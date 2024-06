Pracovat jen v kanceláři? Nebo z domova? Střídavá práce spojuje výhody obou

Mají se zaměstnanci po skončení pandemie covidu naplno vrátit do kanceláří? Firmy to tak většinou už svým lidem nařídily. Spoustě zaměstnanců však práce z domova vyhovuje a nechtějí se jí vzdát. Nový výzkum nabízí kompromis: hybridní práci zčásti v kanceláři a zčásti z domova. Konkrétně tři dny v práci a dva dny doma.

Práce z domova je samozřejmě možná jen pro někoho. Dělník u pásu, prodavač, stavař nebo chirurg si nemohou vybírat. Z obýváku nic neudělají.

V budoucnu by se mohla práce z domova otevřít také některým z nich. I stroje je už dnes možné ovládat na dálku, ale zatím spíše v experimentálním režimu. Dalekohledy evropských astronomů umístěné v Chile jsou přímo ovládány z našeho kontinentu (i z českého Ondřejova). Lékaři dokázali operovat pacienty pomocí chirurgických robotů řízených z míst mimo nemocnici. Také činnost některých výrobních robotů je možné přenastavit na dálku, aniž by u nich člověk musel být.

Mnoho technických profesí asi bude časem schopno využívat home office. Zatím však zůstává doménou především kancelářských pracovníků v odvětvích, jako jsou výpočetní technika, marketing, účetnictví, finance...

Špatné pro spolupráci i pro průlomové nápady

Výzkumy už například ukázaly, že práce čistě z domova neprospívá spolupráci skupin uvnitř firmy. Nebo že omezuje vznik průlomových nápadů. Tento výzkum byl založen na rozsáhlé analýze spolupráce vědců a techniků, která ukázala, že pro nové objevy a vynálezy je důležité osobní propojení mezi tvůrčími pracovníky. Zřejmě to bude platit i pro firmy, kde nejedou rutinně a chtějí po lidech nápady.

Takové poznatky pochopitelně nahrávají názorům, že firmy by měly své zaměstnance stáhnout pod svá kontrolní křídla.

Výhodný kompromis

Nová studie teď naznačuje, že úspěšný by mohl být kompromis, jímž je hybridní práce, zčásti na pracovišti, zčásti z domova. Publikovala ji dokonce Nature, což je jeden ze dvou nejuznávanějších vědeckých časopisů na světě a zaměřuje se spíše na průlomové poznatky v přírodních a exaktních vědách než na společenské nauky.

Autoři studie z čínských a amerických institucí se dohodli s čínskou (či mezinárodní) cestovní agenturou Trip.com a půl roku sledovali 1 600 jejích vysokoškolsky vzdělaných pracovníků, kteří se zabývali leteckou dopravou nebo informačními technologiemi. Zaměstnanci byli náhodně rozděleni tak, že část z nich pracovala pět dnů týdně v kanceláři a druhá část strávila v kanceláři tři dny a další dva dny pracovala z domova.

U hybridních pracovníků se ve srovnání s těmi uvázanými na pracovišti celkově zvýšila spokojenost s prací. Zejména u zaměstnanců, kteří do práce dojížděli z větší dálky, a u žen. Ubylo výpovědí, a snížily se tedy výdaje zaměstnavatele na zaškolování nových pracovníků. Zato manažeři větší spokojenost neprojevovali. Možná proto, že potřebují řídit lidi, což se jim snáze dělá při osobním kontaktu.

Co je však podstatné: Výzkumníci také zjistili, že podle hodnocení činnosti zaměstnanců měřené kritérii zaměstnavatele byli lidé v hybridní pozici stejně úspěšní jako ti, kdo vysedávali v kanceláři. Nezměnily se jejich prokazatelné pracovní výsledky ani hodnocení nadřízenými. Neboli: výhody se projevily na obou stranách. Společnost Trip.com sdělila, že systém hybridní práce bude rozvíjet i po skončení experimentu.

Kombinaci kancelářské a domácí práce jde nastavit

Jeden výzkum nemůže vyřešit všechny problémy fenoménu nového rozložení pracovní činnosti, který zasahuje do jednoho ze základních pilířů ekonomiky. Je nejisté, zda poznatky získané v čínské, byť mezinárodní společnosti, budou všeobecně platné. Výzkum se týkal pouze vysokoškolsky vzdělaných lidí v úzkém oboru činnosti. Jinde se mohou více projevit úplně jiné vlivy.

Naznačuje však, že je možné nastavit nějakou kombinaci práce v kanceláři a práce z domova tak, aby vyhovovala zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Ostatně v praxi už něco takového funguje. Mezinárodní akademický výzkumný projekt Globální výzkum pracovních úvazků uskutečnil své poslední zveřejněné šetření na jaře 2023 ve 34 zemích. Na otázky odpovědělo 42 tisíc osob. Ukázalo se, že 67 procent z nich pracuje plně na pracovišti. Osm procent pracuje z domova. A 25 procent má nějaký hybridní systém pracovního uspořádání. Míra práce z domova je nejvyšší v anglicky mluvících zemích a u vysokoškolsky vzdělaných osob. Nejčastějším modelem hybridní práce je právě ten zkoumaný u Trip.com: tři dny v kanceláři, dva dny doma.

Co bude se službami u kancelářských budov?

Výzkumy budou pokračovat, společenská poptávka po nich je obrovská. Zatím se soustřeďují spíše na život zaměstnanců pracujících doma a souvislosti s jejich pracovištěm. Jenomže tento fenomén má mnohem širší dopady.

Třeba na zaměstnance v sektoru služeb, kteří nemohou pracovat z domova a závisí na tom, aby lidé jezdili za prací do městských center. Budou zapotřebí současné kancelářské prostory a lidé, kteří o ně dnes pečují? Kolik zbude zákazníků pro obchůdky, restaurace, kadeřnictví a další služby v okolí dnešních kancelářských budov? Odpovědi zatím neznáme, můžeme jen očekávat, že s pracovním trhem to zase nějak zahýbe.

