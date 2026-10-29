Microsoft umlčel pochybnosti o AI. Hlásí skvělé výsledky
Americký technologický gigant Microsoft vstoupil do nového finančního roku s výrazným růstem. Čistý zisk společnosti meziročně vyskočil o 32 procent na 36,6 miliardy dolarů, tedy zhruba 799 miliard korun. Tržby překonaly 92 miliard dolarů. Hlavním motorem růstu zůstávají cloudové služby a poptávka po technologiích spojených s umělou inteligencí.
Americká technologická společnost Microsoft zvýšila v prvním čtvrtletí svého finančního roku čistý zisk meziročně o 32 procent na 36,6 miliardy dolarů (přibližně 799 miliard korun). Tržby vzrostly o 19 procent na 92,3 miliardy dolarů, tedy zhruba dva biliony korun. Zisk na akcii dosáhl 4,92 dolaru. Vyplývá to z výsledků, které společnost zveřejnila ve středu 28. října. Čtvrtletí skončilo 30. září.
Provozní zisk Microsoftu vzrostl o 21 procent na 45,9 miliardy dolarů. Podle finanční ředitelky Amy Hoodové společnost překonala vlastní očekávání v tržbách, provozním zisku i zisku na akcii. „Do finančního roku jsme vstoupili silně,“ uvedla Hoodová.
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Cloud a umělá inteligence táhnou růst
Hlavním tahounem výsledků zůstává cloudový byznys. Divize Microsoft Cloud, která zahrnuje platformu Azure a další cloudové služby, zvýšila tržby meziročně o 30 procent na 63,9 miliardy dolarů. Samotná platforma Azure, která firmám a institucím poskytuje výpočetní výkon, datová úložiště a další digitální služby, zaznamenala růst tržeb o 48 procent.
Výrazně rostla také hodnota dosud nesplněných smluvních závazků vůči firemním zákazníkům. Meziročně se zvýšila o 73 procent na 677 miliard dolarů. Jde o zakázky a služby, za které bude Microsoft vykazovat tržby v následujících obdobích.
Segment zahrnující AI agenty, cloudovou infrastrukturu, kancelářské aplikace a podnikové služby zvýšil tržby o 25 procent na 76,8 miliardy dolarů. Příjmy z cloudové verze Microsoft 365 pro firemní zákazníky vzrostly o 17 procent, stejným tempem rostla také spotřebitelská verze služby.
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Windows a Xbox naopak ztrácejí
Ne všem částem podnikání se však dařilo. Segment zařízení a spotřebitelských služeb, který zahrnuje operační systém Windows, herní byznys Xbox a internetové vyhledávání, zaznamenal meziroční pokles tržeb o tři procenta na 15,5 miliardy dolarů.
Tržby z prodeje licencí Windows výrobcům počítačů a ze zařízení se propadly o 22 procent. Příjmy z herního obsahu a služeb Xbox klesly o dvě procenta. Naopak vyhledávání a internetová reklama po odečtení nákladů na získání návštěvnosti vykázaly růst o 12 procent.
Analytik: Microsoft rozptýlil obavy o svůj byznys
Podle analytika XTB Tomáše Maxy výsledky ukazují, že rozvoj umělé inteligence nemusí ohrožovat dosavadní obchodní model společnosti.
„Microsoft oznámil z mého pohledu fantastické výsledky a rozptýlil obavy, že by rozvoj umělé inteligence mohl narušit jeho stávající byznys model, což bylo téma, které trh v průběhu roku znervózňovalo,“ uvedl Maxa.
Investoři podle něj pozitivně hodnotí také přístup Microsoftu k investicím do AI infrastruktury. „Trh navíc velmi pozitivně zhodnotil disciplínu v investicích do AI. Kapitálové výdaje na AI infrastrukturu byly v uplynulém čtvrtletí o sedm miliard dolarů nižší, než se původně očekávalo. Zásadním tahounem celého růstu zůstává cloudový segment,“ dodal analytik.
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VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
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V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.