Všichni na Mars. Trumpovo vítězství může povzbudit Muskův sen

Plány miliardáře Elona Muska na osídlení rudé planety by mohly se zvolením nového amerického prezidenta získat nový impuls.

Reklama

Měsíční program americké vesmírné agentury NASA by mohl po vítězství Donalda Trumpa v amerických prezidentských volbách doznat výrazných změn. Ve hře je sen miliardáře Elona Muska o transportu lidí na Mars. Jak napsala agentura Reuters, Muskovy plány by mohly s novou administrativou v Bílém domě získat větší národní prioritu.

Povzbuzení by se mohl dočkat Muskův projekt SpaceX. S odvoláním na čtyři zdroje z odvětví agentura Reuters uvedla, že klíčem k tomu je program NASA s názvem Artemis. Jeho cílem je použít raketu Starship od SpaceX k vyslání lidí na Měsíc. A tato mise by se měla stát testem pro pozdější cestu na Mars. Důležitou roli by v tom měla sehrát právě Trumpova vesmírná politika, která se v tomto desetiletí více zaměří na rudou planetu.

Odpalovací rampa

Musk, který v říjnu tančil na Trumpově shromáždění v tričku „Occupy Mars“, utratil na podporu jeho kandidatury 119 milionů dolarů. Ještě předtím novinářům řekl, že Měsíc je „odpalovací rampou“ pro jeho konečný cíl dosáhnout Marsu.

„Přinejmenším dostaneme realističtější plán ohledně Marsu. Uvidíte, že Mars je stanoven jako cíl,“ řekl Doug Loverro, konzultant vesmírného průmyslu.

Reklama

Společnost SpaceX, Musk ani Trumpův tým na žádosti o komentář nereagovali. Mluvčí NASA uvedla, že „by nebylo vhodné spekulovat o jakýchkoli změnách v souvislosti s novou administrativou“.

Do vesmíru vystoupil první neprofesionální astronaut Enjoy Americký miliardář Jared Isaacman dnes jako první neprofesionální astronaut v historii vystoupil do volného vesmíru. Kosmická loď Crew Dragon od společnosti SpaceX v tu chvíli letěla rychlostí přes 25 tisíc kilometrů za hodinu ve výšce asi 730 kilometrů nad Zemí. ČTK Přečíst článek

Trump zahájil program Artemis v roce 2019 během svého prvního funkčního období. Byla to jedna z mála iniciativ udržovaných pod správou prezidenta Joe Bidena.

Musk, jehož předpovědi se někdy ukázaly být přehnaně ambiciózní, v září prohlásil, že Starship přistane na Marsu v roce 2026 a za čtyři roky bude následovat mise s posádkou. Trump na předvolebních shromážděních řekl, že o těchto myšlenkách s Muskem diskutoval. Mnozí odborníci z oboru však považují tuto časovou osu za nepravděpodobnou.

Jídelníček z Marsu. Pěstování plodin na rudé planetě má pomoci i pustinám na Zemi Enjoy Vizionářský miliardář a fantasta Elon Musk čeká, že za třicet let bude na Marsu žít milion lidí. Vědci jeho prognózu neberou vážně, ale stejně zkoumají, jak by si tam lidé mohli vypěstovat jídlo, aby nebyli závislí na dodávkách ze Země. Josef Tuček Přečíst článek

Nový objev NASA. Ve vnější kůře Marsu je pravděpodobně voda Enjoy Hluboko ve vnější kůře Marsu se pravděpodobně nachází rezervoár vody v kapalném skupenství. Na svém webu to napsala stanice BBC News s odvoláním na novou analýzu dat sondy InSight americké vesmírné agentury NASA, která zkoumala nitro Marsu a tamní seizmickou aktivitu. ČTK Přečíst článek