Novo Nordisk kupuje za 109 miliard biotechnologickou firmu Akero Therapeutics
Dánská farmaceutická společnost Novo Nordisk se dohodla na koupi americké biotechnologické firmy Akero Therapeutics. Za převzetí podniku zaplatí až 5,2 miliardy dolarů (zhruba 109 miliard korun). Firma se rozšiřováním aktivit snaží snížit svou závislost na příjmech z prodeje léků na hubnutí.
Společnost Akero se zabývá léčbou jaterních onemocnění. V současnosti testuje lék efruxifermin na nemoc jater označovanou jako MASH. „MASH tiše ničí životy a efruxifermin má potenciál to změnit tím, že zvrátí poškození jater,“ uvedl šéf společnosti Novo Nordisk Mike Doustdar.
Novo Nordisk podle dohody zaplatí za každou akcii firmy Akero 54 dolarů v hotovosti. Pokud lék efruxifermin do poloviny roku 2031 schválí úřady ve Spojených státech, obdrží akcionáři za každou akcii dalších šest dolarů.
Doustdar se do čela společnosti Novo Nordisk postavil letos v červenci. Firma Novo Nordisk se loni díky svému přípravku na hubnutí Wegovy stala nejhodnotnější evropskou společností s akciemi obchodovanými na burze. Tento přípravek však ztrácí podíl na trhu a růst jeho prodeje zpomaluje, zejména ve Spojených státech.
Minulý měsíc společnost Novo Nordisk oznámila, že v rámci transformace svých aktivit zruší 9000 pracovních míst, což odpovídá zhruba 11 procentům její celkové pracovní síly.
