Nenasytní producenti? Audiovizuální průmysl měl loni rekordní příjmy, stejně prý ale hrozí „krize“

Český audiovizuální průmysl v roce 2022 dosáhl obratu 15,4 miliardy korun, překonal tím historicky nejvyšší obrat z roku 2021, který byl zhruba 12 miliard korun. Ve svém výročním zhodnocení to uvedla Asociace producentů v audiovizi (APA). Audiovizuálnímu průmyslu v ČR ale podle producentů hrozí krize. Důvodem jsou podle asociace pozastavené filmové pobídky a případný neúspěch při jednání o novele zákona o audiovizi.

Loni vzrostly pobídky o rekordních 570 milionů korun na 1,37 miliardy korun, v letošním roce vláda přidělila v rozpočtu Fondu kinematografie na pobídky 1,4 miliardy. V současné době jsou však pobídky znovu pozastavené, po úspěšném období podle asociace přichází znovu nejistota.

„Po českých službách je rekordní poptávka a máme historicky nejvyšší částku podpory, přesto 'máme zavřeno'. Nikdy jsme na tom nebyli lépe, pro zahraničí ale působíme nedůvěryhodně," uvedl předseda APA Vratislav Šlajer.

„Po českých službách je rekordní poptávka a máme historicky nejvyšší částku podpory, přesto 'máme zavřeno'. Nikdy jsme na tom nebyli lépe, pro zahraničí ale působíme nedůvěryhodně," uvedl předseda APA Vratislav Šlajer.

„Důvodem je zastaralý a nepřehledný systém registrace a evidence pobídek, který na základě nerealistických odhadů generuje neplatná data a systém se pak jeví jako přetížený a ucpaný. To ale podle reálné kapacity trhu není pravda," dodal.

Hrozí odchod produkcí do sousedních zemí

Pozastavené pobídky by mohly způsobit odliv zahraničních projektů. Filmoví giganti mají možnost natáčet v okolních státech, jako jsou Polsko, Maďarsko či pobaltské republiky. České republice začíná konkurovat i Slovensko.

Pobídky pro zahraniční filmaře představují možnost získat zpět část nákladů. Jde o projekty různého druhu, od několikadenního natáčení po realizaci desetidílného seriálu, který zabere sto natáčecích dní. V Česku činí základní filmová pobídka pětinu z uznatelných nákladů.

Státní fond kinematografie může pobídky podle APA otevřít, kvůli složité legislativě je však vázán povinností vycházet ze zavádějících čísel. Situaci by měla řešit novela zákona o audiovizi, která bude platit od roku 2025. „Do té doby systém, tentokrát z čistě technických důvodů, zkolabuje a pověst Česka jako perspektivní destinace pro zahraniční natáčení bude definitivně zničena. Asociace producentů proto apeluje na ministerstvo kultury a Státní fond kinematografie, aby společně nalezli cestu k odblokování jinak zdravého systému," dodal Šlajer.

Zahraniční produkce tvoří tři čtvrtiny obratu

Obrat zahraničních projektů v roce 2022 tvořil 11,25 miliardy korun, tedy 73 procent obratu audiovizuálního průmyslu. Obrat z výroby reklamy v roce 2022 činil 2,45 miliardy korun a z českého filmu 1,73 miliardy korun.

Novelu zákona o audiovizi má ministerstvo kultury předložit v nejbližších týdnech do meziresortního připomínkového řízení. Jednou z nejdůležitějších změn vedle reformy pobídkového systému je, že transformovaný fond bude nově podporovat i televizní a on-line projekty, přičemž stávající podpora kinematografických projektů, distribuce a vzdělávání bude pokračovat.

Přispívat budou nejen videotéky

Novela také navýší zdroje fondu, jehož systém financování dlouhodobě počítá se spoluzodpovědností všech, kdo z něj mohou čerpat. V současné době ale procento příjmů do fondu odvádějí pouze VOD platformy (on-line videotéky) se sídlem v České republice, zahraniční platformy do systému nepřispívají. Kina a televize navíc odvádí větší procento než aktuálně dynamicky se rozvíjející VOD.

Podle APA budou mít z nového audiovizuálního fondu výhody všichni na trhu, včetně televizí a streamingových platforem. Po letech, kdy část přispěvatelů do fondu neměla na podporu nárok, se situace narovná, věří asociace. To, aby na globalizovaném trhu do systému přispívaly i zahraniční platformy generující zisk z českého trhu, považují zástupci APA za základ.

Stejně tak i návrh ministerstva kultury, aby do systému přispívali všichni dvěma procenty příjmů z kin, TV, převzatého vysílání a streamingu, čímž by se podle APA opět narovnal nerovnovážný stav, kdy kina a TV přispívají víc než VOD.

„Tento férový návrh ale překvapivě naráží na odpor jak zahraničních streamerů, tak bohužel i domácích TV a platforem. Opět tak hrozí opakování situace z roku 2006, kdy tehdejší novela zákona spadla kvůli tlaku komerčních televizí pod stůl," řekl Šlajer. "Pokud by současná novela neprošla, vedle porušení financování české audiovize by se definitivně zablokoval i systém pobídek," dodal.

Největšími zahraničními produkcemi natáčenými v ČR byly v roce 2022 pokračovaní filmu z dílny Netflixu Extraction 2 s Chrisem Hemsworthem, dále druhá řada sci-fi série Foundation podle knihy Isaaca Asimova pro Apple TV+ nebo spin-off hollywoodského blockbusteru John Wick s pracovním názvem Ballerina v hlavní roli s Keanem Reevesem.

