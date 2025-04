Zpátky na předcovidových číslech. Za čtvrtletí se v Česku prodalo 60 tisíc nových aut

Po několika letech se snižují úrokové sazby a zpomalovala inflace, což je pro automobilový trh pozitivní. Negativně mohou trh naopak ovlivnit zaváděná cla nebo evropská regulace ohledně elektromobility.

Prodej nových osobních vozů v Česku letos v prvním čtvrtletí meziročně vzrostl o 3,6 procenta na 59 686 aut. Dostal se tak zpět na úroveň před pandemií covidu. V březnu prodej vzrostl o 19,3 procenta na 22 566 vozů. Přibližně 74 procent aut nakoupily firmy, uvedli zástupci Svazu dovozců automobilů (SDA).

„Pro celý rok 2025 se očekává mírný růst okolo dvou procent,“ řekl Michal Razim z poradenské firmy PwC. PwC letos očekává až 240 000 prodaných nových automobilů. V lednu a únoru podle Razima prodej mírně klesal, březen byl naopak hodně silný. ČR je tak jedním z mála trhů, který v prvním kvartálu rostl.

Po několika letech se podle Razima snižují úrokové sazby a zpomalovala inflace, což je pro automobilový trh pozitivní. Rostly podle něj také hrubé mzdy, naopak se mírně zvýšila nezaměstnanost, ale stále zůstala na nízké úrovni. „Lze očekávat, že nezaměstnanost letos bude mírně růst,“ dodal. Český průmysl podle Razima loni stagnoval, i přesto ale tuzemské automobilky zažily rekordní rok. Důvěra v ekonomiku se vrací k dlouhodobému průměru, dobrý je také směnný kurz vůči euru.

Pozor na cla i regulaci

Negativně mohou trh naopak ovlivnit zaváděná cla nebo evropská regulace ohledně elektromobility. Trh ovlivní také vstup dalších čínských značek na český trh, jako příklad Razim uvedl čínskou automobilku BYD, která je sedmou největší na světě. „Čínské automobilky si budou na trhu částečně brát podíl hráčů, kteří tu už jsou,“ dodal Razim.

Nejvíce automobilů, 21 015, v prvním čtvrtletí prodala domácí Škoda, meziročně více. Následoval Hyundai s odbytem 5275 aut a třetí skončil Volkswagen s 4268 prodanými vozy. Na čtvrtém místě skončila Toyota s 3786 prodanými vozy, za ní Kia s 2873 auty.

Nejprodávanějšími modely byly Škoda Octavia, které se prodalo 4877 kusů, Škoda Kamiq s 2875 vozy a Škoda Karoq s 2821 auty. Škoda Fabia se s 2627 prodanými vozy propadla na páté místo za Škodu Kodiaq, které se prodalo 2796 kusů.

Z pohledu obchodních tříd jsou stále nejoblíbenější SUV vozy s téměř polovičním podílem. Vozy na benzin měly podíl 67 procent, na naftu téměř 22 procent. Elektromobily měly podíl 5,2 procenta, meziročně si polepšily o tři procenta a zároveň je to víc než za celý loňský rok. Téměř dvě třetiny těchto vozů byly značek Škoda, Tesla a Volkswagen.

Prodej lehkých užitkových vozů meziročně klesl téměř o čtvrtinu na 4480 aut. V březnu odbyt klesl o 13,2 procenta. Nejvíce prodala značka Toyota, následují Ford a Volkswagen. Nejoblíbenějším modelem byl Renault Master s 320 prodanými vozy.

Registrace nových nákladních vozidel klesly o 11,6 procenta na 1956 aut. V březnu se meziročně snížily o 7,3 procenta. Více než 56 procent prodejů nákladních vozidel tvořily tahače. Nejprodávanější bylo Volvo před značkou Mercedes-Benz, Scanií a MAN.

Prodej autobusů vzrostl o 28,6 procenta na 243 vozidel. V březnu meziročně stoupl o téměř 57 procent. Téměř 56 procent tvořily linkové autobusy, téměř 27 procent dálkové a 16 procent městské. První je domácí Iveco Bus, následuje Setra, SOR a Mercedes-Benz.

Poptávka po motocyklech meziročně klesla o téměř 14 procent na 4626 prodaných strojů. Prvenství uhájila s 940 kusy japonská Honda, následuje čínská CF Moto a na třetím místě skončil německý výrobce BMW.

