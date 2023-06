Hudební vydavatelství žalují Twitter. Po koupi Muskem kašle na autorská práva, tvrdí

Největším hudebním vydavatelstvím na světě v čele se Sony Music a Universal Music došla trpělivost. Zažalovaly společnost Twitter, která podle nich po koupi miliardářem Elonem Muskem přestala hlídat porušování autorských práv, uvedla agentura Reuters.

Reklama

Skupina hudebních vydavatelství podala na společnost Twitter žalobu za rozsáhlé porušování autorských práv. Podle hudebních společností správci sociální sítě nic nepodnikají proti porušování autorských práv ze strany uživatelů Twitteru, píše agentura Reuters.

Miliardové odškodné

Po Twitteru žádají odškodnění ve výši 250 milionů dolarů (5,5 miliardy dolarů) za porušení zhruba 1700 autorských práv. Twitter na informaci o žalobě nereagoval.

Letos vyjde nový hit od The Beatles. Díky umělé inteligenci i se zpěvem Johna Lennona Enjoy Umělá inteligence má další zářez v hudebním průmyslu. Tentokrát díky ní ožije hlas Johna Lennona v nikdy nevydané a nedokončené skladbě The Beatles. Pravděpodobně půjde o píseň napsanou Johnem Lennonem v roce 1978. ČTK Přečíst článek

Mezi subjekty, které podaly žalobu k soudu ve státě Tennessee, jsou i velká vydavatelství jako Sony Music Publishing či Universal Music Publishing Group. Podle nich správci Twitteru umožňují na síti zveřejňovat videa s hudbou bez řádně zakoupené licence a ignorují porušování autorských práv. Podle vydavatelství tím Twitter získává nespravedlivou výhodu vůči dalším sociální sítím, které jednají korektně.

Ve vnitřních poměrech v Twitteru, jež souvisí se záležitostmi v tomto případě, panuje chaos," tvrdí hudební nakladatelé.

Podle autorů žaloby problémy s twitterem ohledně autorských práv k hudbě trvají dlouhou dobu. Zhoršily se však poté, co sociální síť koupil miliardář Elon Musk loni v říjnu. Ten provedl rozsáhlé škrty v personálu společnosti, která Twitter spravuje. "Ve vnitřních poměrech v Twitteru, jež souvisí se záležitostmi v tomto případě, panuje chaos," tvrdí hudební nakladatelé.

Na trhu s hudebními právy se chystá rekordní transakce. Na prodej je katalog kultovních Queen Trhy Po prodeji hudebních práv ke katalogům věhlasných hvězd světové scény jako například Boba Dylana, Bruce Springsteena, Davida Bowieho či Genesis se schyluje k další, tentokrát znovu rekordní transakci. Na prodej je katalog skupiny Queen a cena by mohla přesáhnout miliardu dolarů (asi 22 miliard korun), uvedl server CNN. duk Přečíst článek

Magical Mystery Tour po Praze aneb Kde se psala mnohdy divoká historie hudebního showbyznysu Enjoy Kde v Praze zazněl poprvé rokenrol, bigbít, metal, techno či punk? Který koncert v hlavním městě poprvé před listopadem i po něm rozehnala policie? Kde se nacházely kultovní kluby i hospody, které se nesmazatelně zapsaly do historie českého hudebního showbyznysu a někdy i do textů slavných hitů? A kde vznikala zásadní alba a komerčně více či méně úspěšná alba české rockové historie? Na to vše odpovídá obsáhlý průvodce Praha beatová od Radka Diestlera, vydaný nakladatelstvím Academia. Dušan Kütner Přečíst článek

AI hitem ve stylu Drakea a The Weeknd vyděsila showbyznys. Umělci se bojí o svá autorská práva Money Umělá inteligence (AI) rozčeřila vody i jinak neklidné scény popmusic. Skladba Heart on My Sleeve anonymního tvůrce složená za pomoci AI ve stylu showbyznysových hvězd Drakea a The Weeknd během pár dnů nalákala na internetu miliony lidí k poslechu. Po výhružce umělců žalobami ale streamovací služby hit stáhly. Otázky týkající se autorských práv – kde končí inspirace a začíná vykrádání ze strany umělé inteligence u písní, ale zůstala, napsal deník The New York Times. duk Přečíst článek