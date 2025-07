Copak umělá inteligence. Přijde mnohem větší sekáč

Na dohled je superinteligence, slibují technologičtí giganti ze Silicon Valley. Závod o to, kdo nadlidskou inteligenci první postaví, vrcholí. A stamiliardy kolem toho létají.

Akcie Mety Marka Zuckerberga včera vylétly o dvanáct procent. Je to výsledek jeho sázky na superinteligenci, ke které svou Metu otočil před dvěma lety. Facebook měl jednak výsledky, co předčily očekávání (za poslední kvartál 47,5 miliardy dolarů tržeb), do dalších měsíců čeká další zlepšené výnosy a zisk, ale hlavně se investorům líbí jeho nový tým, který postavil kvůli superinteligenci, a také příbuzné obecné umělé inteligenci (AGI), o jejíž vznik se snaží hned několik velkých jmen.

Superinteligence je podle nich na dohled. A co má umět? AGI je dle definice hypotetická forma AI, která má kognitivní schopnosti na úrovni – nebo mírně nad člověka, a to napříč různými obory a úkoly, řešit problémy, sama se učit a umět konverzovat. Může fungovat jako specialista, učitel, kreativec. Má přesáhnout současné LLM modely a jejich agenty, které dobře zvládají předdefinované úkoly v jedné oblasti.

Rakovina, gravitace, prostě bůh

Superinteligence, dříve synonymum, ale nedávno postavená nad AGI, má jít ještě mnohem dál, má se stát jakýmsi technologickým bohem. Výrazně přesáhne lidskou ve všech směrech, má se naučit celé vědní obory během hodin, mít schopnost exponenciálního učení, řešit problémy, které lidstvo nezvládlo - včetně vyřešení rakoviny a dalších neléčitelných nemocí či jednocení kvantové fyziky a gravitace, navrhovat nové materiály, léky, infrastrukturu, řídit globální logistiku a podobně.

Meta založila interní divizi pro umělou inteligenci, nyní označovanou jako Meta Superintelligence Labs, vede ji Alexandr Wang, bývalý šéf l společnosti Scale, který se k Metě připojil v červnu poté, co Zuckerberg zaplatil 14,3 miliardy dolarů za necelou půlku firmy. „Děláme všechny tyto investice, protože jsme přesvědčeni, že superinteligence zlepší každý aspekt toho, co děláme, i z obchodního hlediska,“ řekl Zuckerberg během hovoru s investory, s tím, že Meta chce stát „lídrem v oblasti AI.“

Zuckerberg dal jen letos do pokroku v umělé inteligence 66 miliard dolarů na kapitálových výdajích a příští rok to má být sto. Není sám. Celkem technologičtí giganti nalili jen pro letošek stamiliardy dolarů do pokroku v AI. Minulý týden společnost Alphabet, matka Google, zvýšila odhad svých celoročních kapitálových výdajů na AI na 85 miliard dolarů. Microsoft v současném čtvrtletí utratí přes 30 miliard dolarů, což je o polovinu více než výdaje za stejné období loni. Pozadu není ani Open AI Sama Altmana, Amazon Jeffa Bezose či xAI Elona Muska a další hráči, jako Anthropic, Oracle a jiní.

Trump chce vyhrát

„V jistém smyslu je tento závod historicky podobný závodům o PC, webový prohlížeč, vyhledávač a chytrý telefon,“ napsal dle Bloombergu ve svém komentáři Mike Proulx, analytik ve společnosti Forrester. „Velký rozdíl je však v tom, že tento závod probíhá mnohem rychleji, protože AI – to, o co se Meta a další tak snaží – se pomáhá zrychlit sama.“

Závod o AI se líbí i prezidentu Donaldu Trumpovi. Sam Altman kolem inaugurace slibil, že Trump se superinteligence dočká v aktuálním volebním období. Proto prezident podpořil obří investice do datacenter a dereguloval kvůli AI řadu předpisů a prohlásil, že udělá vše, co je třeba, aby Spojené státy dominovaly v AI. Minulý týden podepsal tři prezidentské výnosy v rámci státní strategie Akční plán pro AI. Cílem administrativy je vyhrát závod o superinteligenci nad Čínou, která do ní údajně také masivně investuje. Na druhou stranu, neregulovaný rozvoj superinteligence vzbuzuje obavy mnoha odborníků o její budoucí bezpečnost.

