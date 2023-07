Netflix zklamal investory a akcie padají. Bojí se stávky scénáristů a herců

Největší internetová televize světa Netflix v posledním kvartálu přilákala téměř šest milionů nových uživatelů. Tak výrazně se jí nepovedlo navýšit předplatitelský kmen od začátku pandemie. Výrazně tím překonala očekávání. Ale ve finančních výkazech už tak úspěšný Netflix nebyl a investoři se nyní masivně zbavují akcií. Vliv má také stávka scenáristů a herců.

Rok se s rokem sešel a Netflix byl opět na koni. Akcie se ode dna z loňského léta odrazily a za posledních 12 měsíců si připsaly téměř 200 procent. V nominální hodnotě akcie to znamenalo nárůst ze 180 dolarů na téměř 480 dolarů.

Za růstem stály zejména tři faktory. Netflixu se podařilo uvést levnější verzi, která byla podpořena reklamou. Dále Netflix pokračuje s tažením proti sdílení účtů mimo rodinné příslušníky. Právě toto přitom nejspíš stojí za růstem akcií. Ale největší vliv měla změna na trhu, na němž investoři z pesimismu začali opět věřit v rychlý růst. A tato změna se na technologických akciích odráží nejvíce.

Situaci mění stávka

Až do středečního zveřejnění výsledků tak akcie raketově rostly. Výsledky ale ukázaly, že se Netflixu pozitiva zatím nepřetáčejí do zisku. Zatímco předplatitelská báze rostla o osm procent, příjmy rostly jen o necelá tři procenta. A v důsledku toho Netflix minul očekávání investorů s tržbami 8,5 miliardy dolarů o více než 150 milionů.

To by na brutální sešup akcií až o deset procent nestačilo. Netflix totiž přiznal výrazně horší výhled na další měsíce. Očekává pokles o 1,5 miliardy dolarů. Důvod? Stávka scenáristů a herců.

Naopak pozitivním dopadem stávky bude nárůst volného kapitálu, který Netflix jen za letošní rok zvýšil na pět miliard dolarů. Zda to bude pro příští rok dobrá zpráva, či naopak špatná, bude záležet na délce stávky.

