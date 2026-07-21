Raškův Natland rekordně vydělal. Pomohl prodej teplárny i sázka na byty
Investiční skupina Natland Tomáše Rašky má za sebou nejziskovější rok za posledních sedm let. V roce 2025 téměř zdvojnásobila zisk, prodala zmodernizovanou příbramskou teplárnu a dál rozšiřovala realitní portfolio, v němž má přes tři tisíce bytů.
Investiční skupina Natland loni vydělala 313 milionů korun, oproti roku 2024 zisk téměř zdvojnásobila a zaznamenala nejlepší výsledek za posledních sedm let. K růstu přispěla vyšší hodnota firem v portfoliu, prodej některých investic i další rozšiřování realitního byznysu.
Vlastní kapitál skupiny poprvé překročil dvě miliardy korun a dosáhl 2,1 miliardy. Natlandu rostla také celková aktiva. Ta se zvýšila o 13 procent na téměř 3,7 miliardy korun. Hodnota jeho majetkových účastí vzrostla o 16 procent na 2,12 miliardy. Skupina to uvedla v tiskové zprávě.
Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.
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Investiční skupina Natland se postupně stává jedním z důležitých hráčů na pražském trhu s bydlením. Už staví anebo připravuje stovky nových bytů v několika nových projektech, a přestože se developmentu začala věnovat o pár let později než někteří větší pražští stavitelé, dávno získala ostruhy.
Prodej teplárny
Jedním z nejviditelnějších obchodů roku byl prodej společnosti Energo Příbram francouzské skupině Veolia. Natland teplárnu převzal jako technologicky zastaralý podnik, postupně ji modernizoval, změnil její fungování a po dokončení transformace firmu prodal.
Právě podobné obchody jsou podle zakladatele Natlandu Tomáše Rašky základem strategie skupiny. „Naší ambicí není pouze investovat kapitál. Dlouhodobě se soustředíme na aktivní řízení společností a projektů, jejich transformaci a zvyšování hodnoty,“ uvedl Raška.
Skupina zároveň připravovala prodej poskytovatele nebankovních půjček EC Financial Services a oděvní společnosti Kara Trutnov.
Přes nové investice se Natlandu podařilo snížit zadlužení. Jeho podíl klesl ze 43 na 41 procent. „Ukazuje to, že si držíme konzervativní přístup k cizím zdrojům a finanční páce,“ uvedl finanční manažer skupiny Filip Ribka.
Investiční skupina Natland získala od PPF banky financování v řádu stovek milionů korun. Peníze použije k rozvoji klíčových pražských pozemků, na nichž má vzniknout více než 500 bytů.
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Investiční skupina Natland získala od PPF banky financování v řádu stovek milionů korun. Peníze použije k rozvoji klíčových pražských pozemků, na nichž má vzniknout více než 500 bytů.
Realitní nákupy
Zatímco některé firmy Natland prodával, v nemovitostech své portfolio dál rozšiřoval. Získal projekty v pražské Hostivaři a na Zličíně a rozjel výstavbu kladenského komplexu Stromovka.
V Kladně má vzniknout přibližně 600 bytů. Celé realitní portfolio skupiny už zahrnuje více než tři tisíce bytových jednotek v různých fázích přípravy, povolování a výstavby.
Natland investoval také na Slovensku. Společně s Wood & Company vstoupil do bratislavského obchodního a kancelářského centra VIVO! a myhive. Následně získal také budovu Bajkalská Office Centre a přilehlé pozemky.
Investiční skupina získala stoprocentní podíl v budově Bajkalská Office Centre a chystá její revitalizaci. Slovensko označuje za jeden z klíčových trhů.
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Investiční skupina získala stoprocentní podíl v budově Bajkalská Office Centre a chystá její revitalizaci. Slovensko označuje za jeden z klíčových trhů.
Sedm miliard ve fondech
Vedle přímých investic Natland rozvíjí čtyři investiční fondy. Hodnota majetku, který v nich spravuje společně s obhospodařovatelem, se zvýšila o 13 procent na 7,45 miliardy korun.
Fondy loni vykázaly hospodářský výsledek 291 milionů korun a jejich fondový kapitál dosáhl 5,6 miliardy.
Natland založil Tomáš Raška v roce 2002. Skupina působí především v Česku a na Slovensku a zaměřuje se na firmy v obtížných situacích, nemovitosti a finanční služby.
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