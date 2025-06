Izraelská společnost Cato Networks získala stamiliony dolarů na vývoj. Rozšíří pražské vývojové centrum

Praha je výrazným centrem kybernetické bezpečnosti. Vývojové centrum tu má například izraelská společnost Cato Networks, která nyní získala novou investici ve výši 359 milionů dolarů. Chce se zaměřit na inovace a dál rozšiřovat byznys.

Společnost Cato Networks působící v oblasti kybernetické bezpečnosti získala novou investici ve výši 359 milionů dolarů. Peníze v tomto kole poskytli jak noví investoři včetně společností Vitruvian Partners a ION Crossover Partners, tak i ti stávající, jako jsou Lightspeed Venture Partners, Acrew Capital a Adams Street Partners.

Díky této investici dosáhlo ocenění společnosti Cato na více než 4,8 miliardy dolarů a celkové financování na více než 1 miliardy dolarů. Nové prostředky využije na další vývoj a výzkum, část peněz přitom půjde i na rozvoj pražského centra.

„Máme více než 3 500 podnikových zákazníků, konzistentně vykazujeme prudký růst a opakovaně překonáváme všechny konkurenty. Cato je tedy osvědčenou a vyzrálou firmou, do které je výhodné investovat,“ řekl Shlomo Kramer, spoluzakladatel a generální ředitel společnosti Cato Networks.

Cato poskytuje zabezpečení a sítě podnikové úrovně jako jedinou cloudovou platformu. Ta může nahradit stávající řešení složené z různých a mnohdy těžko kombinovaných řešení, jako jsou firewally, směrovače, cloudové proxy servery. Platforma Cato Networks je navržena tak, aby podnikům přinášela samoobslužnou správu a autonomní škálovatelnost.

Posílit inovace

Díky nové investici bude společnost Cato dále posilovat zejména v oblasti umělé inteligence. Rozšíří možnosti, které zákazníkům umožní bezpečně a kontrolovaně zavádět AI napříč celým podnikem. Dále chce urychlit inovace celé služby a rozšířit své působení na globální úroveň.

„Cato Networks posledních deset let budovala a optimalizovala novou generaci kybernetické bezpečnosti. Jsme hrdí na to, že s ní můžeme spolupracovat, protože nadále zvyšuje laťku v oblasti zabezpečení a sítí při využití umělé inteligence,“ uvedla společnost Vitruvian Partners. „K investici do společnosti Cato nás vedlo vizionářské vedení firmy, nejvyšší míra růstu ve své kategorii i schopnost udržet si zákazníky a zaměření na inovace a zákaznickou zkušenost,“ dodali investoři.

Jedno řešení v cloudu

Společnost Cato Networks poskytuje podnikové zabezpečení a sítě prostřednictvím jediné cloudové platformy. Jako lídr v oblasti takzvané SASE (Secure Access Service Edge – moderní komplexní řešení kybernetické bezpečnosti postavené na cloudu – pozn. red.) vytváří pro zákazníky prostředí, které umožňuje prevenci hrozeb, ochranu dat, včasnou detekci a reakci na bezpečnostní incidenty.

