Pro české podniky je expanze na zahraniční trhy výzvou

Pro české firmy je vstup na zahraniční trhy složitý. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu Instant Research1, který ukázal, že zatímco 67 procent českých firem má zájem expandovat do zahraničí, naprostá většina z nich (95 procent) považuje tento proces za složitý. Amazon ve spolupráci s Profit&Roll, specialistou na e-commerce expanzi, podporuje malé a střední podniky při vstupu na zahraniční trhy prostřednictvím marketplace.

Z průzkumu pro společnost Amazon dále vyplynulo, že 92 procent dotazovaných podnikatelů by uvítalo pomoc se startem podnikání na zahraničních trzích. Jednou z nejčastěji zmiňovaných výzev v rámci tohoto procesu je nedostatečná znalost zahraničního trhu (48 procent). Mezi další významné překážky patří administrativní zátěž (41 procent), legislativní bariéry (38 procent), neznalost jazyka (29 procent) a nízký finanční kapitál (27 procent). Firmy se však obávají také dalších faktorů, jako jsou měnové riziko (26 procent), silná konkurence (27 procent) nebo výzvy v oblasti logistiky (24 procent).

Podle výsledků průzkumu jsou firmy do zahraniční expanze ochotné investovat nejčastěji řádově desítky tisíc korun (44 procent), statisícové investice si může dovolit jen každá pátá dotázaná firma (22 procent). Při zahájení podnikání za českými hranicemi by pak podniky nejvíce ocenily know-how zkušenějších osob v podobné situaci nebo obchodního partnera.

Co se týče preferovaných destinací pro export, většina malých a středních podniků by se při expanzi zaměřila především na sousední země. Německo je atraktivním trhem pro 55 procent z nich, následuje Slovensko (53 procent), Rakousko (48 procent) a Polsko (39 procent). Zájem je také o západní Evropu (32 procent), případně Severní Ameriku (10 procent).

Marketplace jako cesta k zahraniční expanzi

Usnadnění vstupu na zahraniční trhy nabízí malým a středním podnikům společnost Amazon, která již dva roky spolupracuje s agenturou Profit&Roll. Společně podnikatelům a firmám nabízejí komplexní služby, které jim pomáhají začít prodávat své zboží v zahraničí prostřednictvím platformy marketplace. Ta jim zjednodušuje vstup a orientaci na nových trzích, pomůže však také s logistikou, marketingem i nezbytnou administrativou.

„Podnikatelé často čelí výzvám, jako jsou administrativní zátěž, legislativní bariéry a nedostatečná znalost zahraničních trhů. Naší prioritou je těmto překážkám čelit a poskytnout firmám potřebnou podporu, aby mohly na zahraničních trzích uspět. Vstup přes Amazon na nové trhy je poměrně levný a rychlý proces, náklady jsou v řádu několika desítek tisíc podle velikosti portfolia. Když si tuto částku porovnáte s potenciálem, který může přinést prodej v zahraničí, je to zanedbatelné,“ uvedl Jan Zbirovský, CEO agentury Profit&Roll.

„V září 2023 jsme podepsali memorandum o porozumění s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má za cíl identifikovat možnosti, jak můžeme přispět k digitalizaci a exportním příležitostem českých malých a středních podniků. Dosud již více než 3 tisíce z nich využívá řadu našich služeb, včetně prodeje svých produktů v našich obchodech a využívání cloudu AWS k efektivnímu a bezpečnému provozu své online prezentace. Malé a střední podniky jsou páteří české i evropské ekonomiky, a proto věříme, že se bude naše vzájemná spolupráce dále prohlubovat,“ říká Filip Franěk, Public Policy Manager ze společnosti Amazon.

Více zákazníků a vyšší obrat, potvrzují firmy

Mnoho českých firem, jako například Alpine Pro, Vuch nebo Notique, již této pomoci využilo. Právě Vuch, česká módní značka doplňků, si spolupráci velmi pochvaluje. „Rozhodnutí vstoupit na Amazon jsme vnímali jako klíčový krok k vybudování distribučního kanálu, který nám umožní efektivně proniknout na německý trh. Amazon zde má silné postavení a je mezi zákazníky známý jako důvěryhodná a osvědčená platforma, což nám pomáhá rychleji získat důvěru a oslovit širší publikum,“ uzavírá Josef Pelikán, CSO Vuch.

