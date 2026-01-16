Letiště Václava Havla bilancuje. Terminálem 2 prošlo přes 141 milionů cestujících
Za dvě desetiletí provozu odbavil Terminál 2 na Letišti Václava Havla Praha více než 141 milionů cestujících. Letiště výročí připomíná tematickou výstavou, mimořádnými exkurzemi do zákulisí i plány na další modernizaci terminálu, který slouží cestujícím v rámci schengenského prostoru.
Za 20 let provozu prošlo Terminálem 2 na ruzyňském letišti více než 141,34 milionu cestujících. Letiště o tom dnes informovalo v tiskové zprávě. První den provozu bylo v Terminálu 2 odbaveno 3445 lidí. Nejvíce cestujících jím za dobu jeho existence prošlo loni 14. září, kdy terminál využilo 42 571 osob. Rekordní byl také celý loňský rok, během něhož terminál odbavil celkem 10,66 milionu cestujících.
„Na den zahájení provozu 17. ledna pořádáme mimořádné exkurze pro veřejnost, včetně návštěvy automatické třídírny zavazadel. Zároveň dnes zahajujeme tematickou výstavu ve spojovací chodbě mezi terminály, která mapuje historii i budoucnost Terminálu 2 a bude k vidění až do konce února,“ uvedla ředitelka komunikace a marketingu letiště Eva Krejčí.
Italský antimonopolní úřad AGCM vyměřil irské letecké společnosti Ryanair pokutu 255 milionů eur (více než šest miliard korun) za zneužívání dominantní pozice vůči cestovním kancelářím. Úřad o tom v úterý informoval v tiskové zprávě.
Ryanair v Itálii tvrdě narazil. Pokuta šest miliard ho nemine
Zprávy z firem
Italský antimonopolní úřad AGCM vyměřil irské letecké společnosti Ryanair pokutu 255 milionů eur (více než šest miliard korun) za zneužívání dominantní pozice vůči cestovním kancelářím. Úřad o tom v úterý informoval v tiskové zprávě.
Výstavba terminálu začala v roce 2003. Její součástí byla také spojovací chodba mezi terminály, estakáda propojující terminál s parkovacím domem a automatická třídírna zavazadel napojená podzemním tunelem na Terminál 1.
Důvodem výstavby bylo navýšení kapacity letiště a vstup Česka do schengenského prostoru, tedy skupiny států, které zrušily vnitřní hraniční kontroly a umožňují volný pohyb osob. Bylo proto nutné oddělit provoz příletů ze zemí Schengenu a z ostatních států. Terminál 2 dnes slouží cestujícím na letech v rámci schengenského prostoru a denně jím projdou tisíce lidí.
V blízké budoucnosti čeká terminál další modernizace. Vzniknout by měly nové přístupy k letadlům, přímé napojení na železniční stanici, nové salonky i hotelové a konferenční prostory. „Vše s důrazem na udržitelnost, energetickou efektivitu a moderní technologie,“ uvedlo letiště.
Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.
Amundi koupila hotel na Florenci, sází na proměnu lokality v širším centru Prahy
Reality
Investiční společnost Amundi Czech Republic prostřednictvím fondu kvalifikovaných investorů Amundi Realitní fond KB 3 dokončila akvizici hotelu B&B Hotel v Praze na Florenci. Nemovitost se nachází v širším centru metropole a v příštích letech by měla těžit z plánované proměny celé oblasti, kterou chystá skupina Penta.
Úpravami prošel Terminál 2 i v minulých letech. V roce 2018 byla přesunuta centrální bezpečnostní kontrola, jejíž kapacita již nevyhovovala. V roce 2020 byl zprovozněn čtvrtý odbavovací ostrov s přepážkami pro samoodbavení zavazadel.
Loni byla centrální bezpečnostní kontrola vybavena CT rentgeny. Díky nim mohou cestující odlétající z Terminálu 2 přepravovat v příručním zavazadle navíc jednu nádobu s tekutinou o objemu nad 100 mililitrů až do dvou litrů, vedle menších nádob uložených v litrovém sáčku. Na Terminálu 1 nadále platí omezení na tekutiny do 100 mililitrů v sáčku o objemu jednoho litru.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.