Microsoft vycouval z datacentra. Nscale dostává před vstupem na burzu tvrdou ránu
Microsoft odstoupil od dohody na datovém centru britské společnosti Nscale v Essexu, a to právě ve chvíli, kdy se startup chystá na vstup na burzu. Pro Nscale jde o citelnou komplikaci: Microsoft měl být hlavním nájemcem projektu a společně s Anthropicem tvoří zhruba 85 procent jeho kontraktů.
Microsoft odstoupil od dohody s britskou neocloudovou společností Nscale na datovém centru v Loughtonu v hrabství Essex. Projekt přitom čelí výrazným zpožděním a podle úřadů nemá dostat připojení k elektrické síti dříve než ve 30. letech tohoto století.
Pro Nscale přichází krok Microsoftu v mimořádně citlivý okamžik. Firma chce prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií získat až tři miliardy dolarů, potenciálně už tento měsíc, píše agentura Bloomberg. Microsoft měl být hlavním nájemcem prvního britského datového centra společnosti a spolu s Anthropicem připadá na obě firmy přibližně 85 procent kontraktů Nscale.
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Problémy nejsou jen v Británii
Zpoždění se týká i vlajkového projektu Nscale v Norsku. Ten je přibližně šest měsíců za plánem a z plánovaných 30 megawattů je v provozu pouze 6,4 megawattu.
Nscale přesto tvrdí, že ve Spojeném království zůstává a pro projekt v Loughtonu hledá alternativní zdroje energie. Zároveň zdůrazňuje, že vztah s Microsoftem zůstává silný a dlouhodobý.
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