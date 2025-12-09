Novým generálním ředitelem KB Penzijní společnosti se stane Jiří Šperl
Jiří Šperl se stane generálním ředitelem a předsedou představenstva KB Penzijní společnosti. Do ní přichází z mateřské Komerční banky, kde řadu let působil na mnoha vrcholových pozicích, naposledy jako finanční ředitel.
„Jiří Šperl se z pohledu finančního řízení významně podílel na zdárném průběhu transformace Komerční banky. Jsem přesvědčen, že Jiří pomůže svou zkušeností KB Penzijní společnosti dále posilovat svou pozici na trhu a správně ji navigovat velmi sledovanou oblastí spoření na penzi. Důležitým úkolem pro naši penzijní společnost bude v nadcházejícím období dále rozšiřovat digitální služby prostřednictvím nové platformy KB+,“ uvedl Jan Juchelka, generální ředitel Komerční banky.
„Vedle rozvoje nových digitálních funkcionalit se budu soustředit i na rozšiřování možností investování pro naše klienty, abychom vytvořili atraktivní nabídku, která nás posune do pozice lídra trhu,“ reagoval na své jmenování Jiří Šperl.
Jiří Šperl vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou v Praze. Svou profesní kariéru začal v Komerční bance v roce 1992 v odboru Řízení aktiv a pasiv, který později také řídil. Následně přešel do Modré pyramidy, kde z pozice člena představenstva vedl úseky Financí, Řízení rizik a Provoz. V roce 2009 se stal finančním ředitelem NSGB, druhé největší soukromé banky v Egyptě, která patřila do Skupiny Socété Générale. V návaznosti na rozhodnutí SG prodat NSGB byl Jiří Šperl pověřen řízením procesu due diligence a také celé transakce na straně banky. Poté se stal výkonným ředitelem pro Strategický plán KB. Od roku 2015 zastával pozici výkonného ředitele pro Strategii a finance KB.
