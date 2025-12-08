Nový magazín právě vychází!

Fond kvalifikovaných investorů TBGF nevyplnil formulář, zaplatí sankci

investování
iStock
Tereza Zavadilová
tzv

Česká národní banka (ČNB) vydala rozhodnutí ohledně neúmyslného administrativního pochybení fondu kvalifikovaných investorů TBGF. V rozhodnutí, se kterým je spojena sankce ve výši 850 tisíc korun, je uvedeno pochybení ve formě opomenutí nahlášení pro fond nových a veřejně známých transakcí s veřejně obchodovanými akciemi. Podle TBGF rozhodnutí nabylo právní moci. 

„Jednalo se o tři nákupy v roce 2023, kdy fond koupil akcie na burze za účelem dividendového výnosu z držení. Z uvedeného administrativního nedostatku nevznikla žádná škoda ani žádný dopad na investory nebo třetí strany. Fond uvedená hlášení následně podal, přijal potřebná opatření k nápravě a upravil své postupy tak, aby případný nákup nebo prodej vybraných veřejně obchodovaných akcií byl dodatečně oznamován správným způsobem a na požadovaném formuláři,“ uvedl fond v prohlášení, jehož znění má newstream.cz k dispozici.

Stejný administrativní nedostatek nenahlášení transakcí na předepsaném formuláři byl zaznamenán i ve spřízněné společnosti SAB Financial Group. „Zde jsou již upravené postupy ohledně ad hoc hlášení nastaveny správným způsobem. Podobně jako v případě TBGF ani z tohoto administrativního nedostatku nevznikla žádná škoda,“ uvedla společnost.

Jiřina Procházková, partnerka Deloitte Legal
video

Kontrola z finančáku trvá klidně tři roky, líčí expertka

Newstream TV

Kontrola z finančního úřadu je postrach asi každé firmy. Prověrky jsou přitom čím dál důkladnější, kontroloři řeší i podmínky zaměstnávání lidí, i dodavatelů a obchodního modelu firmy. „Dnes daňové kontroly nejsou otázka účetního, finančního oddělení, ale managementu. Kontrola trvá klidně tři roky,“ říká partnerka Deloitte Legal Jiřina Procházková v pořadu Newstream BusinessTalk.

tzv

Přečíst článek

Společnost SAB Financial Group je majetkově propojena s newstream.cz, pozn. red. 

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Česko zažívá zlaté ekonomické časy, říká Sklenář z ČNB

Petr Sklenář
Miroslav Belančin pro J&T
Tereza Zavadilová
tzv

Česká ekonomika se normalizuje, zažíváme jedny ze zlatých časů českého hospodářství, uvedl Petr Sklenář, ředitel měnové sekce České národní banky (ČNB) k prognóze makroekonomického vývoje.

České hospodářství je letos v nadmíru dobré kondici. Čísla za třetí čtvrtletí nás pozitivně překvapila, řekl vrchní ředitel ČNB Petr Sklenář k aktuální prognóze ekonomiky. Centrální banka čeká, že za letošek by mohl být růst HDP vyšší než 2,5 procenta.

Podle Sklenáře je hlavním tahounem ekonomiky spotřeba domácností. V tom se odráží robustní růst mezd, který je letos kolem sedmi procent. „Spotřebitelská důvěra se překlopila z pesimismu do optimismu,“ uvedl ekonom s tím, že Češi se nebojí utrácet. Kromě spotřeby domácností se podle něj oživila i aktivita vládních institucí a investice rostou. Centrální banka nadále počítá s tím, že růst vládních investic bude nadprůměrný.

Nejlepší za deset let

Ekonomice se daří i na nabídkové straně, rostou všechna odvětví průmyslu. „Žádný sektor nezaostává, růst je celkově robustní. Růstové momentum nabrala všechna odvětví,“ komentoval Sklenář. Česká ekonomika se podle něj dostala pod dekádě do momentu, kdy HDP táhnou všechny složky poptávky i nabídky. Nálada se zlepšila i ve firmách. 

Intlace se letos blíží k dvěma procentům a měla by se stabilizovat kolem této úrovně i v příštím roce. Přesto zůstávají oblasti, kde je růst cen rychlejší, nejvíce je to vidět na cenách nových nemovitostí, které letos rostou zhruba o 14 procent. V příštím roce by měl růst zpomalit na zhruba deset procent, přesto ale zůstane dost vysoký. 

Co se týče srovnání s ostatními zeměmi středoevropského regionu, Česko má nejlepší makroekonomickou kondici. Ve srovnání s Polskem má sice nižší růst HDP, ale nižší schodek veřejných financí. Kurz koruny by se v příštím roce měl pohybovat v průměru na úrovni 24,5 koruny za euro.

To, že se české ekonomice daří, je podle Sklenáře vidět i na masivní expanzi českých firem do světa. „Úspěšným vývozním artiklem se stal český kapitál,“ glosoval Sklenář. Přímé zahraniční investice českých firem dosáhly 75 miliard dolarů. Ve srovnání s Polskem je to sedmkrát více přepočteno na obyvatele. Rozdíl mezi českými investicemi v zahraničí a obráceně se tak postupně snižuje v český prospěch. 

Šéf JPMorgan: Klesající ekonomická síla Evropy ohrožuje USA i globální stabilitu

Šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon
ČTK
ČTK
ČTK

Evropa má skutečný problém, protože její politika v posledních letech odradila firmy, investice i inovace. Slabá Evropa však představuje vážné ekonomické riziko pro Spojené státy i globální stabilitu. Řekl to podle agentury Bloomberg šéf americké banky JPMorgan Chase Jamie Dimon.

Dimon zdůraznil, že klesající ekonomická síla Evropy oslabuje americké obchodní partnery, a tím i stabilitu světových trhů. Varoval, že pokud se Evropa bude dál drobit a slábnout, dopadne to nakonec nejhůř na USA, které na silném a jednotném spojenci dlouhodobě staví.

Podle Dimona si někteří evropští lídři situaci uvědomují, ale politická realita je podle něj velmi složitá. Šéf největší americké banky dlouhodobě upozorňuje, že roztříštěnost Evropy patří mezi hlavní globální výzvy. Ve svém letošním dopise akcionářům zároveň napsal, že Evropa má vážné problémy, které musí vyřešit.

Dimon ocenil zavedení eura a úsilí Evropy o mír a připustil, že evropské sociální systémy patří mezi nejlepší na světě. Varoval ale, že snížení vojenských výdajů a potíže s dosažením shody v rámci Evropské unie jsou hrozbou pro kontinent.

Pomoc pro Evropu

Dimon zároveň varoval, že případná další roztříštěnost Evropy by měla dopad i na Spojené státy. Pokud by se Evropa rozpadla, pak už by nebylo možné mluvit o politice America first, tedy Amerika na prvním místě, což je politika současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. „Uškodí nám to víc než komukoli jinému, protože je naším hlavním spojencem ve všech směrech, včetně společných hodnot, které jsou opravdu důležité,“ uvedl.

Podle něj by proto USA měly Evropě aktivně pomáhat. „Potřebujeme dlouhodobou strategii, která jí pomůže znovu zesílit. Slabá Evropa je pro nás špatná,“ dodal.

Dimon upozornil, že ekonomická síla Evropy vůči USA za posledních deset až 15 let výrazně klesla ze zhruba 90 procent amerického hrubého domácího produktu (HDP) na 65 procent. To znamená nejen statistický pokles, ale i oslabení ekonomického vlivu kontinentu. Varoval, že bez rychlé akce by Evropa mohla dál klesat až k 50 procentům amerického HDP, což odráží hlubší strukturální problémy, které ohrožují nejen Evropu, ale i stabilitu a spolupráci v globální ekonomice.

Kaja Kallasová

Kallasová uvedla, že USA zůstávají největším spojencem EU. Do Unie se přitom Trump naváží čím dál více

Politika

Spojené státy zůstávají největším spojencem EU, uvedla šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová na okraj konferenci v katarském hlavním městě Dauhá. Washington zveřejnil novou bezpečnostní strategii, kterou agentura AFP označila za výrazně nacionalistickou. Evropa podle dokumentu čelí civilizačnímu úpadku a chybí jí sebejistota, Evropskou unii popisuje jako antidemokratickou.

ČTK

Přečíst článek

Dimon poukázal na byrokratické překážky jako hlavní příčinu odlivu podniků a investic z Evropy. Složitý regulační rámec v kombinaci s pomalými rozhodovacími procesy vytváří významné překážky jak pro nadnárodní korporace, tak pro start-upy. Země s efektivními regulačními procesy mají tendenci přitahovat více podnikatelských aktivit a přímých zahraničních investic, poznamenal.

Dimon zdůraznil, že Amerika má na hospodářském oživení a posílení Evropy vlastní zájem. Evropskou slabost nevnímá jako konkurenční výhodu, ale jako společný problém, který vyžaduje strategické partnerství. Ekonomická slabost Evropy otevírá prostor pro rozšíření vlivu jiných mocností a ohrožuje společný ekonomický řád, který prospívá oběma kontinentům.

