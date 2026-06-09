Pavel Kliment povede KPMG v Česku. Radek Halíček se přesouvá do čela regionu CEE

Dosavadní provozní ředitel české KPMG Pavel Kliment se od října stane řídícím partnerem společnosti v České republice. Ve funkci nahradí Radka Halíčka, který se soustředí na vedení sítě KPMG ve střední a východní Evropě.
Nejvyšší pozici v české kanceláři KPMG převezme od října Pavel Kliment, dosavadní provozní ředitel firmy a partner zodpovědný za služby pro realitní a stavební sektor. Ve vedení nahradí Radka Halíčka, který českou KPMG řídil od roku 2016 a nyní povede síť KPMG v regionu střední a východní Evropy jako výkonný ředitel a předseda správní rady. Region CEE zahrnuje 16 zemí včetně Ukrajiny.
Kliment v KPMG působí od roku 1999. V letech 2003 až 2005 pracoval v americkém Detroitu, partnerem české kanceláře se stal v roce 2010 a od roku 2022 zastává pozici provozního ředitele. Je českým statutárním auditorem a držitelem americké licence Certified Public Accountant.
Specialista na reality, finance a řízení rizik
Kliment stojí v čele skupiny poradců zaměřených na řízení rizik, financí a optimalizaci souvisejících procesů. Dlouhodobě se specializuje na sektor nemovitostí a stavebnictví, kde KPMG poskytuje poradenství developerům, investorům, finančním institucím i dalším hráčům trhu.
O rychlejší výstavbě nerozhodne plán, ale smlouvy a silný lídr Prahy, shodli se experti
Praha má Metropolitní plán, ale tím se bytová výstavba automaticky nerozběhne. Klíčový boj se přesouvá k plánovacím smlouvám, kratším lhůtám a schopnosti města fungovat jako jeden celek. Tomáš Portlík chce méně regulací a „jednu Prahu“, developeři varují, že jinak nový plán jen vytvoří další úzké hrdlo a dražší byty.
Je členem dozorčí rady Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí, zakládajícím členem Sdružení pro architekturu a rozvoj a Iniciativy pro dostupné bydlení. Zastřešuje také pravidelný průzkum KPMG Property Lending Barometer, který sleduje bankovní financování nemovitostí v regionu střední a východní Evropy.
Halíček se soustředí na střední a východní Evropu
Radek Halíček byl řídícím partnerem KPMG v České republice od října 2016. Od roku 2022 zároveň působí ve vedení regionální sítě KPMG ve střední a východní Evropě. V nové roli se má plně soustředit na řízení celé CEE sítě.
Halíček je odborníkem na finanční instituce, kapitálové trhy, daňové a právní poradenství. V KPMG působí od roku 2006 a je také zakladatelem advokátní kanceláře KPMG Legal.
KPMG působí v Česku od roku 1990
KPMG poskytuje auditní, poradenské, účetní a právní služby. Globální síť KPMG zaměstnává více než 276 tisíc lidí ve 138 zemích.
V České republice firma otevřela první kancelář v Praze v roce 1990. Dnes má kanceláře v Praze, Brně, Ostravě a Českých Budějovicích a zaměstnává více než tisíc lidí.
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Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.
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Rohan City vstupuje do další fáze. Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu za osm miliard korun, která přinese 640 bytů, nové kanceláře i další kus budoucí karlínské čtvrti.
Developerská společnost Sekyra Group letos začne stavět druhou etapu karlínské čtvrti Rohan City za osm miliard korun. Vznikne tam 640 bytů, přičemž zhruba 40 procent prodala fondům, které je chtějí pronajímat. Čtvrť Rohan City začala vznikat v roce 2021 a kompletně dokončena by měla být po roce 2035. Celková investice by měla činit zhruba 30 miliard korun.
Druhou etapu budou tvořit čtyři bytové bloky, na jejichž návrhu se podílela architektonická studia Schindler Seko architekti, Atelier bod architekti, Loxia Architectes Ingenierie a Qarta Architektura. Byty ve třech blocích nazvaných Specto Karlín, Ethos Karlín a Fluo Karlín jsou určeny k prodeji. Bude tam 400 bytů, dalších 240 bytů ve čtvrtém bloku, který tvoří dva samostatné domy, budou pro nájemní bydlení.
V Ethos Karlín bude 186 bytů a vznikne mezi ulicemi J. L. Fischera a Zátkova. Bude rozdělen do tří objektů a jeho součástí bude vnitroblok sloužící jako zahrada pro rezidenty. Blok Specto Karlín se bude nacházet v severovýchodní části Rohan City mezi Rohanským nábřežím a ulicemi Levinasovou, Zátkovou a J. L. Fischera. Tvořit ho bude věžový dům propojený s nižším objektem. Celkem tam bude 77 bytů. Fluo Karlín se plánuje mezi Rohanským nábřežím, ulicí Breitfeldova a cyklostezkou a je rozčleněn do dvou výškově rozdílných částí. Vyšší část bude podle Sekyra Group spolu s věžovým domem Specto Karlín vytvářet vstupní bránu do nové čtvrti. V tomto bloku by mělo být zhruba 135 bytů. Od vstupu povede cesta k plánovanému novému mostu mezi Karlínem a Holešovicemi. Součástí druhé etapy budou i dvě nové kancelářské budovy.
Další kus Smíchova zmizí pod jeřáby. U řeky vznikne čtvrť za šest miliard
Smíchov čeká další velká proměna. UDI Group po jedenácti letech povolování spouští projekt SIDE Smíchov Living, dříve známý jako Vltava Meadows. Na brownfieldu mezi Strakonickou a Nádražní vyroste přibližně 1200 bytů s obchody, službami a zelení. První etapa má být hotová na přelomu let 2028 a 2029.
První etapa tvořená čtyřmi bytovými domy s 220 byty se nyní dokončuje. Dva domy nazvané Diamanty Karlín navrhli Eva Jiřičná a Petr Vágner. V Rohan City se v současnosti také připravuje centrální část čtvrti za 15 miliard korun. Část projektu vznikne podle návrhu polsko-amerického architekta Daniela Libeskinda známého díky památníku na místě Světového obchodního centra v New Yorku. Čtyři stavby s 500 byty s názvem Sekyra Flowers budou Libeskindovým první projektem v Česku.
Sekyra Group v současnosti rozvíjí projekty o celkové ploše přes milion metrů čtverečních a v hodnotě 100 miliard korun. Skupina se zaměřuje na velká rozvojová území a budování městských čtvrtí. Kromě výstavby v Karlíně staví v hlavním městě také na Smíchově a Žižkově. Do smíchovské čtvrti plánuje investovat 35 miliard korun a dalších 15 miliard bude vynaloženo na veřejné investice spojené s infrastrukturou. Na Žižkově by pak měli stavět i jiní developeři, například Central Group, Cresco Real Estate či Penta Real Estate.
Vychází jarní Realitní CLUB
Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.
Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.
Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.
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Hypotéky v Česku dál zdražují. Průměrná sazba podle Swiss Life Hypoindexu v červnu vystoupala na 5,30 procenta a splátky se domácnostem zvyšují o stovky korun měsíčně.
Ještě v březnu se průměrná nabídková sazba hypoték držela pod pěti procenty. Na začátku června už vystoupala na 5,30 procenta. Pro domácnosti to znamená jediné: kdo čekal na výrazně levnější úvěr na bydlení, nedočkal se. A podle analytiků se v nejbližších měsících ani nedočká.
Hypotéky v Česku znovu zdražují. Průměrná nabídková sazba podle Swiss Life Hypoindexu na začátku června meziměsíčně vzrostla o 0,11 procentního bodu na 5,30 procenta. Jde už o třetí měsíc citelného růstu.
Dopad na rodinné rozpočty je vidět rychle. U modelové hypotéky ve výši 3,5 milionu korun se splatností 25 let vzrostla měsíční splátka z březnových 20 240 korun na červnových 21 082 korun. Za jediné čtvrtletí tak dlužníci platí o 842 korun měsíčně více.
„Ještě v březnu byly hypotéky pod pěti procenty. V červnu už Swiss Life Hypoindex ukazuje 5,30 procenta. Český hypoteční trh tak zažívá nepříjemné vystřízlivění,“ uvedl Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.
FOTOGALERIE: Tahle vila vypadá nenápadně. Jenže z každého pokoje vidí na hrad
Rodinná vila v Nitře je přesným opakem okázalých vil, které chtějí ohromit už z ulice. Je nízká, klidná a střídmá. Jenže uvnitř pracuje s výhledem, světlem a materiály tak přesně, že z obyčejného bydlení dělá tichý luxus.
Podle něj samotný meziměsíční nárůst nemusí působit dramaticky. Problémem je ale směr posledních měsíců. Od března do června se průměrná nabídková sazba zvýšila o 0,41 procentního bodu.
„Poslední měsíce jasně ukazují, že levnější hypotéky se zájemcům o bydlení znovu vzdalují,“ dodal Sýkora.
Banky plošně zlevňovat nebudou
Hypoteční trh se tak dostává do jiné fáze, než na jakou část klientů ještě nedávno sázela. Místo čekání na další pokles sazeb bude podle analytiků důležitější porovnávat nabídky jednotlivých bank, vyjednávat a dobře zvolit délku fixace.
Důvodem jsou mimo jiné vyšší tržní sazby, opatrnost bank a nejistota na finančních trzích. Ty bankám podle Sýkory zatím nedávají prostor k plošnému zlevňování hypoték.
„Ve druhé polovině roku nečekám žádný rychlý obrat směrem k nižším sazbám. Pravděpodobnější je scénář, že se průměrné sazby budou držet kolem pěti procent a rozdíly mezi nabídkami jednotlivých bank porostou,“ upozornil Sýkora.
Banky tak podle něj budou o klienty bojovat spíše přes individuální slevy, akční nabídky a další podmínky úvěru než výrazným snižováním sazebníkových sazeb.
Nové kanceláře budou vzácné zboží, říká Forejt z Passerinvest Group
Jeden z největších developerů v Česku, Radim Passer, který si za hlavní teritorium svého působení vyhlédl pražskou Brumlovku, kde třicet let kraluje, staví tři velké projekty. Nově začal kombinovat kanceláře s nájemními byty. Do výstavby se pustil přesto, že nemá domluveného žádného nájemce. „Budeme sbírat nájemce postupně,“ říká Eduard Forejt, ředitel developmentu společnosti Passerinvest Group.
Téma drahých hypoték se stává i politickým tématem. Levnější úvěry na bydlení jsou před volbami atraktivní slib, podle Swiss Life Select je ale vliv politiků na cenu hypoték omezený.
„Předvolební sliby o levnějších hypotékách narazily na realitu. Hypoteční sazby zůstávají nad pětiprocentní hranicí a očekávané výraznější zlevnění se nekoná,“ řekl Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select.
Podle něj by vláda mohla hypotéky přímo zlevnit prakticky jen přes státní podporu nebo dotace. To by ale zatížilo veřejné rozpočty a mohlo znovu podporovat inflaci.
Právě obavy z inflačních tlaků jsou jedním z důvodů, proč Česká národní banka postupuje při snižování sazeb opatrně. Centrální bankéři navíc sledují nejen domácí ekonomiku, ale i vývoj ve světě, geopolitická rizika, ceny energií nebo obchodní spory.
„Levnější hypotéky nepřinese politický tlak. Přinese je až prostředí, ve kterém budou inflační rizika skutečně pod kontrolou,“ dodal Kadeřábek.
Rok levných hypoték to nebude
Rok 2026 tak podle analytiků pravděpodobně nebude rokem levných hypoték. Může ale být rokem lépe sjednaných hypoték.
Rozhodovat už nemají velké skoky sazeb, ale detaily: načasování, délka fixace, struktura úvěru, možnost refinancování a schopnost využít slevy, které banky nabídnou konkrétním klientům.
Češi dnes pojišťují domácí mazlíčky nebo sportovní vybavení, u bydlení mají pořád rezervy
Pojištění nemovitosti se pro spoustu lidí stalo standardem, nahrávají tomu ostatně i banky, které krytí vyžadují při čerpání hypotéky. Problémem je, že spousta lidí nedokáže správně určit velikost svého domu a ne vždy jim pomůže katastr. „Velká část české zástavby ovšem vznikala v 19. a 20. století, záznamy z té doby přitom nemusí být přesné,“ říká Jan Pinkava z Generali České pojišťovny.
„Stále větší význam proto získává důkladné porovnání nabídek, včasné jednání s bankou a aktivní práce s možnostmi refinancování. V prostředí, kde se průměrné sazby drží kolem pěti procent, může dobře připravený klient získat výrazně lepší podmínky než ten, kdo přijme první nabídku,“ doporučuje Sýkora.
Velkým tématem zůstává i volba fixace. Ještě před rokem část klientů volila kratší fixace s tím, že sazby budou dál klesat. Současný vývoj ale ukazuje, že tak jednoduché to být nemusí.
Kratší fixace může na začátku nabídnout nižší sazbu a možnost využít případné budoucí zlevnění. Zároveň ale nese riziko, že při další refixaci budou sazby vyšší než dnes. Delší fixace naopak přináší větší jistotu splátky, ale klient se může na delší dobu připravit o možnost rychleji reagovat na pokles sazeb.
„Rozhodování mezi kratší a delší fixací se tak stává strategickou otázkou, nikoli jen hledáním nejnižší sazby v sazebníku. Mělo by vycházet z finanční situace klienta, jeho tolerance k riziku, plánů do budoucna i z toho, jak velkou jistotu při splácení potřebuje,“ uvedl Sýkora.
Neúsporné budovy? Nové hypotéky s energetickými průkazy letos vzrostly ke 40 procentům
Dostupnost bydlení nezhoršují jen vyšší úroky. Stále větší roli hrají také ceny nemovitostí. V řadě regionů se byty i rodinné domy znovu vracejí k růstu, zatímco příjmy domácností rostou pomaleji.
Výsledkem je, že lidé si často neberou jen dražší hypotéku, ale také vyšší úvěr než před několika lety.
„Byt, který bylo ještě před několika lety možné pořídit za pět milionů korun, dnes v řadě větších měst stojí šest až sedm milionů korun. Při financování 80 procent kupní ceny hypotékou znamená sedmimilionová nemovitost úvěr zhruba 5,6 milionu korun,“ uvedl Sýkora.
Při současné průměrné sazbě 5,30 procenta a splatnosti 30 let se podle něj měsíční splátka takového úvěru pohybuje okolo 31 tisíc korun.
„Pro řadu domácností tak není hlavním problémem jen samotná sazba, ale kombinace vyšší ceny nemovitosti, vyššího úvěru a stále náročnější měsíční splátky,“ dodal Sýkora.
Dalibor Martínek: Hypoteční sprint před další krizí
Češi si za duben nabrali rekordní množství hypoték. Tento fakt působí poněkud v nesouladu s geopolitickým děním. Krize v Perském zálivu zvyšuje inflaci, odrazuje od spotřebitelských aktivit. Nové byty v Praze rychle zdražují, přesáhly hranici 180 tisíc korun za metr. Přesto si Češi rekordně půjčují. Proč?
Podle červnových dat Swiss Life Hypoindexu se u hypoték do 80 procent hodnoty nemovitosti pohybovala průměrná sazba u jednoleté fixace na 5,09 procenta. U tříleté fixace činila 5,01 procenta, u pětileté 5,27 procenta a u desetileté 5,84 procenta.
U úvěrů nad 80 procent hodnoty nemovitosti byly sazby vyšší. Jednoletá fixace vycházela v průměru na 5,38 procenta, tříletá na 5,32 procenta, pětiletá na 5,57 procenta a desetiletá na 6,10 procenta.
Swiss Life Hypoindex odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro LTV do 80 procent. Ukazatel se zveřejňuje vždy na začátku měsíce k pátému pracovnímu dni.
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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.