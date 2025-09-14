Počet prodávaných ojetých SUV za pět let výrazně vzrostl. Kralují modely Škoda
Letos kralují ojetým SUV vozidla značky Škoda. Před pěti lety to byl Volkswagen s modelem Tiguan, Kia Sportage a BMW X5. Letos patří mezi tři nejprodávanější modely Škoda Kodiaq, Škoda Karoq a Hyundai Tucson, kterého lze považovat za skokana v pětiletém období.
Počet nabízených ojetých vozů kategorie SUV se za posledních pět let zvýšil o 85 procent. Sportovně užitkové vozy letos dosáhly podílu na trhu ojetin 22,4 procenta. Jejich průměrná cena se zvýšila o 45,5 procenta na 480 tisíc korun. Vyplývá to analýzy společnosti Cebia, která se zabývá prověřováním původu ojetých vozů.
"V posledních zhruba osmi letech roste zájem především o menší SUV, tedy o SUV z nižší střední třídy, která jsou cenově dostupnější. Troufám si říci, že ve vozidlech SUV jezdí dnes dokonce častěji ženy než muži. Ženy tato auta vyhledávají nejen pro větší subjektivní pocit bezpečí, ale také z důvodu, že se jim lépe dávají děti do autosedaček," uvedl ředitel Cebie Martin Pajer.
V únoru na trhu s ojetými osobními vozy stoupaly jak ceny, tak celkový počet vozů na prodej. Podle TipCars Indexu se na tom podílel zejména nejpopulárnější model Škoda Octavia, u které oproti lednu stoupl počet nabízených kusů o čtyři procenta. Bylo jich tak nejvíc za poslední čtyři roky.
Trhu ojetin vládnou škodovky. V bazarech je nejvíc Octavií za poslední roky
Průměrné stáří prodávaných SUV se od roku 2020 mírně snížilo ze 7,62 roku na 7,37 roku. Důvodem je zájem o modely značky Škoda, které se nevyrábí tak dlouho jako jiná populární vozidla SUV. Průměrný nájezd se rovněž snížil, a to ze 119 tisíc kilometrů na 108 tisíc kilometrů. Za nižším nájezdem stojí větší využití SUV jako městských vozů ale může za tím být podle Pajera i větší počet aut se stočeným tachometrem, což platí zejména pro prémiové a luxusní modely, které najezdí více kilometrů.
Klesá také podíl naftových SUV, která plnila roli terénního vozidla. Zatímco před pěti lety činil podíl benzinových SUV jen 26 procent, letos se vyšplhal na 41 procent. Během pětiletého období začaly trh zaplňovat i elektro a hybridní SUV. Podíl elektroaut v kategorii SUV před pěti lety dosahoval pouhých 0,07 procenta inzertní nabídky. Hybridy na tom byly o něco lépe s podílem 1,37 procenta. Letos však elektro SUV vykázala podíl 3,54 procenta a hybridní SUV 5,66 procenta. Znamená to, že každé 11. prodávané ojeté SUV mělo hybridní pohon či pohon na elektřinu.
Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
Provozovatel AAA Auto loni prodal rekordní počet ojetin
