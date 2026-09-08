Evropský král AI nabírá sílu. Mistral získal 73 miliard a téměř zdvojnásobil svou hodnotu
Francouzský Mistral, považovaný za největší evropskou naději v umělé inteligenci, získal od investorů tři miliardy eur, tedy zhruba 72,6 miliardy korun. Rekordní kolo vedené Samsungem firmu ocenilo na více než 21 miliard eur. Server CNBC uvádí, že Mistral chce peníze nalít do vlastních datacenter, výpočetního výkonu a vývoje větších a rychlejších modelů.
Evropský závod o vlastní silnou umělou inteligenci dostal mimořádně drahou vzpruhu. Francouzský Mistral získal v novém investičním kole tři miliardy eur, tedy přibližně 72,6 miliardy korun, a jeho hodnota po transakci přesáhla 21 miliard eur. Podle firmy jde o největší kolo financování mezi evropskými technologickými společnostmi. Ještě před rokem byl přitom Mistral oceněn na 11,7 miliardy eur.
Nové kolo vedl jihokorejský technologický gigant Samsung. Přidaly se také fond Scaleup Europe Fund podporovaný Evropskou unií a stávající investor PSG Equity. Samsung i Scaleup Europe do Mistralu vstupují poprvé. V předchozím kole se mezi významné investory zařadil také nizozemský výrobce zařízení pro čipový průmysl ASML. Mistral si tak kolem sebe postupně buduje silnou skupinu průmyslových a technologických partnerů.
Podle CNBC chce firma získané miliardy využít především na infrastrukturu. Šéf a spoluzakladatel Mistralu Arthur Mensch uvedl, že společnost plánuje budovat vlastní datacentra, rozšiřovat výpočetní kapacitu a zároveň část výkonu pronajímat. Dlouhodobým cílem je spoléhat se především na infrastrukturu, kterou si Mistral vybuduje sám. Objem vlastního výpočetního výkonu má během příštích pěti let vzrůst přibližně o 100 procent. Firma zároveň plánuje trénovat „větší a rychlejší modely“.
Tomu se říká úspěch. Tři Francouzi, kteří teprve před dvěma lety založili start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral, se už nyní dočkali pohádkového bohatství. A to díky investici od nizozemské společnosti ASML.
Před dvěma lety založili AI firmu, nyní jsou ze tří třicátníků miliardáři
Leaders
Tomu se říká úspěch. Tři Francouzi, kteří teprve před dvěma lety založili start-up zaměřený na umělou inteligenci Mistral, se už nyní dočkali pohádkového bohatství. A to díky investici od nizozemské společnosti ASML.
Evropská odpověď na OpenAI
Mistral vznikl jako jeden z nejambicióznějších evropských pokusů vybudovat protiváhu americkým hráčům typu OpenAI nebo Anthropic. Jeho strategie je ale odlišná. Místo univerzálního produktu pro masový trh se silně soustředí na spolupráci s jednotlivými firmami, kterým vytváří nástroje na míru a zapojuje je přímo do jejich provozu.
Firma už například nasazuje AI ve výrobních procesech společnosti ASML a podobnou oblast chce nyní rozvíjet také se Samsungem. Podle Mensche má právě propojení AI s reálným průmyslem patřit k hlavním motorům dalšího růstu.
Mistral se zároveň snaží profilovat jako evropská, tedy neamerická a nečínská alternativa. Staví na takzvaných open-weight modelech, jejichž parametry mohou zákazníci využívat ve vlastních systémech. Firmám to umožňuje držet data, infrastrukturu i know-how pod vlastní kontrolou. Právě to je atraktivní hlavně pro společnosti a instituce, které nechtějí citlivá data svěřovat americkým technologickým gigantům.
Modely Mistralu se už používají také při zavádění nástroje francouzské vlády určeného pro část státní správy. Společnost letos navíc zvýšila investice do infrastruktury, včetně budování nového datového centra ve Francii, a uzavřela obchodní dohodu s Microsoftem.
Francouzský startup v oblasti umělé inteligence Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na vybudování datového centra poháněného tisíci čipů společnosti Nvidia. Informoval o tom server CNBC.
Evropa posiluje v AI. Mistral vybuduje datové centrum, které bude pohánět 13 800 čipů od Nvidie
Money
Francouzský startup v oblasti umělé inteligence Mistral získal dluhové financování ve výši 830 milionů dolarů na vybudování datového centra poháněného tisíci čipů společnosti Nvidia. Informoval o tom server CNBC.
Miliardové tržby na dohled
Růst se má projevit i v příjmech. Mensch už dříve uvedl, že očekává, že roční opakované tržby Mistralu letos překročí jednu miliardu dolarů. Po novém financování a uzavřených partnerstvích nyní věří, že firma může tuto hranici překonat ještě výrazněji, pokud bude současný vývoj pokračovat. Konkrétní nový odhad ale neuvedl.
„Jsme velmi přesvědčeni, že financování, které dnes získáváme, urychluje náš růst a umožní nám další expanzi v roce 2027,“ řekl Mensch CNBC.
Nové peníze zároveň podle finančního ředitele Johana Bergqvista posouvají Mistral na pozici druhé nejhodnotnější soukromé technologické skupiny v Evropě a nejrychleji rostoucí společnosti. Přes rychlý růst ale zůstává ve srovnání s největšími americkými konkurenty výrazně menší.
Francouzská technologická společnost Mistral AI investuje 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy korun) do výstavby datového centra ve Švédsku. Půjde o první zařízení tohoto typu mimo Francii a zároveň o významný krok směrem k technologické nezávislosti Evropy. Firma uvedla, že nové centrum nabídne plně evropské řešení v oblasti generativní umělé inteligence. O investici informovala agentura Agence France-Presse.
Evropa chce vlastní AI infrastrukturu. Mistral investuje miliardy ve Švédsku
Zprávy z firem
Francouzská technologická společnost Mistral AI investuje 1,2 miliardy eur (29,1 miliardy korun) do výstavby datového centra ve Švédsku. Půjde o první zařízení tohoto typu mimo Francii a zároveň o významný krok směrem k technologické nezávislosti Evropy. Firma uvedla, že nové centrum nabídne plně evropské řešení v oblasti generativní umělé inteligence. O investici informovala agentura Agence France-Presse.
Čína tlačí také
Konkurence navíc nepřichází jen ze Spojených států. Mistral čelí i rychle rostoucím čínským vývojářům otevřených AI modelů. Mensch tvrdí, že nové modely, které firma představí „velmi brzy“, mají být vysoce konkurenceschopné.
Zároveň upozorňuje, že pro evropské firmy může být dlouhodobé spoléhání na čínské modely problematické. Není podle něj jisté, jak dlouho budou jednotlivé modely podporované, zda se na ně časem nevztáhnou exportní omezení a zda budou jejich vývojáři schopni evropským zákazníkům garantovat kontinuální zlepšování.
Právě v tom chce Mistral vidět svou výhodu. Nejen jako výrobce dalšího AI modelu, ale jako partner, který evropským firmám slíbí kontrolu nad daty i dlouhodobý přístup k novým generacím technologie. „Jediný způsob, jak můžeme tuto garanci poskytnout, je pokračovat ve vlastním trénování našich modelů,“ uvedl Mensch.
Mistral tak s novými miliardami dostává výrazně více prostoru k tomu, aby svou pozici evropského AI šampiona skutečně obhájil. Zatímco USA a Čína mají náskok ve velikosti i kapitálu, francouzská firma sází na evropskou poptávku po vlastní infrastruktuře, kontrole dat a technologické nezávislosti.
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