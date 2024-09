Stresovaní prodejci potřebují psychologické poradenství. Zvláště ti v oblasti B2B

Rozsáhlý výzkum potvrdil, že prodejci, zejména ti v oboru B2B, kteří prodávají zboží a služby firemním zákazníkům, jsou kvůli pracovnímu tlaku ohroženi narušením duševního zdraví.

„Tak jako stavaři nosí z bezpečnostních důvodů ochranné přilby, měli by prodejci používat psychologické poradenství,“ říká Selma Kadić-Maglajlićová, docentka prestižní Kodaňské obchodní školy.

Spolu s kolegy z německých a amerických vysokých škol uskutečnila rozsáhlý výzkum, jehož se účastnilo 1 700 prodejců z kategorie B2B (business-to-business) a 24 tisíc prodejců nabízejících zboží drobným spotřebitelům. Výzkumníci mimo jiné zkoumali, zda se u zúčastněných dobrovolníků projevují neurotické stavy. Takzvaný neuroticismus je náchylnost k emocionální a celkové duševní nestabilitě, ke zvýšenému psychickému napětí, frustraci, úzkostem, strachům, a může vést až k duševní poruše. Ohrožený člověk má horší pracovní výkonnost, projevuje nižší životní spokojenost a může se zhoršit i jeho fyzické zdraví.

Dřívější výzkumy, uskutečněné v Nizozemsku, už ukázaly, že náklady na léčení neuroticismu přesahují náklady na běžné duševní poruchy.

Dlouhé cykly stresující nejistoty

V souhrnu z výzkumu vyplynulo, že prodejci z oblasti B2B častěji hlásí příznaky neurotických stavů než prodejci, kteří jednají s běžnými zákazníky.

Výzkumníci to vysvětlují náročností práce. Běžný prodejce, který jednotlivým zákazníkům prodává dejme tomu automobily, to má jednodušší. Celý proces prodeje mu zabere nanejvýš několik hodin. A pokud se obchod nakonec neuskuteční, následky pro prodejce jsou vcelku minimální. Ve srovnání s ním by prodejce B2B, který prodává firmám, mohl mít na starosti dodávku celého vozového parku nebo třeba velkoobchodní zakázku na díly pro výrobce automobilů.

V takových případech bývají prodejní cykly dlouhé, i měsíce nebo dokonce roky, a jednání složitá. Kupce zastupuje profesionál, který zná situaci na trhu a je zvyklý tvrdě vyjednávat. Může požadovat slevy nebo specifické úpravy kupovaného zboží, možná chtít zboží vyrobené přesně na míru. Do obchodu mohou zasahovat další strany – konkurenti, budoucí zákazníci té firmy, jež od prodejce kupuje subdodávku...

Do toho vstupuje fakt, že příjem prodejců často značně závisí na provizích. Výsledkem je velký pracovní tlak a současně nejistota, v níž prodejce žije a která může prohlubovat jeho stres a úzkost zejména v době, kdy se nějaký významný prodej zadrhává.

Volno na psychický odpočinek

U lidí pracujících ve vysoce stresujících pracovních pozicích, jaké zaujímají i mnozí prodejci B2B, si musí jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé hrozící rizika pro duševní zdraví uvědomovat a počítat s nimi, tvrdí již citovaná docentka Kadić-Maglajlićová.

Jak doplňuje, zaměstnavatelé by měli dobře informovat zaměstnance před nástupem na pracovní pozici o tom, co tato práce přináší a na co by si měli dát pozor, pokud ji přijmou. Firma by také měla vyžadovat pravidelné kontroly duševního zdraví, aby případná odborná psychologická pomoc mohla přijít včas, kdy je problém snáze zvládnutelný. Jde o obdobu standardních kontrol fyzického zdraví, které bývají u některých profesí požadovány, někdy přímo zákonem.

K tomu patří i umožnění přístupu k psychologickému poradenství, přičemž firma by na něj měla zaměstnanci vytvořit časový prostor.

Možná ještě důležitější je prevence. Kromě klasických rad, jako že má zaměstnavatel zajistit aktivní relaxaci v podobě vstupenek do posilovny nebo podpory členství ve sportovních klubech, sem patří i poskytování placených dnů osobního volna, když si zaměstnanec potřebuje psychicky odpočinout.

Zlepšení by mohla přinést i změna koncepce prodejních rolí, například zjednodušení prodejních cílů, nebo stabilnější plán odměňování, díky němuž jsou prodejci méně závislí na provizích.

Tato doporučení mohou ovlivnit psychickou pohodu prodejců i personální stabilitu ve firmách. Nicméně evidentně vycházejí spíše z pracovní kultury severní Evropy než ze situace v Evropě východní, ve Spojených státech neřkuli v jihovýchodní Asii.

