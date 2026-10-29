Lagardeová předčasně odchází z čela ECB. Začíná souboj o jednu z nejmocnějších funkcí v Evropě
Evropská centrální banka čeká předčasná výměna ve vedení. Christine Lagardeová skončí už 7. února, tedy zhruba osm měsíců před francouzskými prezidentskými volbami a více než rok a půl před koncem svého mandátu. Její odchod otevírá prostor pro rychlou dohodu evropských lídrů o nástupci ještě před hlasováním ve Francii, které může podle agentury DPA výrazně změnit politické poměry v zemi.
Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová předčasně opustí svou funkci. ECB oznámila, že skončí 7. února, přestože její osmiletý mandát měl vypršet až v říjnu 2027. Její odchod tak přichází v politicky citlivém okamžiku, kdy se v Evropě začíná rozbíhat debata o obsazení jedné z nejvlivnějších hospodářských funkcí na kontinentu.
Rozhodnutí zároveň dává francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německému kancléři Friedrichu Merzovi možnost ovlivnit výběr nového šéfa ECB ještě před dubnovými volbami ve Francii. Podle agentury DPA má v nich velkou šanci uspět euroskeptická politička Marine Le Penová, což by další personální vyjednávání o čele ECB mohlo zkomplikovat.
. Za prvních devět měsíců letošního roku vydělala 13,2 miliardy korun, meziročně o 2,8 procenta méně. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení přitom vzrostl o více než polovinu a bance přibylo 81 tisíc klientů. Podle jejího šéfa Jana Juchelky brzdí růst výnosů nízké marže a silná konkurence. Banka zároveň snižuje počet zaměstnanců a zavírá pobočky.
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Money
. Za prvních devět měsíců letošního roku vydělala 13,2 miliardy korun, meziročně o 2,8 procenta méně. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení přitom vzrostl o více než polovinu a bance přibylo 81 tisíc klientů. Podle jejího šéfa Jana Juchelky brzdí růst výnosů nízké marže a silná konkurence. Banka zároveň snižuje počet zaměstnanců a zavírá pobočky.
Evropa začne hledat nástupce okamžitě
Spekulace o budoucnosti Lagardeové v čele banky trvaly několik měsíců. Předseda Evropské rady António Costa už oznámil, že proces hledání nového prezidenta či prezidentky ECB začne bez odkladu.
„Aby bylo zajištěno hladké předání vedení ECB, bude dnes zahájen proces jmenování jejího nástupce. Ten bude probíhat bez průtahů s cílem, aby Evropská rada dospěla k rozhodnutí včas,“ uvedl Costa.
I have been informed by Christine Lagarde, President of the European Central Bank, of her intention to step down from her role on 7 February 2027. I respectfully acknowledge her decision. I would like to thank Madame @Lagarde for her dedication as President of the @ecb since November 2019. Throughout her mandate, she has led the European Central Bank with a strong sense of duty and responsibility. Europe has been well served by her leadership in uncertain times and her unwavering commitment to the European project. Through a global pandemic, a war in Europe, energy crises and inflation shocks, she has provided a steady and determined stewardship, helping to safeguard stability and the resilience of the euro area. To ensure a smooth transition to the next leadership of the ECB, the process for the appointment of her successor will be initiated today and will proceed without delay, with a view to a timely decision by the European Council acting in its euro area composition, in accordance with the procedure set out in Article 283 (2) of the Treaty on the Functioning of the European Union.— António Costa (@eucopresident) October 29, 2026
Podle agentury Reuters patří mezi hlavní kandidáty bývalý guvernér nizozemské centrální banky Klaas Knot a někdejší šéf španělské centrální banky Pablo Hernández de Cos. O tom, kam zamíří Lagardeová po odchodu z ECB, zatím jasno není. Jako jedno z možných působišť bývá zmiňováno Světové ekonomické fórum.
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