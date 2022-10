Další krok ke koupi Twitteru. Musk nebude ve sporu vypovídat před soudem

Miliardář Elon Musk a americká internetová společnost Twitter se dohodli, že odloží Muskovu na dnes plánovanou výpověď u soudu. V příštích dnech by mohli dosáhnout dohody o ukončení svého soudního sporu, uvádějí zdroje agentury Reuters. To by nejbohatšímu muži na světě umožnilo odkoupit provozovatele sociální sítě, za kterého v pondělí nabídl původně dohodnou cenu 44 miliard dolarů (zhruba 1,1 bilionu korun), pokud Twitter upustí od soudního sporu.

Na odložení Muskovy výpovědi u soudu ve Wilmingtonu v americkém státě Delaware plánované na dnešek se obe strany domluvily ve snaze ukončit soudní spor. Podle zdroje Reuters pokračují ve vyjednávání, konečné řešení si ale vyžádá více času.

Právní tým Twitteru zatím žádnou dohodu neodsouhlasil. Soudkyně Kathaleen McCormicková ve středu uvedla, že se připravuje na blížící se proces, který má začít 17. října.

Musk se na koupi Twitteru dohodl letos v dubnu. V červenci však oznámil ukončení dohody, což zdůvodnil tím, že mu firma neposkytla údaje ohledně falešných a spamových účtů na své stejnojmenné sociální síti. Společnost Twitter následně Muska zažalovala. Obvinila jej z porušení podmínek dohody a požádala soud, aby nařídil dokončení transakce za sjednanou cenu.

Firma označuje Muskovy předchozí důvody zrušení dohody za pouhé záminky; podnikatelův postup podle ní souvisí spíše s poklesem cen akcií na burze.

