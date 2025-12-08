Fond kvalifikovaných investorů TBGF nevyplnil formulář, zaplatí sankci
Česká národní banka (ČNB) vydala rozhodnutí ohledně neúmyslného administrativního pochybení fondu kvalifikovaných investorů TBGF. V rozhodnutí, se kterým je spojena sankce ve výši 850 tisíc korun, je uvedeno pochybení ve formě opomenutí nahlášení pro fond nových a veřejně známých transakcí s veřejně obchodovanými akciemi. Podle TBGF rozhodnutí nabylo právní moci.
„Jednalo se o tři nákupy v roce 2023, kdy fond koupil akcie na burze za účelem dividendového výnosu z držení. Z uvedeného administrativního nedostatku nevznikla žádná škoda ani žádný dopad na investory nebo třetí strany. Fond uvedená hlášení následně podal, přijal potřebná opatření k nápravě a upravil své postupy tak, aby případný nákup nebo prodej vybraných veřejně obchodovaných akcií byl dodatečně oznamován správným způsobem a na požadovaném formuláři,“ uvedl fond v prohlášení, jehož znění má newstream.cz k dispozici.
Stejný administrativní nedostatek nenahlášení transakcí na předepsaném formuláři byl zaznamenán i ve spřízněné společnosti SAB Financial Group. „Zde jsou již upravené postupy ohledně ad hoc hlášení nastaveny správným způsobem. Podobně jako v případě TBGF ani z tohoto administrativního nedostatku nevznikla žádná škoda,“ uvedla společnost.
Kontrola z finančního úřadu je postrach asi každé firmy. Prověrky jsou přitom čím dál důkladnější, kontroloři řeší i podmínky zaměstnávání lidí, i dodavatelů a obchodního modelu firmy. „Dnes daňové kontroly nejsou otázka účetního, finančního oddělení, ale managementu. Kontrola trvá klidně tři roky,“
říká partnerka Deloitte Legal Jiřina Procházková v pořadu Newstream BusinessTalk.
Kontrola z finančáku trvá klidně tři roky, líčí expertka
Newstream TV
Kontrola z finančního úřadu je postrach asi každé firmy. Prověrky jsou přitom čím dál důkladnější, kontroloři řeší i podmínky zaměstnávání lidí, i dodavatelů a obchodního modelu firmy. „Dnes daňové kontroly nejsou otázka účetního, finančního oddělení, ale managementu. Kontrola trvá klidně tři roky,“ říká partnerka Deloitte Legal Jiřina Procházková v pořadu Newstream BusinessTalk.
Společnost SAB Financial Group je majetkově propojena s newstream.cz, pozn. red.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.