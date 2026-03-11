Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Porsche chystá další propouštění

Porsche chystá další propouštění

Porsche chystá další propouštění
Porsche, užito se svolením
ČTK
ČTK

Porsche čelí výraznému propadu zisku. Nový šéf automobilky Michael Leiters proto plánuje další propouštění a změnu strategie. Zaměří se na vozy s vyšší marží, jako je Porsche 911.

Německý výrobce luxusních vozů Porsche chystá další propouštění a zaměří se více na auta s vyšší marží. Řekl to ve středu nový šéf automobilky Michael Leiters. Snahou podniku je urychlit rozvoj produktové strategie, zefektivnit strukturu řízení a snížit náklady ve všech částech podniku. Automobilka to uvedla v tiskové zprávě spolu s výsledky hospodaření, které ukázaly propad provozního zisku i tržeb.

Náročný rok a problémy v Číně

Loňský rok byl pro automobilku velmi náročný, zejména kvůli vyšším nákladům v souvislosti se zaváděním amerických cel. Podnik se ale dopustil i chyb v oblasti elektrifikace, uvedla agentura Reuters.

Problémem je i pokles prodeje na čínském trhu. Ke zlepšení hospodaření by měl přispět důraz na výrobu vysoce ziskových sportovních vozů, jako je Porsche 911.

Nový šéf hledá cestu k oživení

Ve své první zprávě o hospodářských výsledcích od lednového nástupu do funkce Leiters naznačil první kroky svého plánu na oživení značky, která je součástí koncernu Volkswagen.

„Dokážete si jistě představit, že jsem za posledních asi 70 dní se svým týmem intenzivně pracoval na tom, abychom do detailu prozkoumali naše silné a slabé stránky,“ řekl Leiters investorům.

Prudký pokles zisku

Automobilka uvedla, že za loňský rok jí klesl provozní zisk o 93 procent na 413 milionů eur (10,1 miliardy korun). Tržby za celou skupinu klesly o 9,5 procenta na 36,27 miliardy eur (883,9 miliardy korun).

Strategie: méně aut, vyšší marže

Počáteční strategii chce firma uvést do praxe hned v následujících měsících. Zaměří se na zjednodušení modelové řady a na posouzení možností u modelů nad úrovní dvoudveřových sportovních vozů, jako je Porsche 718 a Porsche 911, a také SUV Porsche Cayenne, kde mohou personalizované prvky ještě zvýšit marže.

„Musíme být štíhlejší, to je jisté. Neusilujeme o objem prodeje,“ řekl Leiters.

Porsche dnes nabízí globální modelovou řadu šesti vozů, která zahrnuje vše od základního kompaktního SUV Porsche Macan až po vysoce výkonné sportovní vozy a elektromobily.

Silná konkurence v Číně

Součástí problému je i Čína, která dříve byla pro Porsche velmi ziskovým trhem. Loni tam ale firmě prodej klesl o více než čtvrtinu, protože místní konkurenti, například BYD a Xiaomi, získali větší podíl na trhu díky dostupnějším a technologicky orientovaným luxusním SUV.

Nový šéf automobilky Porsche uvedl, že čínský trh stále nabízí potenciál v segmentu vozů se spalovacím motorem, který se postupně zmenšuje. Leiters ale zdůraznil, že automobilka nebude v Číně soupeřit v segmentu elektromobilů, kde pokračuje tvrdá cenová válka.

Celosvětově automobilka Porsche loni dodala o deset procent aut méně. Pokles registruje ve všech regionech kromě Spojených států, kde prodej stagnoval.

Porsche v letošním roce očekává mírné zlepšení provozní návratnosti tržeb, a to na 5,5 až 7,5 procenta. Loni marže klesla na 1,1 procenta ze 14,1 procenta v předchozím roce.

Společnost snížila navrhovanou dividendu za minulý rok na 1,00 eura na kmenovou akcii a 1,01 eura na prioritní akcii.

Na tvorbu zisku měly v loňském roce negativní vliv i mimořádné náklady v objemu 3,9 miliardy eur. Zahrnovaly i přibližně 2,4 miliardy eur v souvislosti se strategickým odklonem od elektromobilů a zhruba 700 milionů eur v souvislosti s celními poplatky.

Propouštění může pokračovat

Změnu strategie oznámil ještě Leitersův předchůdce Oliver Blume. Ten zůstává generálním ředitelem společnosti Volkswagen a už dříve vyjednal, že počet pracovních míst v Porsche klesne téměř o 4000. Podnik měl ke konci roku 2024 více než 42 tisíc zaměstnanců.

Druhá vlna plánovaných opatření nyní připadne na Leiterse, který uvedl, že počáteční redukce pracovních míst není dostatečná. Další podrobnosti ke své strategii chce představit na podzim.

Leiters kariéru začínal v Porsche a později působil jako technický ředitel ve společnosti Ferrari a generální ředitel firmy McLaren Automotive.

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Povedená přestavba bytu na Letné stála jen 360 tisíc. Stačilo pár chytrých nápadů

Byt na Letné
Radek Šrettr Úlehla, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Rekonstrukce bytu v Praze nemusí stát miliony. Byt na Letné o velikosti 68 metrů čtverečních prošel proměnou za 360 tisíc korun. Architekt Prokop Hartl vsadil na odstranění necitlivých zásahů, jednoduché materiály a chytrá řešení místo drahých vestaveb.

Rekonstrukce bytů v historických domech dnes často balancují mezi dvěma póly, a to snahou zachovat původní kvalitu architektury a současně reagovat na ekonomický tlak současného bydlení. Projekt rekonstrukce bytu na pražské Letné od architekta Prokopa Hartla ukazuje, že i s velmi omezeným rozpočtem může vzniknout promyšlené a kultivované řešení nájemního bydlení.

Rekonstrukce bytu na pražské Letné pracuje s omezeným rozpočtem a maximálním respektem k původní architektuře domu z 30. let. Byt o ploše 68 m² prošel proměnou za přibližně 360 tisíc korun. Projekt navrhl architekt Prokop Hartl. Centrem dispozice se stala nově definovaná jídelna s otevřenou kuchyní. 14 fotografií v galerii

Byt o velikosti 68 metrů čtverečních se nachází v památkově chráněném domě z 30. let, který během desetiletí prošel řadou necitlivých úprav. Hartlova rekonstrukce proto nestavěla na radikální přestavbě dispozice, ale na postupném odstraňování pozdějších zásahů a obnově kvalitních původních detailů.

Projekt tak pracuje s principem minimální zásah, maximální efekt, který je dnes v architektuře stále aktuálnější.

„Místo nákladných stavebních změn projekt staví na respektu k původnímu charakteru domu a nabízí ukázku dostupné architektury. To je téma, které je v kontextu dnešní bytové krize stále aktuálnější,“ uvádí architekt Prokop Hartl.

Nové centrum bytu

Klíčovým prostorem bytu se stala multifunkční jídelna s otevřenou kuchyní, která propojuje jednotlivé části dispozice. S obývacím pokojem ji spojuje nově vytvořený průchod, díky němuž se podařilo prostor výrazně otevřít a prosvětlit.

Do hloubky bytu zároveň přivádí světlo luxferová příčka, která odděluje jednotlivé části dispozice, aniž by narušila jejich vizuální propojení. Tento prvek zároveň řeší i otázku soukromí.

Byt na Letné

Z bourání sešlo. Rekonstrukce bytu na Letné ukazuje, proč je historie dnes největší luxus

Reality

Měli změnit dispozici a „modernizovat“. Místo toho zachovali téměř vše. Výsledek? Nadčasový byt, jehož hodnota nestojí na metrech čtverečních, ale na citlivé práci s historií. Rekonstrukce od 0,5 Studia potvrzuje trend, který mění pražské činžáky v designové investice.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Jedním z nejvýraznějších momentů projektu je práce s rozpočtem. Celková rekonstrukce stála přibližně 360 tisíc korun, což je v kontextu současných rekonstrukcí mimořádně nízká částka.

Úspory přinesla například náhrada klasických vestavných skříní za textilní závěsy. „Toto řešení ušetřilo významnou část rozpočtu a zároveň celý interiér vizuálně sjednotilo a zachovalo jeho prostorovou otevřenost,“ popisuje architekt.

Materiály navržené pro nájemní bydlení

Přestože byl rozpočet omezený, důležitým kritériem zůstala dlouhá životnost materiálů. Byt je určen k pronájmu, a proto bylo nutné zvolit řešení, které vydrží intenzivnější užívání.

Podlahy proto tvoří odolná epoxidová stěrka a kuchyňská linka je vyrobena z nerezu. Tyto materiály zároveň dodávají interiéru současný, téměř industriální charakter.

Chalupa po rekonstrukci

Před a po: Češi znovu objevují kouzlo chalup. Tato rekonstrukce to dokazuje

Reality

Stará venkovská chalupa ve Vidlaté Seči na Svitavsku byla ještě donedávna na hraně zániku. Zatékající střechou, vlhkým zdivem i chybějícím zázemím připomínala spíš relikt minulosti než místo pro rodinnou rekreaci.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Barevnost prostoru stojí na neutrálním základě, který doplňují výrazné akcenty, jako je například modrá koupelna nebo sytě zelený jídelní stůl. Interiér tak získává vlastní identitu, aniž by byl příliš určující pro budoucího nájemníka. „Díky neutrálnímu základu zůstává v interiéru dostatek prostoru pro osobní vklad budoucího nájemníka,“ uzavírá Hartl.

Fidurock koupil historické domy v Sokolské a promění je na nájemní bydlení.

Domy pár minut od Václavského náměstí mění majitele. Fidurock je promění na byty

Reality

Investiční skupina Fidurock koupila dva činžovní domy v Sokolské ulici nedaleko Václavského náměstí. Objekty o ploše 2 157 metrů čtverečních projdou kompletní rekonstrukcí a změnou z kanceláří na nájemní byty.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Nová Amerika v Brně

Brno roste do výšky: Crestyl odhalil projekt, který přepíše centrum města

Reality

Rezidenční projekt Nová Amerika od developerské skupiny Crestyl vyroste v centru Brna v lokalitě Nové Sady. Čtyři architektonicky výrazné budovy nabídnou celkem 243 bytů s prémiovým standardem a unikátním výhledem na panorama města včetně dominanty Petrova. Výstavba má začít letos v říjnu, dokončení je plánováno na polovinu roku 2029.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Brno roste. A Praha hledá směr

Je tu nové, podzimní číslo magazínu Realitní Club. Zaměřuje na současné trendy ve výstavbě, investicích a dostupnosti bydlení.
Titulní rozhovor patří Radimu Passerovi, který otevírá pohled do zákulisí developerských projektů a rozvoje pražské Brumlovky.

Hlavní tematický blok sedmého vydání magazínu přináší detailní pohled na Brno, které se mění v jedno z nejdynamičtějších měst střední Evropy.

Exkluzivní data z Flat Zone potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský. Magazín doplňují rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

V rozsáhlé reportáži i rozhovorech například s Tomášem Vavříkem, šéfem brněnské developerské společnosti Domoplan, a Janem Tesárkem, ředitelem Kanceláře architekta města Brna, magazín mapuje největší proměnu Brna od meziválečného období.

Exkluzivní data z Flat Zone zase potvrzují, že brněnský realitní trh už dávno není levnější než pražský.

A magazín doplňují další rozhovory s odborníky, analytiky i vizionáři, kteří určují budoucnost českého developmentu.

Realitní Club vychází dvakrát ročně a je součástí multiplatformního projektu Newstreamu: zahrnuje rubriky na newstream.cz, tematické eventy a diskusní setkání pod hlavičkou klubu i úspěšný podcast moderovaný Petrou Nehasilovou a Daliborem Martínkem.

Aktuální číslo je k dostání u dobrých prodejců tisku, online a v předplatném na SENDu. Digitální verze magazínu je dostupná na newstream.cz.

Související

Někdejší mlýn v Boršově se proměnil na rezidenční čtvrť.

Ze starého mlýna luxusní bydlení. Industriální památka u Vltavy prošla radikální proměnou

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Domov seniorů v Novém Bydžově

Největší byznys příštích let? Péče o seniory. A v Novém Bydžově ukázali, jak může vypadat

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
Chata Jizerka

Tady se bouralo do posledního trámu. Z horské ruiny v Jizerkách je chalupa se saunou a výhledem za milion

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Blíží se přijímací zkoušky na střední. Stát fatálně selhává, hází dětem klacky pod nohy

Dalibor Martínek: Blíží se přijímací zkoušky na střední. Stát fatálně selhává, hází dětem klacky pod nohy
Profimedia
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Přijímací zkoušky na střední školy mají rozhodovat o studijních schopnostech. V praxi ale často rozhoduje spíš peněženka rodičů. Rodiny platí desetitisíce za přípravné kurzy, aby jejich děti uspěly. A děti chudších rodičů mohou na kvalitní střední školu rovnou zapomenout.

Začátkem dubna se konají přijímací zkoušky na střední školy. Rodiče nyní horečně řeší, jak dítě posunout vzdělávací soustavou. Čtrnáctileté děti si často neuvědomují, že jeden den rozhodne o jejich osudu. Vzdělávací systém přitom nepodporuje nadané, ale děti, jejichž rodiče mohou platit tisíce za přípravu na zkoušky.

Jak je možné, že učitelé ve veřejných základních školách připravují žáky na budoucnost, ale aby se děti dostaly na střední školu, musejí jim rodiče platit přípravu na přijímací zkoušky? Copak nestačí pro úspěšné složení dobře se učit? Evidentně nestačí.

V jakémsi státním Cermatu vymýšlejí testy. Křížek nesmí přesáhnout rámeček, nesmíte psát perem a tak dále. Všechno výmysly, aby šly výsledky počítačově zpracovat. To má být účel zkoušek?

Zrušme Cermat. Jen plete dětem hlavu

Dalibor Martínek: Zrušme Cermat. Jen plete dětem hlavu

Názory

Jako rodič jsem tématu jakýchsi zkoušek dosud nevěnoval pozornost. Děti chodí do školy, dobře se učí, nosí jedničky. Jsem rád, že v době, kdy musím pracovat, se naučí ve škole něco nového. Dává to dobrý smysl, rodič je v práci, dítě ve škole. To je asi základní myšlenka školství.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Přijímačky jako byznys

Podle zjištění společnosti Provident, která si na téma přijímaček udělala průzkum, platí 34 procent rodičů nějakou formu přípravy. Ceny kurzů jsou kolem deseti tisíc korun. Je to obrovský byznys poradenských firem. Jak tedy bezplatné školství?

Nízkopříjmové rodiny si placené doučování nemohou dovolit. Šance dítěte na přijetí na dobrou školu rapidně klesají.

Nedostatek míst na gymnáziích

Zároveň je na gymnáziích obří propast mezi volnými místy a počty uchazečů. V Praze nebo v Brně připadá na jedno místo třeba i dvacet uchazečů. To nevíme, kolik máme dětí, že nejsme schopni vytvořit dostatek kapacit?

Ženeme děti, letos jich chce na střední přes sto padesát tisíc, do smrtícího mlýnku na maso. Stát fatálně selhává, hází dětem ve vzdělávání klacky pod nohy, místo aby je ve studiu podporoval.

David Ondráčka: Přijímačková zeď se může opakovat, nic zatím vyřešeno není

Názory

Květnové peklo přijímaček na střední škole v Praze a dalších velkých městech se může opakovat. Včera sice zprávami proběhly informace, že už to politici vyřešili. Jenže to není pravda. A bohužel úplně reálně hrozí, že rodiče i děti narazí do přijímačkové zdi zase. A bude je čekat podobné martýrium s rizikem, že se dostanou jen na takové školy, na které nechtějí.

David Ondráčka

Přečíst článek

Paradox českého vzdělávání

Paradoxní je, že jedna vláda za druhou opakuje, jak je potřeba zvýšit v Česku vzdělání. Česko se dlouhodobě pohybuje mezi zeměmi Evropské unie s nejmenším zastoupením vysokoškolsky vzdělaných lidí. V Česku je to 27 procent, průměr unie je o deset procentních bodů vyšší.

Jak mají lidé dosáhnout na vysokoškolský titul, když je systém nechává vylámat si zuby dřív, než vůbec dostanou rozum? Co vlastně školy dětem dávají?

Řeší se platy nepedagogických pracovníků, školníků a kuchařek, řeší se, jestli mají děti jíst ve školních jídelnách víc čočky, řeší se platy učitelů. Věčně nespokojení učitelé, ani obědy zdarma jim nestačí, neustále tlačí na zvyšování svých platů. Co za to doručují žákům? Popravdě bídu. Nejsou ani schopni připravit děti na přijímací zkoušky.

Vzdělání podle peněženky

Rodiče, kteří už tak platí desetitisíce korun ročně za základní docházku, učebnice, obědy, školy v přírodě, kroužky či družinu, musí před přijímačkami znovu sáhnout do peněženky, aby jejich dítě vůbec mělo šanci na další vzdělávání. Děti chudších rodičů mohou na kvalitní střední školu rovnou zapomenout.

Stát kriticky selhává, potom vymýšlí všelijaké sociální programy. Jako by vlastně chtěl mít velkou část veřejnosti méně vzdělanou, s nižšími příjmy, často závislou na státu.

Další komentáře (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Lék na tristní způsob přijímání studentů do škol. Teenageři budou moci podat více přihlášek

Lék na tristní způsob přijímání studentů do škol. Teenageři budou moci podat více přihlášek

Politika

ČTK

Přečíst článek
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) vystoupil na briefingu po jednání se zástupci Agrární komory, Potravinářské komory a Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR), 27. února 2023, Praha.

Politický diář Jany Havligerové: Zlevníme potraviny, policistům přidáme. Slibuje se dobře, hůře plní

Názory

Jana Havligerová

Přečíst článek
Doporučujeme