„Co s náma?“ TEDxPragueYouth otevře debatu o mladé generaci
Mladá generace dnes vyrůstá ve světě plném možností, ale zároveň i nejistoty, tlaku na výkon a rychlých změn. Právě na tyto výzvy se zaměří letošní ročník akce TEDxPragueYouth s podtitulem „Co s náma?“, který se uskuteční 13. dubna v Planetáriu Praha.
Organizátoři chtějí otevřít prostor pro diskusi o tom, jak se mladí lidé vyrovnávají s prostředím formovaným technologiemi, neustálým srovnáváním i klimatickými obavami. Cílem není nabídnout jednoduché odpovědi, ale podpořit dialog o tom, jak si mladá generace hledá vlastní směr a jak může aktivně ovlivňovat svět kolem sebe.
Součástí programu bude šest vystoupení ve formátu TED Talks, která nabídnou různé pohledy na budoucnost mladých lidí. Vystoupí například Veronika Gibi Podlasová, zakladatelka restaurace The Bowls, studentka strategické komunikace Tereza Dejmková, student strojového učení na University of Cambridge Filip Trhlík nebo zakladatel vzdělávacího projektu zaměřeného na klima Jakub Nekvasil. Doplní je aktivistka Katarína Janíčková a slovenský aktivista Marek Mach.
Akce se zaměří na příběhy mladých lidí i těch, kteří s nimi pracují, inspirují je nebo jim pomáhají hledat směr. Hlavním tématem je snaha nebýt pasivními pozorovateli změn, ale aktivně se podílet na jejich utváření – i za cenu toho, že odpovědi na některé otázky zatím nejsou jednoznačné.
Nizozemská bankovní skupina ING Groep ukončila dohodu o prodeji svého ruského byznysu, čímž se zkomplikoval její dlouhodobý odchod z tamního trhu. Informovala o tom agentura Bloomberg. Největší nizozemská banka uvedla, že plánovaný prodej ING Bank (Eurasia) ruské společnosti Global Development byl zrušen, protože „neexistuje reálné očekávání“, že kupující získá potřebná regulatorní povolení.
ING narazila v Rusku: prodej zkrachoval, odchod se komplikuje
Nizozemská bankovní skupina ING Groep ukončila dohodu o prodeji svého ruského byznysu, čímž se zkomplikoval její dlouhodobý odchod z tamního trhu. Informovala o tom agentura Bloomberg. Největší nizozemská banka uvedla, že plánovaný prodej ING Bank (Eurasia) ruské společnosti Global Development byl zrušen, protože „neexistuje reálné očekávání“, že kupující získá potřebná regulatorní povolení.
