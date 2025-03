Xiaomi nahání Teslu. Úspěšný elektromobil se má dostat na globální trhy

Čínská společnost Xiaomi hodlá se svými elektromobily vstoupit na globální automobilový trh, uvedl šéf firmy William Lu v Barceloně na kongresu MWC. Firma také představila svůj nový prémiový elektromobil SU7 Ultra, který v rámci objednávek už stihl zaznamenat první úspěch.

Podle šéfa firmy by Xiaomi mohla začít prodávat své elektromobily i na trzích mimo Čínu „během několika příštích let“, cituje server CNBC. Kdy přesně by se tak mělo stát ovšem známo není. „Zatím nemohu sdílet příliš mnoho podrobností,“ uvedl Lu. CNBC uvádí, že plán dostat elektromobily Xiaomi na další trhy vychází z dobrých prodejů modelu SU7 a chutí konkurovat předním hráčům na poli elektromobility, včetně Tesly.

Čínská společnost v Barceloně ukázala i nový prémiový model SU7 Ultra. Jeho cena začíná na necelých 73 tisících dolarech (cca 1,8 milionu korun) a podle informací už Xiaomi přijalo za prvních 24 hodin od představení modelu celkem 15 tisíc objednávek. Nový model dosáhne maximální rychlosti 350 kilometrů v hodině, přičemž váží méně než dvě tuny.

Úspěšný elektromobil

Firma Xiaomi v posledním čtvrtletí zvýšila tržby o 30,5 procenta na 306 miliard korun. A do značné míry to bylo dáno i úspěchem elektromobilu SU7. Xiaomi uvedla, že loni zákazníkům dodala přes sto tisíc kusů tohoto vozu. Letos v létě by měla firma navíc rozšířit své elektromobilové portfolio o SUV.

Boom elektromobilů Xiaomi spolu s oživením prodeje smartphonů pomohl akciím společnosti, která je kótována v Hongkongu, za posledních 12 měsíců vzrůst o téměř 300 procent.

