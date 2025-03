Trhu ojetin vládnou škodovky. V bazarech je nejvíc Octavií za poslední roky

V únoru na trhu s ojetými osobními vozy stoupaly jak ceny, tak celkový počet vozů na prodej. Podle TipCars Indexu se na tom podílel zejména nejpopulárnější model Škoda Octavia, u které oproti lednu stoupl počet nabízených kusů o čtyři procenta. Bylo jich tak nejvíc za poslední čtyři roky.

Na vozy značky Škoda celkově v českých autobazarech narazíte zdaleka nejčastěji. V Královehradeckém kraji tvoří největší podíl, a to třetinu všech nabídek. Podle statistik TipCars se skladba nabízených ojetin napříč regiony výrazně liší.

„Celkové zdražení nabízených ojetin bylo v únoru vykompenzováno poměrně výrazným nárůstem počtu nabízených vozů na trhu. Díky tomu mají kupující na výběr z více možností a zvyšuje se tak šance, že najdou přesně takové auto, které chtějí, za tu správnou cenu,“ vysvětluje únorový vývoj na trhu s ojetými vozy Marek Knieža, ředitel TipCars.

Aktualizováno Škoda Fabia, Scala a Kamiq dostanou hybridní verze Zprávy z firem Škoda Auto plánuje do roku 2030 představit své menší modely Fabia, Scala a Kamiq v hybridní verzi. Zároveň bude uvádět na trh nové elektrické modely, příští rok to bude sedmimístný rodinný elektromobil. Automobilka dále chystá městský vůz Epiq a také elektrického nástupce Škody Octavia. Uvedl to předseda představenstva firmy Klaus Zellmer. Sedmimístný elektromobil Škoda dnes ukázala během on-line tiskové konference. ČTK Přečíst článek

Co do počtu dostupných vozů se o únorové rozšíření nabídky nejpopulárnějších modelů nejvíce zasloužila Škoda Octavia. Množství nabízených kusů ve srovnání s lednem vzrostlo o čtyři procenta a aktuálně je jich na trhu dostupných nejvíce za poslední čtyři roky. Procentuální přírůstek byl však ještě vyšší v případě Volkswagenu Passat, u nějž meziměsíčně stoupl počet nabízených kusů dokonce o 6 procent. Naopak výraznější pokles počtu nabídek zaznamenaly pouze vozy BMW řady 5, kterých bylo v únoru v nabídce meziměsíčně o pět procent méně.

Trhu s ojetinami dominují lokální značky

Ve všech krajích České republiky se na první příčce umístily vozy značky Škoda. Jsou však i regiony, kde je jejich zastoupení o poznání vyšší. Jako pomyslné „království škodovek“ by se dal označit Královehradecký kraj. Logo okřídleného šípu tam má hned 34 procentech nabízených ojetin. Z koncernu Volkswagen, do kterého vedle Škody spadají i vozy značek Volkswagen či Audi, pochází na Královéhradecku přes polovinu nabízených ojetin. Za Královehradeckým krajem příliš nezaostávají kraje Ústecký a Olomoucký, kde Škoda tvoří 30 procent nabídek bazarů. Na opačném konci spektra pak stojí Jihomoravský a Liberecký kraj, kde má Škoda jen 21 procentní zastoupení.

„Není žádným překvapením, že trhu s ojetými vozy dominují automobilky z regionu střední Evropy. Kromě domácí Škody u nás má velmi silnou pozici i Volkswagen, BMW či Mercedes-Benz, které se v naprosté většině regionů umisťují mezi pěticí nejčetnějších značek. Složení vozového parku v autobazarech se však výrazně liší kraj od kraje. V některých regionech tak má velmi výrazné zastoupení třeba Ford, Peugeot nebo Toyota,“ doplnil Marek Knieža.