Vydělává miliardy, investorům to ale nestačí. Akcie Alphabetu padají
Americká technologická skupina Alphabet, pod kterou spadá Google, zvýšila ve třetím čtvrtletí tržby o čtvrtinu na 127,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 2,7 bilionu korun. Čistý zisk se však meziročně propadl o 25 procent a výsledky zaostaly za očekáváním analytiků. Investory znepokojil především výrazný odliv hotovosti související s investicemi do cloudové infrastruktury. Akcie společnosti v reakci na výsledky oslabily o 8,5 procenta.
Technologický gigant Alphabet, mateřská společnost Googlu, vykázal za třetí čtvrtletí meziroční růst tržeb o 25 procent na 127,6 miliardy dolarů (přibližně 2,7 bilionu korun). Čistý zisk ale klesl o čtvrtinu na 26,2 miliardy dolarů (asi 573 miliard korun). Zisk na akcii se snížil z loňských 2,87 na 2,12 dolaru. Pokles ziskovosti ovlivnily zejména ztráty z investic do cenných papírů.
Přestože společnost vykázala výrazný růst příjmů, výsledky investory zklamaly. Podle agentury Reuters Alphabet oznámil podstatně vyšší odliv hotovosti, než se očekávalo. Volný peněžní tok se propadl do záporných hodnot a dosáhl minus 9,07 miliardy dolarů. Analytici oslovení společností LSEG přitom předpokládali odliv pouhých 36 milionů dolarů. Za výrazným rozdílem stojí především rozsáhlé investice do rozšiřování cloudové infrastruktury.
Rok 2026 se může stát rokem s nejvyššími investicemi do technologické infrastruktury všech dob. Velké společnosti sázející na AI totiž plánují investiční výdaje v celkové hodnotě blížící se bilionu dolarů. Problém je, že po letech hromadění hotovosti firmy nemají dost peněz na investice a musí si půjčovat. To přitom zdražuje dluhy všem, hlavně státům.
Technologičtí giganti letos napumpují do AI až bilion dolarů. A to je problém
Trhy
Rok 2026 se může stát rokem s nejvyššími investicemi do technologické infrastruktury všech dob. Velké společnosti sázející na AI totiž plánují investiční výdaje v celkové hodnotě blížící se bilionu dolarů. Problém je, že po letech hromadění hotovosti firmy nemají dost peněz na investice a musí si půjčovat. To přitom zdražuje dluhy všem, hlavně státům.
Cloud roste raketovým tempem, Gemini má miliardu uživatelů
Největší dynamiku vykázala cloudová divize Google Cloud, jejíž tržby se meziročně více než zdvojnásobily na rekordních 30,7 miliardy dolarů. Provozní zisk divize vzrostl z loňských 3,6 miliardy na 11,1 miliardy dolarů. Za prudkým růstem stojí především silná poptávka po výpočetní infrastruktuře a službách využívajících umělou inteligenci.
Alphabet současně oznámil další významný milník v oblasti AI. Jeho aplikace Gemini dosáhla jedné miliardy uživatelů. Generální ředitel společnosti Sundar Pichai rovněž uvedl, že počet předplatitelů YouTube Music a YouTube Premium celosvětově překročil 150 milionů, včetně uživatelů se zkušebním předplatným.
Dařilo se také tradičnímu podnikání Googlu. Divize Google Services, zahrnující internetové vyhledávání, reklamu, YouTube a další služby, zvýšila tržby o 11 procent na 96,3 miliardy dolarů. Samotné příjmy z vyhledávání a souvisejících služeb vzrostly o 12 procent. Podle Pichaie zaznamenal Google nejvyšší meziroční růst počtu vyhledávacích dotazů za posledních pět let.
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
Stanislav Šulc: AI kolos Anthropic jde na burzu. Potvrdí očekávání?
Názory
Měsíce se na to čekalo a nyní je to konečně tady. Společnost Anthropic, která patří k lídrům ve vývoji modelů umělé inteligence, zveřejnila prospekt před vstupem na burzu. Děje se tak v okamžiku, kdy její nacenění překračuje bilion dolarů, ale zároveň se celé odvětví ocitá v poměrně složitém období nejistoty z dalšího vývoje. Bude IPO Anthropicu úspěchem, nebo hořkým zklamáním?
Analytik: Výsledky Alphabetu výrazně zklamaly
Navzdory silnému růstu cloudového podnikání investory znepokojily slabší ziskovost a vysoké výdaje. Akcie Alphabetu po zveřejnění výsledků v prodlouženém obchodování oslabovaly o 8,5 procenta.
„Výsledky Alphabetu výrazně zklamaly. Přestože tržby meziročně vzrostly o 25 procent, na překonání očekávání to nestačilo. Pod odhady skončil také čistý zisk, přičemž sentimentu nepomohl ani propad volného peněžního toku do záporné hodnoty 9,07 miliardy dolarů,“ uvedl analytik XTB Tomáš Maxa.
Podle něj investory nepřesvědčila ani čísla ukazující rychlý rozvoj umělé inteligence a cloudových služeb. „Ani výrazný růst cloudové divize, podpořený zprávou, že Gemini pokořil hranici miliardy uživatelů, nedokázal zabránit propadu akcií,“ dodal.
Americký technologický gigant Microsoft vstoupil do nového finančního roku s výrazným růstem. Čistý zisk společnosti meziročně vyskočil o 32 procent na 36,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 799 miliard korun. Tržby překonaly 92 miliard dolarů. Hlavním motorem růstu zůstávají cloudové služby a poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí.
Microsoft umlčel pochybnosti o AI. Hlásí skvělé výsledky
Zprávy z firem
Americký technologický gigant Microsoft vstoupil do nového finančního roku s výrazným růstem. Čistý zisk společnosti meziročně vyskočil o 32 procent na 36,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 799 miliard korun. Tržby překonaly 92 miliard dolarů. Hlavním motorem růstu zůstávají cloudové služby a poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek. Radek Kašpárek je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.