SAG-AFTRA „nadále zkresluje průběh jednání“. Stávkující podali stížnost u Národní rady pro pracovní vztahy (NLRB) na společnost Comcast a obvinili ji z omezování prostoru pro pikety (prostory, kde se v rámci stávky mohou lidé sdružovat – pozn. red.).

Dopady dění na akcie Netflixu

Z pětiletého hlediska můžeme vidět, že Netflix měl své zlaté období během pandemie, kdy byla většina lidí doma a streamovací služby se nabízely jako nejlepší způsob, jak si zpříjemnit karanténu. V letošním roce, který společnost vnímá jako období stálého pokroku, dokázaly akcie Netflixu zvýšit svou hodnotu o 31 procent a při pohledu na pětiletou výkonnost si připsaly 12 procent. V druhé polovině roku 2023 vedení společnosti očekává, že začne naplno využívat placené sdílení a navíc bude pokračovat ve stálém růstu svého plánu podporovaného reklamou.

Výkonnost akcií společnosti Netflix za posledních pět let