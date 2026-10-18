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newstream.cz Zprávy z firem Microsoft vycouval z datacentra. Nscale dostává před vstupem na burzu tvrdou ránu

Microsoft vycouval z datacentra. Nscale dostává před vstupem na burzu tvrdou ránu

Microsoft
ČTK
Jiří Frydlewicz
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Microsoft odstoupil od dohody na datovém centru britské společnosti Nscale v Essexu, a to právě ve chvíli, kdy se startup chystá na vstup na burzu. Pro Nscale jde o citelnou komplikaci: Microsoft měl být hlavním nájemcem projektu a společně s Anthropicem tvoří zhruba 85 procent jeho kontraktů.

Microsoft odstoupil od dohody s britskou neocloudovou společností Nscale na datovém centru v Loughtonu v hrabství Essex. Projekt přitom čelí výrazným zpožděním a podle úřadů nemá dostat připojení k elektrické síti dříve než ve 30. letech tohoto století.

Pro Nscale přichází krok Microsoftu v mimořádně citlivý okamžik. Firma chce prostřednictvím primární veřejné nabídky akcií získat až tři miliardy dolarů, potenciálně už tento měsíc, píše agentura Bloomberg. Microsoft měl být hlavním nájemcem prvního britského datového centra společnosti a spolu s Anthropicem připadá na obě firmy přibližně 85 procent kontraktů Nscale.

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Problémy nejsou jen v Británii

Zpoždění se týká i vlajkového projektu Nscale v Norsku. Ten je přibližně šest měsíců za plánem a z plánovaných 30 megawattů je v provozu pouze 6,4 megawattu.

Nscale přesto tvrdí, že ve Spojeném království zůstává a pro projekt v Loughtonu hledá alternativní zdroje energie. Zároveň zdůrazňuje, že vztah s Microsoftem zůstává silný a dlouhodobý.

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Technologické klimatické hvězdy roku slibují zelenější energii i pro datová centra

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Desítku technologických firem, které stojí za sledování a zaměřují svůj byznys na ochranu klimatu, hlavně na lepší zacházení s energií, představil dvouměsíčník MIT Technology Review. Ať už se nám jeho výběr líbí, nebo ne, nabízí reprezentativní pohled na předpokládaný vývoj technologií spojených ostatně i s existencí dnes tolik diskutovaných energeticky nenasytných datových center.

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Investoři jsou vůči AI infrastruktuře opatrnější

Komplikace přicházejí v době, kdy investoři začínají být obezřetnější vůči firmám financujícím rozsáhlou výstavbu infrastruktury pro umělou inteligenci. Další neocloudová společnost CoreWeave zažila nejhorší týden od listopadu, když její akcie odepsaly 25 procent.

Australská společnost Firmus navíc nedávno zrušila svůj plánovaný vstup na burzu poté, co nabídka nezískala dostatečnou podporu investorů při zamýšlené ceně akcií.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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