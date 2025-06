Akciím Bártovy M2C se první den na pražské burze dařilo. Zpevnily o osm procent

Aktuální hodnota společnosti po prvním obchodním dni činí 1,154 miliardy korun.

Akcie společnosti M2C první den obchodování na trhu Start pražské burzy posílily o 7,8 procenta na 302 korun. Objem obchodů s touto akcií na burze činil 16,835 milionu korun a byla tak dnes v Praze čtvrtou nejvíce obchodovanou akcií. ČTK to řekl mluvčí Burzy cenných papírů Praha (BCPP) Jiří Kovařík.

Celkem se podle něj uskutečnily obchody s 54 721 kusy akcií M2C na BCPP a s 16 281 kusy na trhu RM-Systém. Aktuální hodnota společnosti po prvním obchodním dni činí 1,154 miliardy korun. Je tak největší emisí obchodovanou na trhu Start, dodal Kovařík.

Akciím M2C se dařilo i díky pozitivní náladě v závěru týdne na evropských akciových trzích, řekl ČTK analytik XTB Tomáš Cverna. V nejbližších dnech by objemy obchodů emise mohly zůstat zvýšené, podotkl.

Společnost M2C, která se zabývá komplexní správou budov, upsala 800 000 akcií za cenu 280 korun za kus. To znamenalo hrubý výnos 224 milionů korun. Úpis akcií se uskutečnil od 2. do 16. června. V rámci veřejné nabídky M2C nabídla investorům 21procentní podíl v hodnotě 224 milionů korun.

Získané peníze firma použije především do rozvoje technologických inovací, dalších akvizic a expanze na nové trhy.

Kořeny firmy sahají do poloviny 90. let minulého století, kdy několik spolužáků založilo tehdy ještě studentskou firmu ABL. Později se společnost dostala do povědomí veřejnosti především kvůli kontroverzním politickým aktivitám někdejšího ministra dopravy Víta Bárty. Ten v roce 2010 svůj podíl převedl na svého bratra Matěje a z firmy zcela odešel.

Společnost se v roce 2012 přejmenovala a nyní se jmenuje M2C. Od této transformace stojí v čele podniku Matěj Bárta, jehož podnikatelské aktivity nejsou nijak propojeny s jeho bratrem Vítem.

