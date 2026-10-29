Dostavba Dukovan dostala zásah. KHNP ukončila jednání o stavební smlouvě
Projekt nových jaderných bloků v Dukovanech narazil na komplikaci. Korejská KHNP bez dohody ukončila jednání o stavební smlouvě s konsorciem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility kvůli rozdílným postojům k zásadním podmínkám. Firma nyní připravuje další postup včetně možnosti nového tendru na dodavatele stavebních prací. Zda změna zasáhne harmonogram nebo cenu projektu za stovky miliard korun, zatím není jasné.
Největší tuzemská zakázka v historii narazila na první výraznou komplikaci. Korejská společnost KHNP ukončila bez dohody jednání o smlouvě na stavební práce na nových jaderných blocích v Dukovanech s konsorciem firem Daewoo Engineering & Construction a Doosan Enerbility. Důvodem jsou podle KHNP rozdílné postoje k zásadním podmínkám budoucí spolupráce.
Korejská firma nyní zvažuje další kroky, které mají omezit případný dopad na celý projekt. Mezi nimi je ukončení dosavadní dohody o spolupráci se stavebním konsorciem a příprava nového výběrového řízení na dodavatele stavebních prací. KHNP zároveň uvedla, že chce během přechodného období zachovat kontinuitu klíčových částí projektu a některé kroky případně provádět napřímo.
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Čína se stala světovým lídrem v mnoha oborech moderní energetiky, dobře známé jsou její solární panely, baterie nebo elektromobily. Dynamický rozvoj technologií v asijské zemi vybízí k otázce: A co bude dál? Další inovace vyplývají i z čínské geografie – rozvoj obří a vysoce výkonné přenosové sítě elektřiny i jejího moderního řízení, budování velkých jaderných reaktorů nebo solárních termálních elektráren. Silnou kartou může být také recyklace surovin.
Zda krach jednání ovlivní harmonogram nebo cenu výstavby, firma zatím neuvedla. Podle dosud zveřejněných plánů má stavba prvního bloku začít v roce 2029 a dokončena má být v roce 2036. Při cenách z loňského roku mají dva nové reaktory v Dukovanech stát 407 miliard korun.
Část kontraktů už KHNP uzavřela
KHNP už od podpisu smlouvy o výstavbě dukovanských bloků uzavřela několik dílčích kontraktů. Projektové a inženýrské práce má zajistit Kepco Engineering & Construction, jaderný parní systém a turbogenerátor Doosan Enerbility. Jednání pokračují také s Kepco Nuclear Fuel o dodávkách jaderného paliva a se společností Kepco KPS o uvedení elektrárny do provozu a její údržbě. Obě smlouvy by měly být uzavřeny v příštím roce.
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Komplikace kolem stavební části přichází v době, kdy podpora jaderné energetiky v Česku roste. Podle červencového průzkumu CVVM souhlasí s rozvojem a využíváním jádra 78 procent obyvatel, meziročně o pět procentních bodů více. Samotnou výstavbu nových bloků v Dukovanech podporuje až 82 procent dotázaných.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.