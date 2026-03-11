Porsche chystá další propouštění
Porsche čelí výraznému propadu zisku. Nový šéf automobilky Michael Leiters proto plánuje další propouštění a změnu strategie. Zaměří se na vozy s vyšší marží, jako je Porsche 911.
Německý výrobce luxusních vozů Porsche chystá další propouštění a zaměří se více na auta s vyšší marží. Řekl to ve středu nový šéf automobilky Michael Leiters. Snahou podniku je urychlit rozvoj produktové strategie, zefektivnit strukturu řízení a snížit náklady ve všech částech podniku. Automobilka to uvedla v tiskové zprávě spolu s výsledky hospodaření, které ukázaly propad provozního zisku i tržeb.
Náročný rok a problémy v Číně
Loňský rok byl pro automobilku velmi náročný, zejména kvůli vyšším nákladům v souvislosti se zaváděním amerických cel. Podnik se ale dopustil i chyb v oblasti elektrifikace, uvedla agentura Reuters.
Problémem je i pokles prodeje na čínském trhu. Ke zlepšení hospodaření by měl přispět důraz na výrobu vysoce ziskových sportovních vozů, jako je Porsche 911.
Nový šéf hledá cestu k oživení
Ve své první zprávě o hospodářských výsledcích od lednového nástupu do funkce Leiters naznačil první kroky svého plánu na oživení značky, která je součástí koncernu Volkswagen.
„Dokážete si jistě představit, že jsem za posledních asi 70 dní se svým týmem intenzivně pracoval na tom, abychom do detailu prozkoumali naše silné a slabé stránky,“ řekl Leiters investorům.
Prudký pokles zisku
Automobilka uvedla, že za loňský rok jí klesl provozní zisk o 93 procent na 413 milionů eur (10,1 miliardy korun). Tržby za celou skupinu klesly o 9,5 procenta na 36,27 miliardy eur (883,9 miliardy korun).
Strategie: méně aut, vyšší marže
Počáteční strategii chce firma uvést do praxe hned v následujících měsících. Zaměří se na zjednodušení modelové řady a na posouzení možností u modelů nad úrovní dvoudveřových sportovních vozů, jako je Porsche 718 a Porsche 911, a také SUV Porsche Cayenne, kde mohou personalizované prvky ještě zvýšit marže.
„Musíme být štíhlejší, to je jisté. Neusilujeme o objem prodeje,“ řekl Leiters.
Porsche dnes nabízí globální modelovou řadu šesti vozů, která zahrnuje vše od základního kompaktního SUV Porsche Macan až po vysoce výkonné sportovní vozy a elektromobily.
Silná konkurence v Číně
Součástí problému je i Čína, která dříve byla pro Porsche velmi ziskovým trhem. Loni tam ale firmě prodej klesl o více než čtvrtinu, protože místní konkurenti, například BYD a Xiaomi, získali větší podíl na trhu díky dostupnějším a technologicky orientovaným luxusním SUV.
Nový šéf automobilky Porsche uvedl, že čínský trh stále nabízí potenciál v segmentu vozů se spalovacím motorem, který se postupně zmenšuje. Leiters ale zdůraznil, že automobilka nebude v Číně soupeřit v segmentu elektromobilů, kde pokračuje tvrdá cenová válka.
Celosvětově automobilka Porsche loni dodala o deset procent aut méně. Pokles registruje ve všech regionech kromě Spojených států, kde prodej stagnoval.
Porsche v letošním roce očekává mírné zlepšení provozní návratnosti tržeb, a to na 5,5 až 7,5 procenta. Loni marže klesla na 1,1 procenta ze 14,1 procenta v předchozím roce.
Společnost snížila navrhovanou dividendu za minulý rok na 1,00 eura na kmenovou akcii a 1,01 eura na prioritní akcii.
Na tvorbu zisku měly v loňském roce negativní vliv i mimořádné náklady v objemu 3,9 miliardy eur. Zahrnovaly i přibližně 2,4 miliardy eur v souvislosti se strategickým odklonem od elektromobilů a zhruba 700 milionů eur v souvislosti s celními poplatky.
Propouštění může pokračovat
Změnu strategie oznámil ještě Leitersův předchůdce Oliver Blume. Ten zůstává generálním ředitelem společnosti Volkswagen a už dříve vyjednal, že počet pracovních míst v Porsche klesne téměř o 4000. Podnik měl ke konci roku 2024 více než 42 tisíc zaměstnanců.
Druhá vlna plánovaných opatření nyní připadne na Leiterse, který uvedl, že počáteční redukce pracovních míst není dostatečná. Další podrobnosti ke své strategii chce představit na podzim.
Leiters kariéru začínal v Porsche a později působil jako technický ředitel ve společnosti Ferrari a generální ředitel firmy McLaren Automotive.
