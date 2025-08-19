Miliardář Krsek získal podíl ve startupu, který pomocí AI odhaluje rakovinu
Investiční skupina BHM Group miliardáře Tomáše Krska získala podíl 4,6 procenta ve zdravotnickém start-upu Carebot, který nabízí zpracování rentgenových snímků pomocí AI (umělé inteligence). Může tak odhalit třeba počínající rakovinu. Uvedl to server Seznam Zprávy.
Krsek podle webu dříve půjčil Carebotu peníze a půjčku nyní převedl na podíl ve firmě. Výši Krskovy investice server neupřesnil. Hodnotu Carebotu odhadují jeho zakladatelé na řádově stovky milionů korun, píší Seznam Zprávy.
„S investicí do společnosti Carebot jsme velmi spokojeni a vidíme v ní velký potenciál. Společnost má vynikající tým i produkt s orientací na zákazníka na trhu, kde má implementace umělé inteligence obrovský přínos jak pro pacienty, tak lékaře,“ řekl Seznam Zprávám šéf BHM Group Jan Černý. Carebot plánuje podle něj skupina podporovat nadále, a to finančně, nebo prostřednictvím své divize medicínských technologií.
V zatím nejrozsáhlejší studii svého druhu pomáhala umělá inteligence radiologům vyhodnocovat snímky z mamografu. Ukázalo se, že zvyšuje úspěšnost v odhalování nádorů. Postupně se zřejmě otevírají možnosti, jak může umělá inteligence vstoupit do zdravotnictví a vylepšit ho.
Umělá inteligence pomohla lékařům lépe najít nádory: přijde s ní do ordinací užitečná změna?
Enjoy
Systém Carebotu pro AI vyhodnocování rentgenových snímků hrudníku už používají lékaři ve více než stovce nemocnic v sedmi evropských státech - Česku, Slovensku, Polsku, Maďarsku, Německu, Bulharsku a Řecku. Každoročně vyhodnotí více než milion snímků a jeho přesnost údajně dosahuje až 95 procent.
Carebot založili v roce 2021 Daniel Kvak, Karolína Kvaková a Matěj Misař. „Na trh jsme vstoupili v březnu 2024 po získání certifikace. Od té doby generujeme příjmy ve stovkách tisíc eur,“ řekl serveru šéf Carebotu Misař. Firma je zatím podle Seznam Zpráv ve ztrátě. Nadpoloviční podíl ve společnosti vlastní podle serveru zakladatelé Carebotiu Kvak a Misař.
