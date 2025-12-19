Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Pistole pro bundeswehr. Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády

Pistole pro bundeswehr. Česká zbrojovka získala zakázku od německé armády

Pistole z České zbrojovky
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Česká zbrojovka, výrobce ručních palných zbraní, získala zakázku u německé armády, bundeswehr si vybral její pistoli jako svou novou služební zbraň. Uherskobrodská firma zakázku získala v mezinárodním tendru, uspěla před několika globálními konkurenty.

Cenu ani rozsah zakázky zbrojovka neuvedla. Zbrojovka bude na plnění smlouvy a zajištění komplexní podpory pro bundeswehr úzce spolupracovat se svým autorizovaným partnerem v Německu - společností POL-TEC.

Současná akciová společnost Česká zbrojovka vznikla v roce 1992. Historie zbrojní výroby v Uherském Brodě však sahá až do 30. let minulého století. Skupina Colt CZ Group SE, její jediný akcionář, je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Sídlí v České republice, výrobní závody má v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zaměstnává přibližně 4000 lidí.

Tatra T-810 M

Strnad začne na východě Slovenska montovat Tatry ve vojenské úpravě

Zprávy z firem

Česká skupina CSG bude na východním Slovensku montovat vozidla Tatra. Projekt souvisí se zakázkou na dodávku 4000 vojenských vozidel v hodnotě přes miliardu dolarů (20,7 miliardy korun) pro klienta z jihovýchodní Asie. V továrně v Moldavě nad Bodvou v příštích letech vznikne přes 300 nových pracovních míst. CSG to oznámila spolu se slovenským ministerstvem obrany, které se loni připojilo k rámcové dohodě českého ministerstva obrany o nákupu těžkých nákladních automobilů Tatra.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Němečtí poslanci schválili novou podobu vojenské služby, má i prvek povinnosti
Aktualizováno

Německo vrací odvody. Studenti protestují, armáda volá po tisících nových rekrutů

Politika

ČTK

Přečíst článek

Těžbě lithia na Cínovci nic nebrání, uvedla studie. O obří investici rozhodne Geomet

Lithium
ČTK
ČTK
ČTK

Těžbě lithia na Cínovci v Krušných horách a zpracovatelskému závodu v Prunéřově na Chomutovsku nebrání žádné technologické překážky, ukázala studie proveditelnosti. ČTK o tom dnes informoval mluvčí Skupiny ČEZ Roman Gazdík. O realizaci rozhodnou akcionáři Geometu, kterými jsou Severočeské doly a australská EMH. Celková investice je odhadována na více než 42 miliard korun, což by ji řadilo mezi tři největší investice do průmyslu v Česku v posledních letech. Kraji s vysokou nezaměstnaností by přinesla tisíce míst.

Studie potvrdila, že na Cínovci je možné těžit 3,2 milionu tun rudy ročně, ze které se vyrobí přibližně 37 tisíc tun uhličitanu lithného bateriové kvality až pro 1,3 milionu elektrických vozidel, uvedl mluvčí. Do konce roku Geomet odevzdá ministerstvu životního prostředí dokumentaci k posouzení vlivů na životní prostředí (tzv. EIA). Ústecký kraj teď odložil důležité rozhodnutí o vymezení koridoru pro technologické zařízení pro přepravu vytěžených hornin mezi areálem dolu Cínovec a překladištěm Dukla.

Plánovanou těžbu má na starosti společnost Geomet, v níž většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ, zbylých 49 procent má australský holding EMH. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem. Vytěžený materiál se bude do Prunéřova přepravovat vlakem. Nakládat se bude v průmyslové zóně Dukla na Teplicku, kam ho dopraví z Cínovce dopravník.

Od Prahy až po Tokio. Vojtěch Kačena staví bateriová úložiště a míří mezi globální elitu energetiky

Zprávy z firem

Česká skupina Second Foundation se hodlá zařadit mezi nejvýznamnější evropské investory do bateriových úložišť. „Máme už pět dokončených projektů, především v Japonsku a Německu, a dalších dvacet úložišť stavíme,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz podnikatel a investor Vojtěch Kačena, který Second Foundation spoluzakládal a je dnes její hlavní tváří.

Jan Žižka

Přečíst článek

Těžba a závod na zpracování přinesou napřímo zhruba dva tisíce pracovních míst, dalšídva tisíce míst vznikne v navazujícím dodavatelském řetězci, uvedl ředitel Geometu Martin Pohlodek. V Ústeckém kraji je největší nezaměstnanost v zemi. "Budoucí pracovníci budou nadstandardně ohodnoceni, což bude mít pozitivní přínos na ekonomiku celého ústeckého regionu. Zároveň může náš projekt přilákat další podnikatele," uvedl Pohlodek.

Těžbu lithia v minulosti zařadila Evropská komise mezi strategické projekty v nařízení o kritických surovinách. Jako ložisko strategického významu označila Cínovec v březnu také česká vláda. Lithium se považuje za kov budoucnosti, klíčové bude například v automobilovém průmyslu. V Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko na Cínovci je největší v Evropě.

Těžba lithia v solné poušti Salar de Uyuni na jihu Bolívie.

Ceny lithia padají, ale zlaté časy teprve přijdou

Trhy

Lithium letos zlevnilo o více než 80 procent, především kvůli přebytku nabídky a ochlazení poptávky po elektromobilech. Přesto trh vykazuje známky stabilizace a poptávka po bateriích a obnovitelné energii by měla v dlouhodobém horizontu růst.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Zpracovatelský závod s překladištěm na Dukle má stát zhruba 25 miliard korun. Samotný důl by měl vyjít přibližně na pět miliard korun. Zbytek připadá na další potřebnou infrastrukturu a nepřímé náklady, jako je například zajištění pozemků, uvedl Gazdík. Stát poskytne až 8,8 miliardy Kč na závod v Prunéřově. Dotaci pro Geomet schválila na konci listopadu vláda v demisi Petra Fialy (ODS).

Plánovaná těžba, o níž se mluví řadu let, vyvolává na severu Čech stále řadu kontroverzních reakcí. Po odporu obyvatel proti plánu vybudovat zpracovatelský závod přímo v Krušných horách Geomet změnil lokalitu na areál bývalého hnědouhelného dolu Prunéřov. 

Související

„Bílé zlato“ ztrácí lesk. Vyplatí se kutat lithium pod Cínovcem?

Trhy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Karel Pučelík: Trump žaluje BBC. Nejspíš neuspěje, ale o výsledek mu vlastně nejde

Americký prezident Donald Trump
ČTK
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Donald Trump chce po BBC deset milionů dolarů. Žaloba amerického prezidenta na britskou veřejnoprávní stanici je nevídanou kapitolou v historii – kdysi – „speciálního“ vztahu. Šance na výhru u soudu jsou poměrně nízké, Trump však vítězství nepotřebuje. Co svým krokem sleduje? A proč by si britský premiér Keir Starmer měl letos pustit Lásku nebeskou?

Když vloni těsně před americkým prezidentskými volbami novináři z BBC natáčeli díl z investigativní dokumentární série Panorama, těžko mohli tušit, jaké domino tím spustí. Dvanáctisekundový klip si letos na podzim vyžádal rezignaci generálního ředitele stanice Tima Tima Davieho a šéfky zpravodajství Deborah Turnessové.

Americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi jsou trnem v oku záběry událostí z 6. ledna 2021, kter podle něj a jeho příznivců byla sestříhána tak, aby působila dojmem, že prezident přímo vyzval k násilnému útoku na Kapitol. BBC uvedla, že to nebyl záměr, ale i tak se za nedorozumění omluvila a inkriminovaný úsek upravila.

Britská reakce však byla možná až moc vstřícná. Těžko lze uvěřit tomu, že by investigativní pořad určený pro britské diváky (v USA pořad prakticky nelze vysílat) chtěl falšovat záběry a vytvářet alternativní realitu, nebo že by měl ambici ovlivňovat americké volby. Navíc téměř čtyři roky poté, co se událost stala.

Americký prezident Donald Trump

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Politika

Americký prezident Donald Trump takzvaný Prezidentský chodník slávy opatřil plaketami se subjektivními popisy svých předchůdců v Bílém domě. Demokrata Joea Bidena popisuje jako nejhoršího prezidenta v dějinách USA, Baracka Obamu jako nejvíce rozdělujícího prezidenta a republikána Ronalda Reagana jako fanouška mladého Trumpa, napsala agentura AP.

ČTK

Přečíst článek

Ať si o videu myslíme cokoliv, Trump skutečně za vyplenění sídla legislativního sboru velkou odpovědnost nese. I když k přímému násilí posluchače nevyzval, mluvil dost agresivně, a davu týdny masírovanému historkami o ukradených volbách nezbývalo moc, aby v něm bouchly saze. Mnozí z útočníků poté přiznali, že ta učinili s přesvědčením, že přesně to po nich Trump chtěl. Panorama tedy události popsala poměrně věrně, přičemž ono krátké video může být považováno maximálně za drobný novinářský přešlap.

Trumpovi ale formální omluva ani skalpy vedení stanice i zpravodajství nestačí. Tento týden se rozhodl na Floridě (mimo jiné proto, že tam jsou mnozí soudci jeho nominanty) známou vysílací korporaci zažalovat o deset miliard dolarů. Trump tvrdí, že BBC jednala „úmyslně, zlovolně a klamavě“.

Trump jako transatlantický šikanátor

Žaloba však stojí na vratkých nohách. Prvním problémem pro Trumpovy právníky je fakt, že se Panorama na americkém území oficiálně nikdy nevysílala. Televizní produkci BBC totiž nikde jinde než na britských ostrovech sledovat nelze. K jejich streamovací platformě iPlayer je teoreticky možné se dostat přes VPN, čímž ale porušujete pravidla, nebo, jak tvrdí Trumpův tým, přes aplikaci BritBox. Obojí je v každém případě absolutně marginální záležitost. Pokud se tedy Panorama k americkým divákům nedostala, jak by je mohli její tvůrci úmyslně ovlivňovat?

Druhé úskalí tkví v tom, že požadavky k prokázání pomluvy u amerických soudů jsou velmi přísné. Trumpovi nebude stačit, že novináři v udělali chybu, ale jeho právníci budou muset dokázat, že v BBC tak učinili vědomě a s úmyslem Trumpa poškodit. Podle expertů moc šancí na výhru nemá, a musí to vědět i on sám.

O vítězství v tomto případě ale nejspíš vůbec nejde. Donald Trump si v domácí politice počíná velmi autoritativně a nyní chce ukázat, že si umí sjednat pořádek i za hranicemi. Na mušku si vzal zrovna tento evropský etalon veřejnoprávní žurnalistky. Když se to řekne bez obalu, Trump BBC prostě šikanuje pro obdiv svých nohsledů.

Rodinná politika se redukuje na porodnost a důchody. Co české diskusi uniká?

Karel Pučelík: Rodinná politika se redukuje na porodnost a důchody. Co české diskusi uniká?

Názory

Česká rodinná politika nastavila podivné rovnítko mezi dítětem a budoucím daňovým poplatníkem. Téměř žádá debata o porodnosti se neobejde bez zmínek o důchodech. Pokud tuto mentalitu „chovatelů skotu“ neopustíme, nikam se nedostaneme. Rodinná politika je ve skutečnosti velmi komplexní, promlouvají do ní ekonomické problémy mladých lidí i ekonomické a genderové nerovnosti. V první řadě by se politici měli snažit situaci rodin zlepšit, přepočítávání důchodového účtu nechat na potom.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Bez ohledu na výsledek soudu se Trump už nyní může v Bílém domě spokojeně usmívat. Spokojenost by mu mohlo překazit snad jen jediné – kdyby se Britové začali bránit. Ostatně Trump kope do jejich rodinného stříbra. Jak trefně podotýká komentátorka deníku The Guardian Jane Martinsonová, britský premiér Keir Starmer by se mohl Trumpovi postavit tak, jak to udělá Hugh Grant v závěru vánočního trháku Láska nebeská.

To se ale patrně nestane, protože předseda britské vlády příliš poslušně čeká, jestli z amerického stolu nespadnou nějaké drobky v podobě obchodní nebo AI dohody. Nechme se však překvapit. Ostatně Vánoce jsou časem zázraků...

Související

Americký prezident Donald Trump

Trump pokračuje v přeměně Bílého domu. Prezidentský chodník slávy opatřil vlastními popisky, Biden nemá ani fotografii

Politika

ČTK

Přečíst článek
Americký prezident Donald Trump
Aktualizováno

Trump otevřel globální válku s médii. Po BBC žádá odškodné deset miliard dolarů

Money

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme