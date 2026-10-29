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newstream.cz Leaders Lagardeová předčasně odchází z čela ECB. Začíná souboj o jednu z nejmocnějších funkcí v Evropě

Lagardeová předčasně odchází z čela ECB. Začíná souboj o jednu z nejmocnějších funkcí v Evropě

Christine Lagardeová
ČTK
ČTK, fry
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Evropská centrální banka čeká předčasná výměna ve vedení. Christine Lagardeová skončí už 7. února, tedy zhruba osm měsíců před francouzskými prezidentskými volbami a více než rok a půl před koncem svého mandátu. Její odchod otevírá prostor pro rychlou dohodu evropských lídrů o nástupci ještě před hlasováním ve Francii, které může podle agentury DPA výrazně změnit politické poměry v zemi.

Prezidentka Evropské centrální banky Christine Lagardeová předčasně opustí svou funkci. ECB oznámila, že skončí 7. února, přestože její osmiletý mandát měl vypršet až v říjnu 2027. Její odchod tak přichází v politicky citlivém okamžiku, kdy se v Evropě začíná rozbíhat debata o obsazení jedné z nejvlivnějších hospodářských funkcí na kontinentu.

Rozhodnutí zároveň dává francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi a německému kancléři Friedrichu Merzovi možnost ovlivnit výběr nového šéfa ECB ještě před dubnovými volbami ve Francii. Podle agentury DPA má v nich velkou šanci uspět euroskeptická politička Marine Le Penová, což by další personální vyjednávání o čele ECB mohlo zkomplikovat.

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. Za prvních devět měsíců letošního roku vydělala 13,2 miliardy korun, meziročně o 2,8 procenta méně. Objem nově poskytnutých úvěrů na bydlení přitom vzrostl o více než polovinu a bance přibylo 81 tisíc klientů. Podle jejího šéfa Jana Juchelky brzdí růst výnosů nízké marže a silná konkurence. Banka zároveň snižuje počet zaměstnanců a zavírá pobočky.

ČTK, vku

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Evropa začne hledat nástupce okamžitě

Spekulace o budoucnosti Lagardeové v čele banky trvaly několik měsíců. Předseda Evropské rady António Costa už oznámil, že proces hledání nového prezidenta či prezidentky ECB začne bez odkladu.

„Aby bylo zajištěno hladké předání vedení ECB, bude dnes zahájen proces jmenování jejího nástupce. Ten bude probíhat bez průtahů s cílem, aby Evropská rada dospěla k rozhodnutí včas,“ uvedl Costa.

Podle agentury Reuters patří mezi hlavní kandidáty bývalý guvernér nizozemské centrální banky Klaas Knot a někdejší šéf španělské centrální banky Pablo Hernández de Cos. O tom, kam zamíří Lagardeová po odchodu z ECB, zatím jasno není. Jako jedno z možných působišť bývá zmiňováno Světové ekonomické fórum.

VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB 

Lepší život jako téma čísla

Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.

Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.

V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.

Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.

A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.

Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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