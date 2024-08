Po lanovce na Petřín navrhne designérka Marešová i tu na Ještěd

Podobu kabiny pro novou lanovou dráhu na Ještěd v Liberci vytvoří ještě letos designérka Anna Marešová a její studio. Marešová je kromě jiného autorem návrhu designu pro chystané nové vozy lanovky na pražském Petříně. Liberec zaplatí firmě Marešové za vytvoření designerské studie kabiny pro ještědskou lanovku zhruba 2,4 milionu korun. Uvedl to náměstek primátora Jiří Janďourek (Starostové pro Liberecký kraj).

„Věříme, že si to lanovka zaslouží. Bylo to už mnohokrát zmíněno, je to náš městský drahokam. A samozřejmě lanovka je důležitá ve vztahu k budově Ještědu, k brandu města a vůbec k tomu, jak je město vnímáno. Je to důležitý prvek. Takže i my dbáme na to, abychom dokázali, že i samotný design lanovky bude velmi kvalitní a že si to zaslouží,“ řekl náměstek.

Visutá lanovka na Ještěd je mimo provoz od tragické nehody z října 2021, kdy při pádu jedné ze dvou kabin zemřel průvodčí. Tehdy lanovka patřila Českým drahám, které se rozhodly ji dál neprovozovat a domluvily se s Libercem, že mu ji přenechají za 38,6 milionu korun. Jen základní oprava lanovky není možná, proto se Liberec rozhodl postavit novou s jiným systémem a prodloužit ji ke konečné tramvaje v Horním Hanychově.

Liberec plánuje, že kyvadlový provoz dvou menších kabin nahradí jedna velkokapacitní kabina zavěšená na dvou lanech, takzvaná tramvaj. Právě její podobu Marešová navrhne. Radnice vybírala ze tří kandidátů, podle náměstka osloviliastudia, která mají zkušenosti s takovými zakázkami v dopravě a vědí, co je potřeba, aby byl jejich návrh realizovatelný. „Ona (Marešová) přesně ví, co má v rámci přípravy udělat tak, aby ta lanovka byla schvalitelná (úřady),“ dodal náměstek.

Radnice chce lanovku stavět metodou design and build, tedy vyprojektuj a postav. Zakázku by chtělo vypsat v únoru příštího roku a součásti podkladů bude i návrh podoby kabiny vytvořený Marešovou. Radnice odhaduje, že lanovka bude v provozu nejdříve na začátku roku 2029.

Podle ekonomické analýzy, kterou si nechalo město zpracovat, si vybudování lanovky vyžádá 360 až 440 milionů korun. Kabina takzvané tramvaje pojme až 100 lidí, kapacita obou kabin u kyvadlového provozu byla 70 míst. Autoři analýzy předpokládají, že v prvních letech po zprovoznění by lanovka měla přepravit půl milionu cestujících ročně. Před tragickou nehodou to bylo ročně čtvrt milionu.

