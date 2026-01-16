Nový magazín právě vychází!

Letiště Václava Havla bilancuje. Terminálem 2 prošlo přes 141 milionů cestujících

Za dvě desetiletí provozu odbavil Terminál 2 na Letišti Václava Havla Praha více než 141 milionů cestujících. Letiště výročí připomíná tematickou výstavou, mimořádnými exkurzemi do zákulisí i plány na další modernizaci terminálu, který slouží cestujícím v rámci schengenského prostoru.

Za 20 let provozu prošlo Terminálem 2 na ruzyňském letišti více než 141,34 milionu cestujících. Letiště o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. První den provozu bylo v Terminálu 2 odbaveno 3445 lidí. Nejvíce cestujících jím za dobu jeho existence prošlo loni 14. září, kdy terminál využilo 42 571 osob. Rekordní byl také celý loňský rok, během něhož terminál odbavil celkem 10,66 milionu cestujících.

„Na den zahájení provozu 17. ledna pořádáme mimořádné exkurze pro veřejnost, včetně návštěvy automatické třídírny zavazadel. Zároveň dnes zahajujeme tematickou výstavu ve spojovací chodbě mezi terminály, která mapuje historii i budoucnost Terminálu 2 a bude k vidění až do konce února,“ uvedla ředitelka komunikace a marketingu letiště Eva Krejčí.

Zprávy z firem

Výstavba terminálu začala v roce 2003. Její součástí byla také spojovací chodba mezi terminály, estakáda propojující terminál s parkovacím domem a automatická třídírna zavazadel napojená podzemním tunelem na Terminál 1.

Důvodem výstavby bylo navýšení kapacity letiště a vstup Česka do schengenského prostoru, tedy skupiny států, které zrušily vnitřní hraniční kontroly a umožňují volný pohyb osob. Bylo proto nutné oddělit provoz příletů ze zemí Schengenu a z ostatních států. Terminál 2 dnes slouží cestujícím na letech v rámci schengenského prostoru a denně jím projdou tisíce lidí.

V blízké budoucnosti čeká terminál další modernizace. Vzniknout by měly nové přístupy k letadlům, přímé napojení na železniční stanici, nové salonky i hotelové a konferenční prostory. „Vše s důrazem na udržitelnost, energetickou efektivitu a moderní technologie,“ uvedlo letiště.

Úpravami prošel Terminál 2 i v minulých letech. V roce 2018 byla přesunuta centrální bezpečnostní kontrola, jejíž kapacita již nevyhovovala. V roce 2020 byl zprovozněn čtvrtý odbavovací ostrov s přepážkami pro samoodbavení zavazadel.

Loni byla centrální bezpečnostní kontrola vybavena CT rentgeny. Díky nim mohou cestující odlétající z Terminálu 2 přepravovat v příručním zavazadle navíc jednu nádobu s tekutinou o objemu nad 100 mililitrů až do dvou litrů, vedle menších nádob uložených v litrovém sáčku. Na Terminálu 1 nadále platí omezení na tekutiny do 100 mililitrů v sáčku o objemu jednoho litru.

Brno roste. A Praha hledá směr

