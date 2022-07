VIDEO: Čína vypustila další modul, pomůže rozšířit kosmickou stanici o tři místa

Čína vyslala do vesmíru druhý ze tří modulů pro svou orbitální stanici Tchien-kung (Nebeský palác). Informovala o tom agentura AFP s odvoláním na záběry čínské televize. Modul Wen-tchien (Hledání nebes), který váží přes 20 tun a nemá na palubě astronauty, vynesla v 08:22 středoevropského času raketa z kosmického střediska Wen-čchang na tropickém ostrově Chaj-nan.

Reklama

Laboratorní modul je dlouhý téměř 18 metrů a má průměr přes čtyři metry. Připojí se k prvnímu modulu Tchien-che (Nebeská harmonie), který je na oběžné dráze již od loňského dubna. V tomto modulu jsou nyní tři čínští astronauti.

Naplnění snu Elona Muska o letech na Mars ohrožují limity lidského zdraví Enjoy Říká to nejbohatší člověk na světě, technologický vizionář Elon Musk, říkal to nejznámější fyzik tohoto století Stephen Hawking: lidé musejí do vesmíru, osidlovat nové planety. Jenže lékařské výzkumy ukazují, že jim to tak snadno nepůjde. A že tedy pokud budeme chtít ve vesmíru třeba těžit suroviny, bude to spíše práce pro roboty, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek

Předpokládá se, že třetí modul Meng-tchien (Snění o nebesích) vyšle Čína do vesmíru v říjnu. Stanice pak dostane konečnou podobou ve tvaru písmene T, napsala agentura AFP.

Nejnovější mise rozšíří možnosti vědeckého výzkumu stanice. Přidá také další tři místa pro spaní astronautů a další přechodovou komoru, kde mohou provádět výstupy do vesmíru, uvedl deník The New York Times.

Webbův teleskop poslal první fotku. Z dosud nejvzdálenějšího místa vesmíru Enjoy Vesmírný teleskop Jamese Webba v hodnotě 10 miliard dolarů (245 miliard korun) pořídil a poslal první barevnou fotografii. Zachytil detail kupy galaxií vzdálené přes čtyři miliardy světelných let. Jedná se o snímek z nejvzdálenějšího místa vesmíru, který se dosud astronomům z NASA podařilo pořídit, uvedla agentura Bloomberg. duk Přečíst článek

Reklama

Dokončení a provoz vesmírné stanice je ve vysílání státních médií popisován jako důležitý pro čínskou národní prestiž. Země si ale během dřívějších letů rakety utrpěla určitou újmu na své pověsti, podotkl deník. Po prvním startu nosné rakety Čchang-čeng (Dlouhý pochod) 5B v roce 2020 se odpojený motor dostal nad západní Afriku, přičemž trosky způsobily škody ve vesnicích v Pobřeží slonoviny, ale žádná zranění.

Nosič z druhého startu v roce 2021 se neškodně zabořil v Indickém oceánu poblíž Malediv. „Je jasné, že Čína neplní zodpovědné standardy týkající se jejich vesmírného odpadu," řekl tehdy jeden z hlavních představitelů NASA Bill Nelson. Čína kritiku odmítla.

Těžba surovin ve vesmíru? Zatím je vzdálená, ale už se připravuje Money Nedostatek surovin nezpůsobuje jenom válka na Ukrajině. Některé nerosty jsou velmi žádané stále, protože průmysl jich chce víc, než se dá ze země vytěžit. Kde je vzít? Jedna odpověď zní jako ze sci-fi: získat je ve vesmíru. Ale nejde o fantazie. I čeští vědci se podílejí na projektech, které by měly kosmickou těžbu umožnit, píše pro Newstream vědecký novinář Josef Tuček. Josef Tuček Přečíst článek