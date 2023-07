Stanislav Šulc: Zmlsaní herci stávkují, reagují Češi na stávku v Hollywoodu. Realita je složitější

Hollywood jde do další stávky. Po scenáristech, kteří se bojí umělé inteligence, se rozhodli stávkovat také herci. Důvod? Nová realita Hollywoodu, kterou stávající kolektivní smlouva prostě nezohlednila. Nejde tedy o to, že by zmlsaní herci zvyklí na 20milionové honoráře (v dolarech) chtěli nově 30milionové honoráře, jak si představují mnozí Češi. Realita je barvitější a smutnější.

Nejprve je dobré nastínit, jak vlastně funguje Hollywood. Ten tvoří na jedné straně velká filmová studia, ta mají vlastní struktury, hierarchii, vymýšlejí byznysmodely. V současnosti jsou tato studia velmi často majetkově provázaná s televizními či telco společnostmi. Většina velkých studií pak v současnosti provozuje vlastní malé „netflixy“, tedy globální online televize doslova s neomezenou distribucí.

Pak je tu však druhý Hollywood. Ten řekněme fachmanský. Tento Hollywood tvoří suma všech profesí od producentů, režisérů, herců či scenáristů po Asociaci maskérů a kadeřníků (ano, i ta skutečně existuje a má zkratku NASMAH).

Ke stávkujícím scénáristům Hollywoodu se přidávají i herci. Podívejte se:

Smlouvy mezi dvěma Hollywoody

Zákony Hollywoodu pak nařizují každému, kdo chce napsat nebo natočit film, který by měl mít americkou distribuci, že musí být členem té konkrétní profesní organizace neboli cechu. Nemůže jím nebýt. I proto si můžete všimnout v titulcích u hollywoodských šlágrů zkratky za jmény jako P.G.A. nebo ASC. První je producentský cech, druhá je kameramanská asociace.

A tyto dva Hollywoody mezi sebou musejí uzavírat smlouvy. Je to stejné jako ve sportu, kde například hráči NHL musejí být členy hráčské asociace (NHLPA), která uzavírá kolektivní smlouvu s vedením NHL. Ta má většinou desetiletou platnost a sami dobře pamatujeme, že za uplynulých 30 let se to neobešlo hned dvakrát bez docela dlouhé stávky a výluky NHL.

A stejná situace nyní nastává v Hollywoodu. Kolektivní smlouvy mezi scenáristy a Hollywoodem a nově mezi hereckou asociací a Hollywoodem přestaly reflektovat realitu.

Ochromený Hollywood. Požadujeme úctu, vzkazuje studiím 160 tisíc stávkujících herců Money Vedení odborového svazu amerických herců a televizních a rozhlasových umělců (SAG-AFTRA) se rozhodlo zahájit stávku poté, co se vyjednavači odborů nedohodli se studii na nové kolektivní smlouvě. Informují o tom americká média, podle nichž krok prakticky znamená ochromení hollywoodského zábavního průmyslu. ČTK Přečíst článek

Jde o peníze. Ale…

Nejdůležitější položkou, kterou tyto kolektivní smlouvy v Hollywoodu řeší, jsou totiž tantiémy. Tedy relativně drobné poplatky za reprízové uvedení díla, které scenárista napsal, případně v němž herec hrál.

V dobách lineární televize bylo poměrně snadno měřitelné, kolikrát se co odvysílalo. To však nyní v dobách streamovacích služeb již tak jednoduché není. U filmů ten problém není tak hluboký, navíc jednotlivá studia si své poklady docela hlídají a umějí si své hvězdy zaplatit.

Problém však je u seriálů. S těmi nejslavnějšími se čile obchoduje a práva třeba na takové Přátele, South Park nebo americkou verzi Kanclu stojí stamiliony dolarů.

Asi není moc příjemné z pozice herců sledovat, že jste stáli u zrodu fenoménu, který i třicet let od premiéry vydělává takové peníze, a vám z toho jdou vlastně drobné. Právě toto přitom nyní chtějí herci narovnat. A jsou ochotní kvůli tomu ochromit Hollywood tím, že nejen že se nebudou účastnit nových natáčení. Ale také odmítají účast na slavnostních premiérách a dalších marketingových akcích. A to studia bude hodně bolet.

A trocha úcty

Druhý rozměr stávky pak je možná více pochopitelný u scenáristů, ale i u herců může již zanedlouho být mimořádně aktuální. Jde o možnosti využití umělé inteligence. Samozřejmě si asi umíme představit, že nějaký chatbot napíše nějakou scénu, možná navrhne zápletku a rozšíří ji na příběh. Scenáristé tedy jsou tímto skutečně mimořádně ohroženi a je pochopitelné, že tomu chtějí zamezit.

U herců to zatím možná moc pochopitelné není. Ale ani to není pravda. I v Česku, tedy zemi technologicky zaostalé, dokázala umělá inteligence rozmluvit Karla Gotta nebo Václava Havla. Sice jen na pár minut, ale docela s obstojným výsledkem.

Ať se nám do práce neplete umělá inteligence, žádají hollywoodští scenáristé. A začali stávkovat Money V USA začala stávka hollywoodských scenáristů, kteří se s producenty nedohodli na zlepšení finančních podmínek a dalších zárukách, týkajících se vlivu umělé inteligence (AI) na tvorbu. Od pondělní půlnoci tak nepracuje 11 500 tvůrců, které zastupuje sdružení filmových a televizních scenáristů (WGA), což může podstatně zpomalit přípravy na natáčení nových seriálů a filmů. Úplně se zastaví natáčení populárních talk show, jako jsou například ty s moderátory Jimmym Fallonem nebo Jimmym Kimmelem, napsala agentura Reuters. ČTK Přečíst článek

Lze si však poměrně hravě představit, že za pár let bude možné nahradit kohokoli, třeba i ty žijící. A aktuální stávka herecké asociace se tomu snaží předejít. A je to dobře. Předejde se například zbytečnému soudnímu procesu, kdy by žijící herec zažaloval hollywoodské studio za zneužití jeho podoby. Navíc ve formalizovaných vztazích může někde na straně 176 smlouvy mezi hercem a studiem být napsáno písmem velikosti 6, že na to má studio právo. A soud by prohrál.

Česká cesta

Český pohled na tuto stávku vždy vychází z místní perspektivy, která ale nechápe formalizovanost vztahů v Hollywoodu. Lék na ni je jen skvěle sestavená smlouva mezi dvěma Hollywoody. Bude dobré sledovat, na čem se nakonec shodnou.

