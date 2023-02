Obří kontrakt, Air India nakoupí pět stovek nových letadel od Airbusu a Boeingu

Letecká společnost Air India podepsala dohody s výrobci letadel Airbus a Boeing, od nichž by mohla objednat až 540 strojů. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na obeznámené zdroje, podle nichž by indické aerolinky mohly věc oficiálně oznámit příští týden. Podle Bloombergu by se mohlo jednat o největší nákup v historii letecké dopravy. Air India se snaží vytvořit úspornou flotilu, která by mohla konkurovat místním nízkonákladovým hráčům a silným leteckým společnostem z Perského zálivu. Zástupci společností Airbus, Boeing a Air India se k věci odmítli vyjádřit. Hodnotu dohod zdroje nezmiňují, podle dřívější zprávy agentury Reuters se bude pohybovat v řádu desítek miliard dolarů.

Airbus může získat celkem asi 250 objednávek a závazků, které sestávají z 210 úzkotrupých modelů z rodiny A320 a 40 širokotrupých strojů A350, uvedly zdroje. Boeing má podle nich zajištěno přibližně 290 možných nákupů, které se skládají ze 190 letadel 737 Max s opcí na dalších 50 strojů, dále 20 letadel 787 Dreamliner a jejich možné doplnění o dalších dvě desítky a nakonec deset letadel 777x.

Konečný počet se může ještě změnit kvůli složité struktuře dohod, které se skládají ze závazných objednávek, memorand o porozumění a dopisů o záměru, které jsou méně pevné než dohoda o nákupu.

Air India a její mateřská společnost Tata Group o transakci s cílem obměnit a rozšířit flotilu jednají několik měsíců. Dopravce chce zlepšit své služby a snížit náklady na palivo. Letecká společnost se pokusí přetáhnout klienty konkurentům z Perského zálivu, jako jsou Emirates nebo Qatar Airways, které Indy do Spojených států a Evropy přepravují přes letecké uzly v Dubaji a Dauhá.

Ambicím stojí v cestě mnoho překážek

Společnost Tata Sons, divize konglomerátu Tata Group, aerolinky Air India převzala od státu v roce 2021. Hodnota transakce činila 2,4 miliardy dolarů (53,2 miliardy Kč). Ukončila desetiletí pokusů zbavit se ztrátového a zadluženého dopravce, který přežíval díky dlouholeté pomoci daňových poplatníků.

Dohody jsou velkým přínosem pro Airbus a Boeing, které mají společné podniky se skupinou Tata. Výrobci letadel těží z nárůstu nízkonákladových dopravců v Indii, kteří v minulých letech zadávali velké objednávky. V roce 2019 získal Airbus svou dosud největší zakázku, když si indický nízkonákladový dopravce IndiGo objednal 300 úzkotrupých letadel.

Odborníci upozorňují, že ambicím společnosti Air India získat zpět silnou pozici ve světě stojí v cestě mnoho překážek. Zahrnují slabou domácí infrastrukturu, nedostatek pilotů a tvrdou konkurenci v podobě zavedených dopravců z Perského zálivu a dalších leteckých společností.