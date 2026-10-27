Amerika jde volit. A Wall Street už vyhlíží zisky
Ameriku čekají volby, které mohou Donaldu Trumpovi výrazně zkomplikovat vládnutí. Pro investory ale nemusí být politický pat špatnou zprávou. Historická čísla totiž ukazují překvapivou věc: po všech 19 kongresových volbách od roku 1950 americké akcie v následujících šesti měsících posílily. Analytici XTB nyní rozebírají, co může letošní hlasování přinést Wall Street, dolaru, zlatu i bitcoinu.
Američané se 3. listopadu vydají k volbám, které rozhodnou o novém složení Kongresu. V sázce je všech 435 křesel ve Sněmovně reprezentantů a přibližně třetina Senátu. Pro prezidenta Donalda Trumpa půjde o důležitý test podpory jeho politiky. Pro finanční trhy zase o okamžik, který může změnit očekávání ohledně daní, státních výdajů a regulace největších amerických firem.
Z pohledu investorů přitom nemusí být nejdůležitější, která strana zvítězí. Burzám může prospět už samotný konec předvolební nejistoty. Vyplývá to z analýzy investiční společnosti XTB, která přináší možné scénáře letošních voleb a jejich dopad na burzy.
Akcie po volbách pravidelně rostly. Zopakuje se historie?
Americké burzy mají s kongresovými volbami překvapivě příznivou zkušenost. Podle propočtů XTB vzrostl index S&P 500 během 120 obchodních dnů před volbami od roku 1950 v průměru jen o 1,1 procenta. V následujících 120 obchodních dnech už ale průměrný zisk dosáhl 13 procent.
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Souboj o prvenství v umělé inteligenci se přesouvá na Wall Street. Americký Anthropic, který stojí za chatbotem Claude, oficiálně zahájil proces vstupu na burzu Nasdaq. Pokud plán vyjde, stane se první veřejně obchodovanou společností zaměřenou především na vývoj nejpokročilejších modelů AI. Ambice má přitom obrovské. Chystaná emise akcií by se podle agentury Bloomberg mohla velikostí vyrovnat rekordnímu debutu Muskovy SpaceX, nebo jej dokonce překonat.
Ještě výraznější je jiný údaj: ve všech 19 sledovaných volebních cyklech se index S&P 500 šest měsíců po volbách obchodoval výše než v den hlasování.
Minulé výsledky samozřejmě nejsou zárukou, že se stejný scénář zopakuje i letos, ale historický vzorec tu je. A potvrzují ho i analýzy dalších finančních institucí.
Historicky se po volbách zklidňovaly také trhy. Podle XTB byl index volatility VIX ve 120 obchodních dnech po hlasování nižší v osmi z devíti sledovaných případů od roku 1990.
Politický pat může nahrávat technologickým gigantům
Za svůj základní scénář považují analytici XTB rozdělený Kongres, tedy situaci, kdy republikáni a demokraté ovládnou každý jednu z jeho komor. Tomuto výsledku přisuzují přibližně 60procentní pravděpodobnost.
Pro akciové trhy by taková situace nemusela být nepříznivá. Rozdělený Kongres by Trumpovi ztížil prosazování rozsáhlých daňových a rozpočtových změn. Firmy by naopak získaly relativně předvídatelné prostředí.
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Akcie největší streamovací služby světa od začátku roku strádají. Na jejich kondici se negativně podepisuje prohra boje o studio Warner Bros., ale také neschopnost přinášet převratná díla. I proto dostala část klíčových lidí padáka a nahradili je noví hráči. Bude to však stačit?
Z takového vývoje by podle XTB mohly těžit především velké technologické společnosti, například Microsoft a Alphabet, ale také firmy zaměřené na digitální platby či základní spotřební zboží. Analytici zmiňují Mastercard, Procter & Gamble nebo Coca-Colu.
Jinými slovy, co by pro Trumpa znamenalo politickou komplikaci, může být pro část Wall Street vítanou stabilitou.
Republikáni by pomohli ropě a bankám, demokraté zdravotnictví
Jiné rozložení sil by přineslo odlišné investiční příležitosti. Pokud by si republikáni udrželi obě komory Kongresu, mohlo by podle XTB znovu ožít obchodování založené na očekávání Trumpovy hospodářské politiky. Analytici by v takovém případě sledovali především tradiční energetiku, banky, zbrojařské společnosti a domácí průmysl.
Mezi podniky, kterým by tento scénář mohl prospět, řadí například Exxon Mobil, JPMorgan Chase, Goldman Sachs nebo výrobce zbraní Lockheed Martin a RTX.
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Trhy
Na trzích se znovu vrací pochybnosti, zda se masivní investice do umělé inteligence a datových center dokážou investorům skutečně vrátit. Nervozitu podpořila Meta, která sice překonala očekávání výsledky, zároveň ale plánuje mimořádně vysoké kapitálové výdaje. Vedle AI se investoři soustředili také na rychle rostoucí výnosy francouzských dluhopisů a na vývoj kolem války na Ukrajině, který tlačil dolů ceny některých komodit.
Naopak ovládnutí obou komor demokraty by podle XTB mohlo znamenat větší regulační tlak na technologické giganty a finanční instituce. Příznivější prostředí by ale mohlo vzniknout pro zdravotnictví, obnovitelné zdroje energie a maloobchodní řetězce zaměřené na cenově dostupné zboží.
Analytici v této souvislosti zmiňují například First Solar, Walmart nebo Dollar General.
Zlato, dolar a bitcoin: Každý má vlastní příběh
Volby mohou ovlivnit také další investiční aktiva. Podle XTB bývá po kongresových volbách historicky patrné posilování zlata a mírné oslabování amerického dolaru.
Letošní situace je však odlišná. Zlato před hlasováním vykazuje zvýšenou volatilitu, zatímco dolar se podle analyzovaného období držel relativně stabilně.
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Z dlouhodobého hlediska považuje XTB za zásadní především rostoucí americké zadlužení. Bez ohledu na výsledky voleb totiž zůstane otázkou, jak budou Spojené státy financovat své rozpočtové schodky. Právě obavy z dluhu mohou podle analytiků dál podporovat zájem o zlato.
Na bitcoin by naopak samotný výsledek voleb neměl mít tak výrazný přímý dopad. Výjimkou by podle XTB mohlo být výrazné vítězství republikánů, které by zvýšilo očekávání příznivější regulace kryptoměn.
Rozhodnout mohou i ceny benzinu
Do volebního souboje vstupují také vysoké ceny pohonných hmot. Podle XTB představují pro americké domácnosti jeden z nejviditelnějších projevů zdražování a mohou ovlivňovat jejich hodnocení Trumpovy hospodářské politiky.
Pro investory tak bude důležité nejen konečné rozdělení křesel v Kongresu, ale i to, jak volební výsledek změní očekávání ohledně dalších vládních výdajů, daní a regulace.
Historie sice naznačuje, že americké akcie po kongresových volbách často získávají druhý dech. Tentokrát ale budou investoři sledovat především to, zda jim nový Kongres nabídne stabilitu, nebo další politické přetahování.
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