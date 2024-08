Obří náklad. Po Vltavě připluje poslední část konstrukce pro stavbu Dvoreckého mostu

Na rozestavěný Dvorecký most mezi Prahou 4 a Prahou 5 speciální plavidlo po Vltavě převeze poslední a největší ocelovou konstrukci určenou k betonování části mostu nad řekou. Stavba mostu pro MHD, pěší a cyklisty začala v roce 2020.

Reklama

„Stavba úspěšně pokračuje a dokončena by měla být koncem příštího roku,“ uvedl k aktuálnímu průběhu projektu architekt Michal Nekola z Atelieru 6, který most navrhl.

FOTOGALERIE: Podívejte se na aktuální stav výstavby mostu

V půli července začala na staveništi Dvoreckého mostu příprava betonáže mostovky. Již tehdy přivezla zmíněná speciální loď první část ocelové konstrukce, na kterou pak stavaři Metrostavu následně postavili dřevěné bednění.

Reklama

První převážená konstrukce byla podle Víta Němčice z firmy Metrostav TBR dlouhá 39 metrů, vážila asi 150 tun a zamířila na smíchovskou stranu budoucího mostu. Poté loď přivezla další dvě obří konstrukce a dnes je na řadě poslední.

Most bez aut. Jen pro tramvaje

Stavba mostu měla vyjít město na 1,1 miliardy korun a měla být hotová už letos, kvůli geologickým komplikacím se však prodloužila a zřejmě bude i dražší. Hlavní význam mostu je podle vedení města v zajištění tramvajového spojení mezi Prahou 4 a Prahou 5, aby nebylo nutné jezdit přes centrum. Má tak tvořit součást tramvajového okruhu a na podolské straně na něj naváže trať vedoucí Jeremenkovou ulicí přes Budějovickou do Michle.

Nový most bude mít pět pilířů, z toho dva v řečišti. Bude sloužit MHD, pěším a cyklistům, kromě toho po něm budou moci přejet i záchranáři.

Malá Strana bez aut. I to je budoucnost dopravy Prahou, nastínil Hřib Politika Praha chce na základě dat o dopravě, která sbírala v době opravy tramvajové trati mezi Malostranskou a Újezdem, zklidnit provoz v širším centru města. Data bude vyhodnocovat magistrát ve spolupráci s Dopravním podnikem hlavního města Prahy, Technickou správou komunikací a Operátorem ICT v následujících třech týdnech. Při oficiálním ukončení oprav tramvajové trati to řekl náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti). Nejlepší by podle něj bylo oblast Malé Strany pro průjezd v budoucnosti uzavřít. ČTK Přečíst článek

OBRAZEM: Jak se staví nový most v Praze? Je to komplikovaná stavba, tvrdí jeho stavbyvedoucí Reality Stavba Dvoreckého mostu, který vzniká mezi Prahou 4 a 5, je komplikovaná z konstrukčního hlediska i geologickými podmínkami, uvedl to stavbyvedoucí Petr Koukolík z firmy Metrostav, která ve sdružení s firmami Strabag a Firesta Fisher pro hlavní město most staví. ČTK Přečíst článek