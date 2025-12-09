Nový magazín právě vychází!

Novým generálním ředitelem KB Penzijní společnosti se stane Jiří Šperl

Jiří Šperl se stane generálním ředitelem a předsedou představenstva KB Penzijní společnosti. Do ní přichází z mateřské Komerční banky, kde řadu let působil na mnoha vrcholových pozicích, naposledy jako finanční ředitel.

„Jiří Šperl se z pohledu finančního řízení významně podílel na zdárném průběhu transformace Komerční banky. Jsem přesvědčen, že Jiří pomůže svou zkušeností KB Penzijní společnosti dále posilovat svou pozici na trhu a správně ji navigovat velmi sledovanou oblastí spoření na penzi. Důležitým úkolem pro naši penzijní společnost bude v nadcházejícím období dále rozšiřovat digitální služby prostřednictvím nové platformy KB+,“ uvedl Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky.

„Vedle rozvoje nových digitálních funkcionalit se budu soustředit i na rozšiřování možností investování pro naše klienty, abychom vytvořili atraktivní nabídku, která nás posune do pozice lídra trhu,“ reagoval na své jmenování Jiří Šperl.

Jiří Šperl vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Svou profesní kariéru začal v Komerční bance v roce 1992 v odboru Řízení aktiv a pasiv, který později také řídil. Následně přešel do Modré pyramidy, kde z pozice člena představenstva vedl úseky Financí, Řízení rizik a Provoz. V roce 2009 se stal finančním ředitelem NSGB, druhé největší soukromé banky v Egyptě, která patřila do Skupiny Socété Générale. V návaznosti na rozhodnutí SG prodat NSGB byl Jiří Šperl pověřen řízením procesu due diligence a také celé transakce na straně banky. Poté se stal výkonným ředitelem pro Strategický plán KB. Od roku 2015 zastával pozici výkonného ředitele pro Strategii a finance KB.

Byznys není jen o zisku, ale o hodnotě, kterou společnosti vrací, říká zakladatel platformy Hithit Aleš Burger

Aleš Burger, zkušený český podnikatel a zakladatel crowdfundingové platformy Hithit, hovořil na prestižním kongresu Good Company Circle 2025. Na konferenci v Praze představil svou vizi byznysu s hlubším smyslem – propojení komunity, udržitelnosti a spolupráce mezi různými sektory společnosti. Je také dalším hostem moderátorky Sary Polak v sérii Podcast dobré společnosti.

VIP Eva Talks: Získat mladé diváky je pro televize stále těžší a těžší, říká producent Filip Bobiňski

Moderátorka Eva Čerešňáková si zve do pořadu VIP Eva Talks zajímavé hosty z celého profesního spektra. Tentokrát pozvání přijal Filip Bobiňski, který patří mezi nejvýraznější osobnosti české televizní tvorby posledních dvou desetiletí.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Evropa je skupina národů v rozkladu, vedená slabými lidmi, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americký prezident Donald Trump označil v rozhovoru se serverem Politico Evropu za skupinu národů v rozkladu vedenou slabými lidmi, kteří selhávají v boji s migrací a neumí ukončit válku na Ukrajině. Šéf Bílého domu podle serveru naznačil, že podpoří ty evropské politické kandidáty, kteří odpovídají jeho vizi pro Evropu.

Trumpův výpad proti evropskému politickému vedení je jeho doposud nejostřejší kritikou západních demokracií, píše Politico a připomíná, že země jako Německo a Francie mají už nyní s Trumpovou administrativou velmi napjaté vztahy.

„Myslím si, že jsou slabí. Ale také si myslím, že chtějí být politicky korektní. Myslím, že nevědí, co dělat. Evropa neví, co dělat,“ prohlásil Trump o vysokých evropských představitelích.

Trumpovy výroky přicházejí v době, kdy pokračují intenzivní diplomatická jednání o ukončení války na Ukrajině a evropští lídři vyjadřují sílící obavy, že by americký prezident mohl nechat Ukrajinu a její evropské spojence napospas ruské agresi, připomíná Politico.

„Mluví, ale ničeho nedosahují“

Republikánský prezident serveru sdělil, že nepřikládá evropským lídrům velkou váhu v úsilí o ukončení války.

„Mluví, ale ničeho nedosahují, a válka prostě pokračuje dál,“ prohlásil Trump, který před nástupem do funkce sliboval ukončení konfliktu do několika dnů. Americké snahy o příměří ovšem zatím úspěšné nebyly.

Zároveň Trump vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové volby. „Už dlouho neměli volby. Víte, mluví o demokracii, ale dostává se to do bodu, kdy to už demokracie není,“ tvrdil Trump.

Ruský prezident Vladimir Putin, z jehož rozkazu ruská armáda v únoru 2022 na Ukrajinu vpadla, odmítal uznat legitimitu prezidenta Volodymyra Zelenského právě s odkazem na to, že setrvává ve funkci, ačkoliv se původně prezidentské volby měly v zemi konat na konci března 2024. Kyjev to odmítá s tím, že volby nelze uspořádat za válečného stavu a v situaci, kdy část území suverénní země ovládají okupační síly.

Zelenskyj pod tlakem z USA kvůli mírovému plánu

Zelenskyj čelí tlaku z USA, aby přistoupil na významné územní ztráty

Politika

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj čelí sílícímu tlaku ze strany Spojených států, aby přistoupil na významné územní ztráty a další ústupky Rusku v rámci mírového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa. Server Axios píše, že mu to sdělili dva ukrajinští představitelé. Po týdnech usilovné diplomacie mají Ukrajinci podle Axiosu za to, že současný americký plán zvýhodňuje Moskvu a že Washington tlačí na Zelenského mnohem více než na ruského prezidenta Vladimira Putina.

ČTK

Přečíst článek

Elon Musk
Aktualizováno

Musk vrací úder: Evropské komisi zablokoval inzerci na X. A ozval se i Trump

Zprávy z firem

Sociální síť X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zablokovala Evropské komisi možnost na této platformě inzerovat. Rozhodla o tom několik dní poté, co Evropská komise udělila X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) kvůli nedostatečné transparentnosti. Uvedl to server zpravodajské televize BBC. Americký prezident Donald Trump v pondělí večer pokutu evropských úřadů označil za ošklivou.

ČTK

Přečíst článek

Brusel se ostře pouští do Googlu. Firma měla zvýhodnit vlastní AI

Emise Googlu za posledních pět let vzrostly o polovinu, stojí za tím AI
iStock
ČTK
ČTK

Evropská komise začala vyšetřovat americkou společnost Google. Firmu podezírá, že při používání on-line obsahu pro účely umělé inteligence porušuje pravidla hospodářské soutěže. Případná pokuta může dosáhnout až deseti procent celosvětových ročních příjmů firmy. Google se k vyšetřování bezprostředně nevyjádřil.

„Vyšetřování se bude zejména zabývat tím, zda Google nenarušuje hospodářskou soutěž tím, že vydavatelům a tvůrcům obsahu ukládá nespravedlivé podmínky nebo zda si sám nezjednává zvýhodněný přístup k takovému obsahu, čímž znevýhodňuje vývojáře konkurenčních modelů umělé inteligence,“ uvedla Evropská komise.

Komise se obává, že Google může využívat obsah od webových vydavatelů k vytváření služeb založených na AI na svých stránkách, které zobrazují výsledky vyhledávání. A to aniž by vydavatelům poskytl odpovídající kompenzaci a aniž by jim nabídl možnost takovéto použití jejich obsahu odmítnout.

Mateřská společnost Alphabet za loňský rok na tržbách získala přes 350 miliard dolarů (7,3 bilionu korun), meziročně o 14 procent více. Tržby divize Google Services pak činily téměř 305 miliard dolarů.

Přestože Googlu hrozí pokuta až deset procent z celosvětových ročních příjmů, tak vysoká sankce je málo pravděpodobná. Zejména pokud je případné pochybení krátkodobé, uvedla agentura Bloomberg. Americký podnik bude teď nucen předložit řešení, které uklidní obavy regulačních orgánů.

Nejnovější vyšetřování Googlu navazuje na zářijovou pokutu v objemu skoro tří miliard eur (bezmála 73 miliard korun), kterou Evropská komise podniku vyměřila za zvýhodňování jeho vlastních nástrojů pro reklamní služby před konkurencí. Tento krok vyvolal hněv amerického prezidenta Donalda Trumpa, který pokutu označil za diskriminační.

Ford a Renault budou společně vyrábět levné elektromobily pro Evropu

Evropská odpověď na Čínu: Ford a Renault plánují cenově dostupné elektromobily

Zprávy z firem

Americká automobilka Ford Motor a francouzský Renault uzavřely partnerství. Budou společně vyrábět dva cenově dostupné elektromobily pro evropské zákazníky. Chtějí tak čelit konkurenci čínských výrobců vozů.

ČTK

Přečíst článek

Americký prezident Donald Trump

Trump podmínečně povolí vývoz čipů Nvidia H200 do Číny

Zprávy z firem

Bílý dům za určitých podmínek povolí vývoz čipů H200 společnosti Nvidia do Číny. Americký prezident Donald Trump to uvedl na své sociální síti Truth Social. Doplnil také, že o tom již informoval čínského prezidenta Si Ťin-pchinga, který na zprávy reagoval pozitivně. Společnost bude moci podle agentur prodávat vyspělý čip používaný k vývoji umělé inteligence pouze předem schváleným zákazníkům.

ČTK

Přečíst článek

