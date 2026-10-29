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newstream.cz Trhy Za Trumpovy „truths“ v předstihu platí obchodníci z Wall Street miliony. A dobře ví proč

Za Trumpovy „truths“ v předstihu platí obchodníci z Wall Street miliony. A dobře ví proč

Donald Trump
ČTK
Jiří Frydlewicz
fry
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Sociální síť Truth Social začala prodávat Wall Streetu náskok, který může mít na trzích cenu zlata. Bloomberg a vysokofrekvenční obchodní firmy Susquehanna International Group a Jump Trading si podle Reuters platí až 100 tisíc dolarů měsíčně za rychlejší přístup k příspěvkům amerického prezidenta Donalda Trumpa. Jeho výroky dokážou rozhýbat ceny aktiv během okamžiku a placená služba proto vyvolává otázky, zda firma spojená s úřadujícím prezidentem neposkytuje bohatým investorům výhodu, kterou běžná veřejnost nemá.

Příspěvky Donalda Trumpa na jeho sociální síti Truth Social už nejsou jen politickým sdělením. Stávají se také placeným produktem pro Wall Street. Agentura Bloomberg a společnosti Susquehanna International Group a Jump Trading, které pomocí algoritmů obchodují na finančních trzích během zlomků sekundy, si podle zdrojů Reuters pořídily službu Truth API, která jim umožňuje dostat se k prezidentovým příspěvkům rychleji než běžní uživatelé.

Za tuto výhodu mají zákazníci platit 60 tisíc až 100 tisíc dolarů měsíčně, tedy v přepočtu až zhruba 2,2 milionu korun. Trump Media and Technology Group, která Truth Social provozuje, tvrdí, že o službu je značný zájem. Už v srpnu investorům oznámila, že uzavřela více než deset zákaznických smluv, jejich konkrétní držitele ale tehdy nezveřejnila.

Rozdíl přitom může být otázkou pouhých milisekund. Podle představitelů Trump Media poskytuje služba placeným zákazníkům přístup k příspěvkům asi o 50 milisekund rychleji. Pro běžného uživatele jde o nepostřehnutelný okamžik, pro výše zmíněné vysokofrekvenční obchodníky ale může mít zásadní význam. Jejich algoritmy dokážou přečíst zprávu, vyhodnotit její dopad a uskutečnit obchod během tisícin sekundy.

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Trumpovy příspěvky dokážou pohnout trhy

Právě Trumpovy výroky mají potenciál výrazně zahýbat cenami akcií, měn nebo komodit. Reuters připomíná například dubnovou situaci, kdy futures na ropu prudce klesly poté, co Trump na Truth Social oznámil příměří ve válce s Íránem. Kdo získá takovou informaci dříve než ostatní účastníci trhu, může podle charakteru zprávy reagovat ještě před nimi.

Bloomberg, Susquehanna ani Jump Trading se k nákupu služby nevyjádřily. Samotná agentura Reuters uvedla, že službu vyhodnotí, ale v současnosti nemá v plánu si ji předplatit.

Trump Media se proti kritice brání. Firma uvedla, že Truth Social nabízí standardní API produkt, o který je napříč odvětvími značný zájem, a že chrání důvěrnost svých zákazníků. Zprávu Reuters označila za založenou na zavádějících informacích anonymních zdrojů, jejichž cílem má být poškodit společnost, její klienty a akcionáře.

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Celá věc má výrazný politický rozměr. Podle Reuters jde pravděpodobně o první případ, kdy společnost spojená s úřadujícím americkým prezidentem prodává rychlejší přístup k jeho vlastním veřejným prohlášením. Trumpův rodinný trust vlastní 41 procent společnosti Trump Media a Trump je jeho jediným beneficientem. Správcem trustu je Donald Trump Jr., který podle firemních dokumentů disponuje hlasovacími a investičními pravomocemi.

Mluvčí Bílého domu Davis Ingle uvedl, že Trump ani jeho rodina nejsou přímo zapojeni do investičních rozhodnutí týkajících se portfolia. Přímo na tvrzení, že prezident svou funkci využívá nevhodným způsobem, ale podle Reuters neodpověděl.

Placený přístup k Trumpovým příspěvkům už vyvolal kritiku demokratických politiků. Senátoři Elizabeth Warrenová a Adam Schiff v červenci požádali americkou Komisi pro cenné papíry a burzy, aby prověřila, zda služba neporušuje pravidla kapitálového trhu. Označili ji za „šokující zneužití“ prezidentského úřadu k osobnímu prospěchu. SEC se k věci odmítla vyjádřit, Trump Media naopak tvrdí, že demokraté fungování služby zkreslují.

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Právní otázky vyvolává především situace, kdy by Bílý dům zveřejňoval oficiální vládní informace nejprve prostřednictvím Truth Social, zatímco placení zákazníci by k nim získávali rychlejší přístup. Intercept Media a nezisková Freedom of the Press Foundation proto v srpnu Trumpa zažalovaly a snaží se zabránit tomu, aby byly oficiální vládní informace publikovány výhradně na Truth Social v době, kdy existuje placený rychlejší datový kanál.

Žaloba tvrdí, že vytvoření finanční bariéry k vládním informacím může být protiústavní a zvýhodňuje bohaté firmy z Wall Street. Její autoři placenou službu označili za „hluboce zkorumpovanou“ a argumentují také porušením práv veřejnosti na rovný přístup k informacím. Spor pokračuje.

Trump Media přitom sama prochází složitým obdobím. Její akcie od začátku roku ztratily více než polovinu hodnoty. Zatímco při burzovním debutu v březnu 2024 měla firma hodnotu kolem osmi miliard dolarů, nyní podle Reuters činí přibližně 1,8 miliardy. Od roku 2024 společnost vykázala ztrátu kolem 1,76 miliardy dolarů včetně nepeněžních účetních položek.

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