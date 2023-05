Akcie ustály pády bank. Na burzy se vrací optimismus, těží z toho technologické giganty

Akcie na světových trzích v prvních čtyřech měsících letošního roku většinou posílily. Řada evropských akciových indexů dosáhla maxima, dařilo se hlavně technologickým firmám, ukazují statistiky.

Nejsledovanější americký index S&P 500 si do konce dubna připsal devět procent, evropský index Euro STOXX 50 pak více než 13 procent.

„Akciové trhy se od začátku roku vezou na vlně optimismu. Hlavním důvodem růstu byl pokračující pokles inflace v USA i v Evropě. Méně příjemné události dorazily v první polovině března, kdy se do problémů dostalo několik bank. Ukázalo se ale, že situace není tak vážná, problémy se nepřelily do celého finančního systému a opakování finanční krize z roku 2008 se nekoná,“ uvedl analytik Portu Marek Pokorný.

V zisku jsou zatím také evropské akciové trhy, kde začátkem roku spadly z investorů obavy z energetické krize, doplnil analytik XTB Štěpán Hájek. Německý index DAX posílil o 14,5 procenta. Velkou pozornost si získal i francouzský akciový index CAC 40, který se díky ziskům u akcií LVMH dostal na historická maxima. Od začátku roku posílil o 13,6 procenta. Dařilo se také akciím v Asii, kde největší zisky zaznamenal hlavní japonský index Nikkei 225, který rostl o 12,2 procenta. Čínský index SSE Composite dosud stoupl o 6,6 procenta.

Americkému gigantu klesl zisk. Pfizer zachraňují nové léky Zprávy z firem Americké farmaceutické společnosti Pfizer klesl v prvním čtvrtletí čistý zisk o 30 procent na 5,5 miliardy dolarů, v přepočtu zhruba na 118 miliard korun. ČTK Přečíst článek

Na burzách vítězí technologické giganty

Nejvíce se dařilo technologickým gigantům, podotkl Hájek. Akcie společnosti Apple od začátku roku posílily o 35,6 procenta, akcie Microsoftu o 27,5 procenta na 305,56 dolaru. Největší zisky z indexu S&P 500 si zatím připisují akcie Meta Platforms s růstem o 94,95 procenta. Nejztrátovější byla banka First Republic, kterou začátkem května kvůli jejím problémům koupila největší americká banka JP Morgan. Od začátku roku do data prodeje oslabily akcie First Republic o 97,1 procenta.

„Bankovní problémy paradoxně oklikou pomohly růstu akcií. Přispěly totiž k tomu, že centrální banky intenzivněji uvažují o konci zvyšování či dokonce začátku snižování úrokových sazeb,“ řekl Pokorný.

Burza v Lipsku si nad drahými energiemi mne ruce Trhy Energetická burza European Energy Exchange (EEX) sídlící v Lipsku dosáhla v loňském roce díky výkyvům na trzích s energií rekordních tržeb i zisku. Vyplývá to podle agentur Reuters a DPA z výsledkové zprávy podniku. Na burze EEX se tvoří také ceny českých velkoobchodních energetických produktů. ČTK Přečíst článek

Pražské burze vévodí ČEZ a Komerční banka

Na akciové burze v Praze se dařilo díky vyhlídkám na solidní zisky skupině ČEZ, jejíž akcie posílily o 48,96 procenta. Navzdory bankovní krizi v USA rostly na pražské burze také akcie Komerční banky, které zpevnily o 5,11 procenta. Nejvíce ztrátové byly akcie Pilulky, které od začátku roky klesly o 23,3 procenta. Důvodem je velmi slabá výkonnost na trhu e-commerce a prohlubující se ztráta společnosti, čemuž začínají investoři věnovat pozornost právě v prostředí vyšších úrokových sazeb, upozornil Hájek.

„Hlavní akciové indexy šplhají nahoru, pozitivní nálada přetrvává i přes strach z možného bankrotu USA letos v létě. Investoři se nyní zaměří na zasedání americké centrální banky. Očekává se, že banka ve středu oznámí další zvýšení sazeb,“ řekl analytik společnosti Golden Gate Pavel Ryba.

Lukáš Kovanda: Zbavte se akcií ČEZ, radí svým klientům velké americké banky Názory Třetí největší americká banka Citigroup vydala novou prognózu vývoje ceny akcií české energetické společnosti ČEZ. V následujících dvanácti měsících by měly zlevnit z nynějších zhruba 1200 korun za akcii na 790 korun. Svým klientům proto doporučuje se akcií ČEZ zbavovat (viz graf agentury Bloomberg níže), upozorňuje hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek