Ztrátový Boeing šetří, mimo výrobu propustí 2000 lidí

Americký výrobce letadel Boeing letos propustí zhruba 2000 lidí v oblasti financí a lidských zdrojů. Informoval o tom v pondělí list Seattle Times a firma to později potvrdila. Firma v lednu oznámila, že letos 10 tisíc pracovníků přijme.

Reklama

Loni Boeing přijal asi 15 tisíc lidí, zároveň však uvedl, že některé podpůrné pozice budou zrušeny.

Oznámené rušení pracovních míst v letošním roce bude formou odchodů do důchodu a propouštění. Boeing také potvrdil, že asi třetinu těchto pracovních míst převede na společnost Tata Consulting Services v Indii.

Boeing vykázal ve čtvrtém čtvrtletí čistou ztrátu 663 milionů dolarů (14,7 miliardy korun), a to navzdory vyšší poptávce po letadlech. Potýkal se s problémy v dodávkách.

Sbohem, královno nebes. Boeing předá poslední modely 747 Zprávy z firem Americké nákladní aerolinky Atlas Air převezmou v úterý poslední vyrobený Boeing 747. Tím po více než padesáti lety definitivně skončí výroba obřího letadla s charakteristickým „hrbem“, které se zapsalo do dějin letectví. Počet vyrobených letounů přezdívaných Jumbo Jet, Queen of the Skies (Královna nebes) i Velryba, se tak zastavil na 1574. duk Přečíst článek

Airbus vyvíjí systém, který by mohl nahradit drahé piloty. A zlevnit letenky Enjoy Evropský letecký výrobce Airbus testuje autopilota, který nejenomže udrží letadlo ve vzduchu, ale v případě potřeby, například když piloti nejsou z nějakého důvodu schopni akce, sám vybere nejvhodnější blízké letiště, přistane na něm a doroluje k terminálu. Josef Tuček Přečíst článek

Let s Qatar Airways: I ta nejlepší byznys třída umí zklamat. Počtem toalet Enjoy Až na pár výjimek už lze létat všude tam, kam to šlo před covidem. Před rokem jsem se ale do Spojených států dostával jen složitě, přes Dauhá. Šestnáctihodinový let do Texasu se dal „přežít“ i díky nejmodernějším sedadlům, kterými je vybavena byznys třída Qatar Airways. Je to to nejlepší, co můžete dnes mít. A vaše záda vám za tuto volbu poděkují. Zdeněk Pečený Přečíst článek