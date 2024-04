Problémové Maxy sesadily Boeing z trůnu. Ten už pět let patří Francouzům

Evropský výrobce letadel Airbus v prvním čtvrtletí překonal v dodávkách letadel amerického konkurenta Boeing. Dodávky Airbusu se za první tři měsíce roku zvýšily o 12 procent na 142 letadel. Dodávky Boeingu za stejnou dobu klesly na 83 letadel z loňských 130. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na údaje poskytnuté společnostmi.

Boeing dodal, že v samotném březnu dodal 29 letadel. Proti stejnému měsíci loni je to o více než polovinu méně. Loni v březnu dodal 64 letadel. Může za to pokles výroby letounů 737 MAX kvůli zvýšeným kontrolám kvality a auditům ze strany regulačních orgánů.

Boeing vyrábí méně letadel MAX, protože se snaží zlepšit kvalitu výroby. Může za to nehoda jednoho z letounů letos v lednu, kdy se letadlu společnosti Alaska Airlines ve vzduchu odtrhla část trupu. Nehoda vyvolala zvýšené kontroly regulátory. Celkem za čtvrtletí dodal Boeing 66 letadel MAX.

Boeing také oznámil, že v březnu přijal 113 nových objednávek, mimo jiné objednávku na 85 letadel 737 MAX 10 od firmy American Airlines. Od počátku letošního roku tak Boeing získal 131 objednávek. Po odečtení zrušených činí celkový počet čistých objednávek 126.

Airbus těží z problémů Boeingu

Airbus loni obdržel rekordních 2319 hrubých objednávek. Po odečtení zrušených získal 2094 čistých objednávek, v roce 2022 jich bylo 820. Dodávky zákazníkům pak zvýšil o 11 procent na 735 letadel. Firma si tak pátým rokem za sebou udržela pozici největšího výrobce letadel na světě. Letos plánuje dodat 800 letadel.

Boeing loni dodal odběratelům 528 letadel, o deset procent více než v roce 2022. Získal také objednávky na 1456 letadel. Počet čistých objednávek, tedy po odečtení zrušených, se zvýšil o 70 procent na 1314.

