Letos vyjde nový hit od The Beatles. Díky umělé inteligenci i se zpěvem Johna Lennona

Umělá inteligence má další zářez v hudebním průmyslu. Tentokrát díky ní ožije hlas Johna Lennona v nikdy nevydané a nedokončené skladbě The Beatles. Pravděpodobně půjde o píseň napsanou Johnem Lennonem v roce 1978.

Britský hudebník Paul McCartney v úterním vysílání stanice BBC uvedl, že použil umělou inteligenci k vytvoření „poslední nahrávky Beatles“. Program v písni dotvoří hlas zpěváka Johna Lennona, který zemřel v roce 1980. Využije k tomu jeho dřívější nahrávky, skladba vyjde ještě letos. O jakou konkrétní píseň půjde, McCartney neprozradil, píše BBC News.

43 let po smrti Lennona vyjde nahrávka s jeho zpěvem

„Právě jsme ji dokončili a vyjde letos,“ uvedl McCartney.

Podle BBC by to mohla být píseň Now And Then, kterou Lennon napsal v roce 1978. Zbývající tři členové kapely zvažovali její nahrání už v 90. letech, ale nakonec od toho po jedné zkoušce upustili.

Podkladem pro vznik písně by mohly být zvukové záznamy, které Lennon nahrál krátce před smrtí ve svém bytě za doprovodu piana a adresoval je McCartneymu. Zvuk z kazet vyčistil producent Jeff Lynne a v letech 1995 a 1996 díky tomu vyšly skladby Free As A Bird a Real Love, které byly prvními písněmi od Beatles po pětadvacetileté pauze.

