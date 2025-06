USA a Čína se přetahují o technologické kovy a čipy. Kdo co potřebuje víc?

Potřebuje Čína více pokročilé čipy a související technologie, nebo Spojené státy prvky vzácných zemin? Odpověď na tuto otázku do značné míry určí, jak dopadnou probíhající jednání představitelů dvou největších světových ekonomik a trvalém smíru v obchodním vztahu a jeho podmínkách.

Zatím se zdá, že USA a Západ obecně potřebují více prvky vzácných zemin. Alespoň tedy více, než předpokládaly.

V Londýně se nyní po dvoudenním jednání zástupci USA a Číny dohodli, že toky strategicky citlivé produkce obnoví. Dohodu však ještě musí posvětit americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching. Což může být oříšek.

Teprve s přikývnutím obou hlav států bude zažehnáno riziko, že se zbortí křehký květnový ženevský konsensus a obě země na sebe opět začnou uvalovat cla v trojciferných procentuálních hodnotách, která prakticky ruší jejich veškerý vzájemný obchod.

Výsledkem londýnských jednání má být závazek Číny uspíšit dodávky prvků vzácných zemin, které jsou kritické z hlediska amerického – a obecně západního – automobilového či obranného průmyslu. Washington na oplátku zmírní své restrikce na vývoz pokročilých čipů a souvisejících technologií.

Trhy však londýnské ujednání nechává vlažné. Investoři si uvědomují jeho křehkost i to, že jej příslušní prezidenti mohou „zaříznout“. I když obchodní vyjednávání mezi USA a Čínou se týká celé škály položek a dalších aspektů vzájemného vztahu, fakticky jde hlavně o přetahovanou stran právě pokročilých mikročipů a prvků vzácných zemin. Přístup k těmto položkám – a jeho rozsah – může do budoucna poskytnout oběma rivalům klíčovou výhodu nad protistranou.

Západní autoprůmysl, včetně evropského, v posledních týdnech doslova panikaří kvůli výpadkům a omezením ve vývozů prvků vzácných zemin v podání Pekingu. Je možné, že tento tlak zásadně přispěl k londýnským ústupkům Washingtonu. Protože to, že Spojené státy jsou nyní ochotné zmírnit vývozní omezení v oblasti mikročipů, představuje vskutku zásadní ústupek. Mikročipy totiž mocně přispějí k dalšímu rozvoji čínských vojenských technologií a kapacit.

Zdá se tedy, že Západ čínské prvky vzácných zemin potřebuje opravdu naléhavě. Naléhavěji, než Trumpova administrativa předpokládala.