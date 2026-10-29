Microsoft znovu sahá po dluhopisech. Některé splatí až za 40 let
Ani technologičtí giganti nemají bezedné kapsy. Microsoft se po devíti letech vrací na americký dluhopisový trh a chce od investorů získat nejméně 25 miliard dolarů. Důvodem jsou mimo jiné astronomické investice do umělé inteligence. Technologický sektor si přitom letos na podobné projekty půjčil už stovky miliard dolarů. A na Wall Street sílí nervozita, zda se gigantické sázky na AI vůbec vyplatí.
Závody o prvenství v umělé inteligenci mají stále vyšší cenovku. A ani technologičtí giganti nechtějí všechny astronomické investice platit z vlastních kapes. Microsoft se proto po více než devíti letech vrací na americký dluhopisový trh, kde chce získat nejméně 25 miliard dolarů. Podle agentury Bloomberg připravuje emisi až deseti sérií dluhopisů se splatností od dvou do 40 let. Konečná částka se přitom může ještě zvýšit podle zájmu investorů.
Microsoft si na americkém dluhopisovém trhu naposledy půjčil v roce 2017, kdy získal 17 miliard dolarů. Po více než devíti letech vrací dluhopisy do hry. A zdaleka není sám. Alphabet, matka Googlu, si letos v srpnu prostřednictvím dluhopisů půjčila 25 miliard dolarů.
Microsoft přitom rozhodně není firmou, která by měla problém přesvědčit věřitele o své finanční síle. Vedle Johnson & Johnson je jedinou veřejně obchodovanou americkou společností s nejvyšším úvěrovým ratingem AAA od agentur Moody’s a S&P. Právě proto může být jeho návrat na dluhopisový trh pro investory mimořádně lákavý.
Americká technologická skupina Alphabet, pod kterou spadá Google, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby o čtvrtinu na 127,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 2,7 bilionu korun. Čistý zisk se však meziročně propadl o 25 procent a výsledky zaostaly za očekáváním analytiků. Investory znepokojil především výrazný odliv hotovosti související s investicemi do cloudové infrastruktury. Akcie společnosti v reakci na výsledky oslabily o 8,5 procenta.
Vydělává miliardy, investorům to ale nestačí. Akcie Alphabetu padají
Zprávy z firem
Americká technologická skupina Alphabet, pod kterou spadá Google, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby o čtvrtinu na 127,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 2,7 bilionu korun. Čistý zisk se však meziročně propadl o 25 procent a výsledky zaostaly za očekáváním analytiků. Investory znepokojil především výrazný odliv hotovosti související s investicemi do cloudové infrastruktury. Akcie společnosti v reakci na výsledky oslabily o 8,5 procenta.
Půjčka až do roku 2066. Investoři si ale nechají zaplatit
Nejdelší z plánovaných dluhopisů Microsoftu má být splatný až v roce 2066. Podle zdrojů Bloombergu firma u této série předběžně nabízí úrokovou přirážku až 1,35 procentního bodu nad výnos srovnatelných amerických státních dluhopisů. Výsledný výnos pro investory by se mohl pohybovat nad šesti procenty ročně.
Pro Wall Street jde o zajímavou příležitost. Získat takto dlouhodobé dluhopisy od společnosti s nejvyšším možným ratingem totiž není běžné. Podle portfolio manažera Bretta Kozlowského ze společnosti GW&K Investment Management navíc Microsoft zřejmě nemusí peníze nezbytně potřebovat. Spíše využívá vhodné situace na trhu, kde lze očekávat silnou poptávku.
Jenže právě podmínky financování začínají být pro technologický sektor stále důležitější. Investoři už nejsou ochotni půjčovat na rozvoj AI za každou cenu. Někteří požadují vyšší výnosy, protože se obávají rostoucího zadlužování a nejisté návratnosti obřích investic.
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Amerika jde volit. A Wall Street už vyhlíží zisky
Trhy
Ameriku čekají volby, které mohou Donaldu Trumpovi výrazně zkomplikovat vládnutí. Pro investory ale nemusí být politický pat špatnou zprávou. Historická čísla totiž ukazují překvapivou věc: po všech 19 kongresových volbách od roku 1950 americké akcie v následujících šesti měsících posílily. Analytici XTB nyní rozebírají, co může letošní hlasování přinést Wall Street, dolaru, zlatu i bitcoinu.
AI rozpoutala dluhovou horečku
Rozměry technologického zadlužování jsou ohromující. Provozovatelé velkých cloudových platforem a developeři datových center letos podle údajů Bloombergu získali na globálním trhu kvalitně hodnocených dluhopisů více než 313 miliard dolarů. To je téměř třikrát tolik jako za celý loňský rok.
Právě obrovská poptávka technologických firem po kapitálu pomohla vyhnat celosvětový objem prodaných dluhopisů na rekordních 6,61 bilionu dolarů. A to do konce roku zbývají ještě dva měsíce.
Budování datových center, nákup výkonných čipů a rozšiřování infrastruktury pro umělou inteligenci jednoduše vyžadují stovky miliard dolarů. A technologické společnosti proto stále častěji sahají po cizím kapitálu. Jenže zatímco náklady jsou okamžité, budoucí zisky z AI zůstávají nejisté.
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Trhy
Sociální síť Truth Social začala prodávat Wall Streetu náskok, který může mít na trzích cenu zlata. Bloomberg a vysokofrekvenční obchodní firmy Susquehanna International Group a Jump Trading si podle Reuters platí až 100 tisíc dolarů měsíčně za rychlejší přístup k příspěvkům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho výroky dokážou rozhýbat ceny aktiv během okamžiku a placená služba proto vyvolává otázky, zda firma spojená s úřadujícím prezidentem neposkytuje bohatým investorům výhodu, kterou běžná veřejnost nemá.
Wall Street začíná počítat rizika
Rostoucí nervozita investorů je patrná i na trhu pojištění proti nesplacení dluhů. Čím vyšší je cena tohoto zajištění, tím větší riziko věřitelé zpravidla vnímají.
Rozdíly mezi technologickými giganty jsou přitom výrazné. Zatímco pětileté zajištění dluhu Microsoftu stálo podle čtvrtečních údajů přibližně 54 bazických bodů, u společnosti Meta to bylo kolem 116 bodů. A u Oraclu, který má mezi největšími provozovateli cloudové infrastruktury nejslabší úvěrový rating, dokonce zhruba 275 bodů.
Právě Oracle je podle Bloombergu na finančních trzích stále častěji vnímán jako ukazatel rizik spojených se zadlužováním kvůli umělé inteligenci.
Realitní CLUB říjen 2026
Investice do nemovitostí jsou hlavním tématem nového Realitního CLUBU. Na obálce jsou architekti Jaroslav Wertig a Boris Redčenkov ze studia A69, o byznysu kolem kulturních nemovitostí mluví Albert Čuba. Šéf Penta Real Estate Rudolf Vacek ukazuje, kde dnes Praha skrývá největší developerské příležitosti.
Microsoft má oproti konkurentům výhodu. Jeho cloudové podnikání dál prudce roste a ve středu firma oznámila meziroční zvýšení příjmů z cloudu o 48 procent. Finanční ředitelka Amy Hoodová navíc investorům sdělila, že společnost bude získávat další kapitál ve chvíli, kdy to pro ni bude výhodné.
Plánovaná emise Microsoftu tak může být důležitým testem celého trhu. Ukáže, zda jsou investoři stále ochotni financovat astronomické investice do AI a za jakou cenu.
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
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Názory
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.