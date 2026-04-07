ING narazila v Rusku: prodej zkrachoval, odchod se komplikuje
Nizozemská bankovní skupina ING Groep ukončila dohodu o prodeji svého ruského byznysu, čímž se zkomplikoval její dlouhodobý odchod z tamního trhu. Informovala o tom agentura Bloomberg. Největší nizozemská banka uvedla, že plánovaný prodej ING Bank (Eurasia) ruské společnosti Global Development byl zrušen, protože „neexistuje reálné očekávání“, že kupující získá potřebná regulatorní povolení.
„Nevidíme pro ING v Rusku žádnou budoucnost a nadále se soustředíme na ukončení našich aktivit na ruském trhu,“ uvedla banka se sídlem v Amsterdamu.
Regulatorní překážky
ING se stejně jako další evropské banky snaží omezit své působení v Rusku od začátku invaze na Ukrajinu v roce 2022, naráží však na regulatorní překážky. Prodej ruského byznysu oznámila v lednu 2025, transakci se však nepodařilo dokončit. Banka zároveň zdůraznila, že od invaze nepřijímá nové obchody s ruskými klienty, postupně omezuje své operace a odděluje ruský byznys od ostatních sítí a systémů skupiny.
Expozice ING vůči Rusku, která je vedena prostřednictvím entit mimo samotné Rusko, se do konce roku 2025 snížila téměř o 90 procent na 600 milionů eur. Banka zároveň očekává, že případné alternativní scénáře odchodu budou mít finanční dopad „zhruba podobný“ jako neuskutečněná transakce, která měla podle odhadů negativně ovlivnit kapitálový ukazatel CET1 přibližně o sedm bazických bodů.
Navzdory komplikacím akcie ING v úvodu obchodování posílily až o 0,9 procenta.
Ruské operace ING zaměstnávají 239 lidí a jejich aktiva loni vzrostla o 42 procent na 1,086 miliardy eur. Podle výroční zprávy k tomu přispěly především vysoké místní úrokové sazby a posílení rublu vůči euru. ING tak zůstává v situaci, kdy se snaží ruský trh opustit, ale zároveň čelí překážkám, které tento proces zpomalují. Jak uvádí Bloomberg, odchod západních bank z Ruska tak zůstává složitější, než se původně očekávalo.
