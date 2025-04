Modrou Pyramidu od května povede Monika Truchliková

Novou generální ředitelkou a předsedkyní představenstva Modré pyramidy stavební spořitelny se stane od května Monika Truchliková. Ve funkcích vystřídá Michaela Pupalu, který bude od stejného data jmenovaný na novou pozici ve skupině Société Générale. Informovala o tom Komerční banka, do jejíž skupiny Modrá Pyramida patří.

Pupala vedl Modrou pyramidu od roku 2021. Je také prvním místopředsedou Asociace českých stavebních spořitelen a místopředsedou dozorčího výboru České bankovní asociace.

Truchliková má více než dvacet let praxe v bankovnictví ve strategickém řízení produktů, marketingu a digitální transformaci. Svoji kariéru v Komerční bance zahájila v roce 2002 a od té doby zastávala manažerské pozice s odpovědností za růst a inovace. Od roku 2019 se zaměřuje na digitalizaci a inovace produktů a služeb. Mezi její nejvýznamnější infrastrukturální projekty patří výměna karetního systému.

Truchliková je absolventkou Fakulty financí a účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze. Pupala vystudoval bankovní management na Vysoké škole Bankovní institut, absolvoval mezinárodní exekutivní MBA program na švýcarské University of St. Gallen a na britské University of Warwick.

Stavební spořitelna Modrá pyramida se v posledních letech zaměřuje nejen na stavební spoření, ale i na finanční poradenství a nabízí bankovní a pojišťovací produkty.

