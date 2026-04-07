ING narazila v Rusku: prodej zkrachoval, odchod se komplikuje

Nizozemská bankovní skupina ING Groep ukončila dohodu o prodeji svého ruského byznysu, čímž se zkomplikoval její dlouhodobý odchod z tamního trhu. Informovala o tom agentura Bloomberg. Největší nizozemská banka uvedla, že plánovaný prodej ING Bank (Eurasia) ruské společnosti Global Development byl zrušen, protože „neexistuje reálné očekávání“, že kupující získá potřebná regulatorní povolení.

„Nevidíme pro ING v Rusku žádnou budoucnost a nadále se soustředíme na ukončení našich aktivit na ruském trhu,“ uvedla banka se sídlem v Amsterdamu.

Regulatorní překážky

ING se stejně jako další evropské banky snaží omezit své působení v Rusku od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022, naráží však na regulatorní překážky. Prodej ruského byznysu oznámila v lednu 2025, transakci se však nepodařilo dokončit. Banka zároveň zdůraznila, že od invaze nepřijímá nové obchody s ruskými klienty, postupně omezuje své operace a odděluje ruský byznys od ostatních sítí a systémů skupiny.

Expozice ING vůči Rusku, která je vedena prostřednictvím entit mimo samotné Rusko, se do konce roku 2025 snížila téměř o 90 procent na 600 milionů eur. Banka zároveň očekává, že případné alternativní scénáře odchodu budou mít finanční dopad „zhruba podobný“ jako neuskutečněná transakce, která měla podle odhadů negativně ovlivnit kapitálový ukazatel CET1 přibližně o sedm bazických bodů.

H&M ztrácí dech: Zara i levní konkurenti dál unikají

Švédský oděvní gigant H&M se snaží přesvědčit investory, že se mu podařilo stabilizovat podnikání a vytvořit základ pro budoucí růst. Jak uvádí agentura Bloomberg, generální ředitel Daniel Ervér čelí především problému důvěryhodnosti, který se táhne už několik let. Před osmi lety firma po výrazném poklesu tržeb ujistila investory, že se situace zlepší, to se však nestalo. Krátce po tehdejším setkání s akcionáři oznámila další nepříznivé zprávy, včetně přibližně čtyř miliard dolarů v neprodaném oblečení a výrazného propadu provozního zisku.

Navzdory komplikacím akcie ING v úvodu obchodování posílily až o 0,9 procenta.

Ruské operace ING zaměstnávají 239 lidí a jejich aktiva loni vzrostla o 42 procent na 1,086 miliardy eur. Podle výroční zprávy k tomu přispěly především vysoké místní úrokové sazby a posílení rublu vůči euru. ING tak zůstává v situaci, kdy se snaží ruský trh opustit, ale zároveň čelí překážkám, které tento proces zpomalují. Jak uvádí Bloomberg, odchod západních bank z Ruska tak zůstává složitější, než se původně očekávalo.

Inflace zrychlila. Ceny táhnou nahoru energie a pohonné hmoty

Potraviny zdraží více, než se čekalo
Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.

Oproti únoru v březnu zpomalil na 1,7 procenta meziroční pokles cen energií. V únoru statistici evidovali meziroční snížení cen energií o 7,8 procenta. Služby v březnu meziročně zdražily o 4,7 procenta a zboží o 0,1 procenta. Ceny potravin a nealkoholických nápojů v porovnání s loňským březnem klesly o 1,1 procenta, naopak tabák a alkoholické nápoje o 3,3 procenta zdražily.

Bez započítání energií by se spotřebitelské ceny v Česku v březnu meziročně zvýšily o 2,4 procenta.

Ve srovnání s letošním únorem ceny energií stouply o 5,3 procenta, služby zdražily o 0,3 procenta a zboží o 0,8 procenta. Za potraviny a nealkoholické nápoje lidé v březnu platili o 0,7 procenta méně než v únoru a za alkohol a tabák o 0,3 procenta méně.

Rusko chce „léčit" ženy, aby rodily. Ony mluví o nátlaku a krutosti

Myšlenku „léčit“ ženy, aby chtěly mít děti, považují Rusky za nátlakovou, krutou a neproveditelnou. Podle nich takový přístup jen stěží pomůže zvrátit dramatický pokles porodnosti, která je nyní nejnižší za posledních 200 let, napsala agentura AFP.

Analytici zrychlení meziroční inflace předpokládali. Zdůvodňovali to skokovým nárůstem cen nafty a benzinu, které zdražují kvůli růstu cen ropy na světových trzích po americkém a izraelském útoků na Írán a následném uzavření Hormuzského průlivu.

V únoru byla meziroční inflace na nejnižší hodnotě od října 2016. Pod dvouprocentním cílem České národní banky byla od ledna. Za zvolněním inflace v prvních dvou měsících roku stálo podle odborníků zejména převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát.

Řešíme tři stovky pojistných událostí denně, nejčastěji spojených s vodou, říká Iva Gažová z Generali České pojišťovny

Řešíme tři stovky pojistných událostí denně, nejčastěji spojených s vodou, říká Iva Gažová z Generali České pojišťovny
Generali Česká pojišťovna, užito se svolením
Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Osobní kontakt umělá inteligence nenahradí, už dnes ale výrazně urychluje vyřízení pojistné události a vyplacení peněz. „U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci,“ vyjmenovává jmenuje senior manažerka likvidace neživotního pojištění z Generali České pojišťovny Iva Gažová. 

Kolik škod v oblasti neživotního pojištění ročně řešíte?

V loňském roce jsme v Generali České pojišťovně s klienty řešili téměř 107 tisíc pojistných událostí. To jsou téměř tři stovky denně. Jedná se přitom skutečně jen o neživotní pojištění, kam spadá třeba pojištění domů, bytů, domácností, ale také mazlíčků či odpovědnosti. 

Které události patří mezi nejčastější? 

U majetkového pojištění jsou statisticky nejčastější škody spojené s únikem vody. Často jsou to prasklé hadičky od přívodu vody k toaletě, myčkám nebo v kuchyních obecně. Velké problémy dokáží napáchat i prasklé trubky ve zdech nebo od radiátorů. Řada pojistných událostí je ale způsobena i živelními událostmi. Jen loni byly rozmary počasí příčinou víc než 21 tisíc škod v hodnotě přes 2,2 miliardy korun.

Řešili jste naopak i méně obvyklé problémy? 

Ano, bylo toho víc. Třeba pád obřího pískovcového balvanu na rekreační chalupu. Nebo poškození fasády a oken od trampolíny, kterou vichřice odmrštila na dům, a také poškození horského hotelu, když klienti zapomněli v umyvadle s puštěnou vodou plavky a následně došlo k vytopení objektu. Rovněž jsme řešili případy, kdy došlo k sesunu sněhu ze střechy domu na zaparkovaná auta. 

Nechtějí vám uznat reklamaci bot? Pojistěte se proti tomu

Na trh vstoupila společnost Lexia Legal Protection, která nabízí pojištění právní ochrany a chce se stát jedničkou ve střední a východní Evropě. Pomocnou ruku nabízí i při řešení každodenních problémů, jako je neuznání reklamace, spor se sousedy, stavebním úřadem či neplacení faktur.

Dřív bylo v takovém případě třeba vyrazit na pobočku, dnes už jde vše nahlásit online. Využívají lidé i tuto možnost? 

Využívají ji ve velkém, u víc než sedmdesáti procent všech škod proběhne hlášení prostřednictvím webového formuláře nebo aplikace Moje Generali. To bylo naším cílem, proto jsme se snažili online hlášení co nejvíc zjednodušit. Třeba tím, že do formuláře automaticky doplníme všechny informace, které o klientovi víme. Šetří to čas a zamezuje zbytečným chybám nebo neúplnému vyplnění. Průměrně tak naši klienti a klientky nahlásí pojistnou událost do tří minut. 

Jak dlouho pak trvá samotné vyřízení? 

Hned po nahlášení putuje informace o škodě do našich systémů, kde se jí ujme likvidátor. Když už v momentě hlášení máme od klientů všechny potřebné fotografie nebo dokumenty, pojistné plnění vyřídíme co možná nejrychleji. Asi v osmdesáti procentech případů vyplatíme peníze do dvou dnů od dodání potřebných podkladů. Naší ambicí je toto procento dál navyšovat a také zkracovat zmíněný čas. Řadu menších událostí dokážeme už nyní vyřešit v podstatě obratem. Typicky se jedná o vodovodní škody, problémy způsobené přepětím či zkratem nebo rozbitá skla. 

Nepřevezme to v dohledné době umělá inteligence, která proces ještě víc urychlila? 

Pevně si stojíme za tím, že osobní kontakt umělá inteligence nenahradí. Už dnes nám ale pomáhá pracovat rychleji. U agendy škod zpracovává a třídí podklady, automaticky čte dokumenty a umí prioritizovat práci. Likvidátorům tak odpadá mnohdy velmi únavná administrativa. V umělé inteligenci tak vidíme velký potenciál pro ještě rychlejší vyřešení pojistné události. 

Co bývá při sbírání podkladů největší problém?

Klíčové jsou pro nás fotografie. Nutno ovšem podotknout, že musí jít o skutečně kvalitní snímky, které jsou jasné a ostré. Potřebujeme znát kontext a detaily. Například když vás vytopí soused, potřebujeme fotografii nejen celé zasažené místnosti, ale také jednotlivých poškození. Je třeba nafotit i poničené skříňky nebo podlahu. Obvykle to není žádná věda, ale lidé na fotodokumentaci mnohdy zapomínají. Opakované vyžádání fotek pak řešení škody zbytečně prodlužuje. 

Rizikové situace často vznikají tam, kde lidé alkohol podceňují. A nemusí jít o žádné extrémy. Jedno pivo na svlažení k obědu při celodenní lyžovačce? To přeci nemůže být na škodu, myslíme si. Omyl. Můžete se tím v případě úrazu úplně připravit o pojistné plnění, upozorňují pojišťovny.

Co dalšího mohou klienti udělat pro rychlejší vyřešení události? 

Podstatný je co nejpodrobnější popis vzniku poškození, základem všeho je potom správně a hlavně kompletně vyplněný formulář. V praxi se často setkáváme s tím, že nám lidé zapomenout uvést třeba číslo bankovního účtu. Pokud tento údaj nemáme ani v našich systémech, potřebujeme ho doplnit právě od klienta. V takovém případě hned voláme a snažíme se potřebné informace co nejrychleji doplnit. Pokud ovšem lidé nezvedají hovory z cizího čísla a nereagují ani na zprávu od likvidátora, musíme komunikovat přes e-mail, což celý proces zbytečně prodlužuje. 

Není doplňování údajů po telefonu nebezpečné? Lidé by přece jen měli být vůči podobným hovorům obezřetní.

Nedůvěra v rámci telefonních hovorů obecně stoupá, to je pravda. Je to bohužel důsledek nejrůznějších afér s takzvanými šmejdy či jinými nepoctivými subjekty. Na začátku hovoru tak přirozeně proběhne ověření, díky kterému si my i klient můžeme být jistí, s kým hovoříme. Slouží k tomu nejen údaje klienta, ale také číslo pojistky nebo pojistné události. Chytré telefony už navíc při příchozím hovoru dokáží zobrazit název pojišťovny na displeji. 

Absolvovala magisterské studium na Ústavu soudního inženýrství VUT v Brně. V Generali České pojišťovně pracuje od roku 1992 a celou svoji kariéru se věnuje oblasti řešení pojistných událostí. Začínala u odpovědnostních škod, nejprve jako likvidátorka, poté manažerka týmu. Dnes řídí útvar likvidace neživotního retailového pojištění. Její tým má na starost pojistné události z majetkového a odpovědnostního a cestovního pojištění.

Společnost Generali Česká pojišťovna uzavřela dohodu s rakouskou ERGO Versicherung Aktiengesellschaft o koupi 100 procent společnosti D.A.S. právní ochrany – lídra v pojištění právní ochrany na českém trhu. D.A.S. aktuálně obsluhuje 63 tisíc pojistných smluv a loni vybrala na pojistném téměř půl miliardy korun. Cenu transakce strany nezveřejnily.

Češi se bojí nesoběstačnosti ve stáří, ale daňově uznatelnou pojistku nevyužívají

