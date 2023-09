Stávka hollywoodských scenáristů končí. Ale herci protestují dál

Pětiměsíční stávka scenáristů v Hollywoodu se blíží ke svému konci. Se studii se předběžně dohodli na nových podmínkách. Natáčení filmů a seriálů ale stojí dál, protože dohoda se netýká stávkujících herců.

Hollywoodská studia podle zahraničních agentur v neděli dosáhla předběžné dohody s odborovým svazem scenáristů WGA. Očekává se, že dohoda ukončí skoro pětiměsíční stávku, během níž se k scénáristům přidali i herci. Na stávkující herce se nicméně dohoda nevztahuje, podotkla AP.

O uzavření dohody ve společném prohlášení informoval svaz WGA a sdružení AMPTP, které hájí zájmy velkých studií, streamovacích služeb a produkčních společností. Dohody se podařilo dosáhnout po pěti dnech obnoveného intenzivního vyjednávání.

Čeká se na schválení dohody

Stávka nicméně ještě odvolána nebyla, upozornilo na sociálních sítích sdružení WGA a vyzvalo scénáristy, aby se zatím nevraceli do práce. Dohodu musí totiž nejprve musí potvrdit rada sdružení i jeho členové.

Podmínky dohody zatím nejsou známy. Odbory ale požadují od hollywoodských studií zlepšení finančního ohodnocení scenáristů a také stanovení pravidel pro používání některých nových technologií, například umělé inteligence. Podobné požadavky má také odborové sdružení herců SAG-AFTRA, které se k protestu přidalo v červenci.

Stávka do značné míry ochromila hollywoodskou produkci. Protest scénáristů pozastavil například vznik nových řad oblíbených seriálů The Last of Us stanice HBO nebo Stranger Things streamovací služby Netflix.

