Americká Komise pro cenné papíry a burzy přitvrdila. Kvůli Muskovu převzetí Twitteru se obrátila na soud

Americká Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) vyšetřuje Elona Muska kvůli jeho loňskému převzetí firmy Twitter (nyní X). Napsala to agentura Reuters, podle níž jde především o to, jestli Musk neporušil federální zákony o cenných papírech, když Twitter za 44 miliard dolarů, v přepočtu bilion korun, koupil.

SEC Muska v květnu letošního roku předvolala, aby vypovídal, ale americký miliardář tak navzdory původnímu příslibu neučinil. Nyní se proto komise obrátila na soud, aby k tomu Muska donutil. Muskovi právníci tvrdí, že ho SEC "obtěžuje". Jeho svědectví prý už má k dispozici.

Musk nejprve v sociální síti získal menšinový podíl, o čemž informoval úřady opožděně v dubnu 2022. Ve stejný měsíc oznámil, že chce Twitter koupit celý, ale pak se z již uzavřené dohody snažil vycouvat. Když mu hrozil soud, který by ho k dokončení transakce mohl donutit, převzal v říjnu 2022 kontrolu nad Twitterem.

Spor kvůli Tesle

Čtvrteční žádost SEC soudu dále vyhrotila spory komise a Muska, které se táhnou už od roku 2018, kdy Musk na twitteru napsal, že se chystá stáhnout výrobce automobilů Tesla z burzy, čímž se podle SEC dopustil podvodu. Tesla a Musk za to dostali každý pokutu 20 milionů dolarů, v přepočtu tehdy 446 milionů korun.

Musk od té doby SEC opakovaně kritizoval a požadoval její reformu.

