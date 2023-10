Škoda představí druhou generaci svého SUV Kodiaq, bude mít hybridní pohon

Automobilka Škoda Auto v Berlíně ve světové premiéře představí druhou generaci svého největšího SUV Kodiaq. Začne se vyrábět v příštím roce v Kvasinách na Rychnovsku, kde do úprav výrobní linky automobilka investovala 12 milionů eur, tedy zhruba 290 milionů korun.

Nový Kodiaq bude poprvé dodávaný s hybridním pohonem. I kvůli tomu musela být stávající výrobní linka upravena. Další investice směřovaly do integrace moderních technologií v oblasti manipulátorů, montáže podvozku, dopravníků a úpravy robotů pro nanášení lepidel na zasklení. Každý den má z linky sjíždět až 410 vozů Kodiaq druhé generace.

Od světové premiéry modelu Kodiaq 1. září 2016 vyrobila Škoda ve svých závodech v České republice, na Ukrajině, v Číně, Indii a do zastavení výroby v březnu 2022 také v Rusku přes 800 tisíc vozů Kodiaq. Celkově již Škoda vyrobila přes tři miliony vozů kategorie SUV.

